HotForex évolue et devient HFM

Le PDG de HF Markets Group, George Koumantaris, a commenté cette décision en indiquant les avantages dont bénéficieront les clients : "Il s'agit d'une étape importante pour la société, qui marque sa transformation en une interface unique de courtage. Ce nouveau positionnement illustre parfaitement notre ambition croissante dans le secteur et témoigne de l'élargissement de la gamme de produits désormais disponible , qui va bien au-delà du forex en proposant également des actions, des matières premières, des indices, des ETF et bien plus encore. Nous pensons qu'il est important de faire savoir aux utilisateurs ce que symbolise HFM de manière a optimiser l'impact global de la société dans l'optique de son évolution future".

HotForex a été fondée en 2010 et à travers les années, a su se distinguer de ses concurrents pour devenir un broker multi-actifs offrant un accès aux marchés financiers à des millions de traders et d'investisseurs dans le monde entier. L'éthique de la société a toujours été fondée sur l'honnêteté, la disponibilité et la transparence. Ce sont ces principes qui ont permis à HFM de fonctionner de manière cohérente au cours de la dernière décennie tout en assurant une croissance constante, cela souligne que HFM embrassera sereinement cette nouvelle ère qui s'offre à elle.

Visitez, dès aujourd'hui le nouveau site Web de HFM afin de découvrir une expérience de trading lauréat de nombreux prix .

À propos d'HotForex

HotForex, une marque du groupe HF Markets, un courtier multi-actifs de renommée internationale, utilisé par plus de 3,5 millions de comptes dans le monde entire et ayant remporté plus de 60 prix convoités dans son secteur d'activité au cours de ses dix années d'existence. La société propose une vaste gamme de types de comptes, des produits, des plateformes, des outils et des ressources éducatives innovantes, ainsi qu'un service clientèle exceptionnel tout en offrant des conditions de négociation inégalées, afin de permettre aux particuliers et aux clients institutionnels de négocier des devises et des CFD en ligne.

Contact média :

HF Markets Ltd

[email protected]

+44 (0)20 3097 8571

Video - https://www.youtube.com/watch?v=KwGAzo-b6SQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1810977/HFM_Rebranding_FR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810957/HFM_Logo.jpg

SOURCE HFM