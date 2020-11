HotForex torna-se parceiro oficial do Paris Saint-Germain

A HotForex é uma corretora de vários ativos internacionalmente aclamada, escolhida por mais de 2,5 milhões de contas ativas em todo o mundo, que ganhou mais de 45 prêmios da indústria cobiçados em seus dez anos de história. A popularidade e o sucesso do Paris Saint-Germain também são reconhecidos mundialmente e conta com uma lista repleta de estrelas, incluindo Neymar Jr., Kylian Mbappé, Ángel Di Maria, Marquinhos e Marco Verratti. Esta nova parceria combinará excelência comercial e requinte de futebol em uma colaboração emocionante entre um time de futebol líder e um corretor líder de mercado que compartilham a paixão necessária para estar no topo.

"Estamos extremamente orgulhosos de anunciar que HotForex é um Parceiro Oficial do Paris Saint-Germain. Esta parceria é uma excelente oportunidade para reunir duas marcas que compartilham reconhecimento global por seu compromisso com a excelência. Juntos, esperamos estabelecer novos padrões e oferecer aos clientes e apoiadores uma experiência verdadeiramente única ", disse o CEO da HotForex George Koumantaris," Por meio dessa parceria, estamos entusiasmados em oferecer aos nossos valiosos clientes ingressos VIP, presentes e eventos exclusivos. "

Marc Armstrong, Diretor de Parcerias do Paris Saint-Germain acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à HotForex como a Plataforma Oficial de Negociação de Forex e CFD do clube. A HotForex fornecerá aos fãs do Paris Saint-Germain em todo o mundo uma plataforma de negociação confiável e eficaz. Através desta parceria, HotForex será capaz de usar os ativos do clube e dos jogadores, para obter a exposição do estádio em regiões selecionadas do mundo, bem como conteúdo digital substancial nas redes sociais oficiais do Paris Saint-Germain. "

Visite o site da HotForex hoje para saber mais sobre a parceria.

Sobre HotForex

A HotForex é uma corretora Forex e de commodities premiada, fornecendo serviços e instalações de negociação para clientes de varejo e institucionais. Por meio de sua política de fornecer as melhores condições de negociação possíveis aos seus clientes e permitir que cambistas e negociantes, utilizando consultores especializados, tenham acesso irrestrito à sua liquidez, a HotForex se posicionou como a corretora de câmbio preferida dos negociantes em todo o mundo. A HotForex oferece vários tipos de contas, software de negociação e ferramentas para facilitar que indivíduos e clientes institucionais negociem Forex e CFDs online.

Sobre o Paris Saint-Germain

Formado em 1970, o Paris Saint-Germain F.C. é um dos principais clubes de futebol e marcas esportivas globais do mundo. Está ligado à cidade de Paris, sob a filosofia de uma cidade única, um clube único. Com 43 troféus em sua história, o Paris Saint-Germain se tornou o clube de futebol de maior sucesso da França. Atraiu muitos grandes jogadores, incluindo Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic e, atualmente, Neymar Jr e Mbappé, classificados entre os quatro melhores jogadores do mundo. A crescente popularidade internacional do clube tornou-o um dos clubes mais seguidos, expandindo para mais de 93 milhões de seguidores nas redes sociais em apenas nove anos. O clube esportivo pioneiro adicionou esports em 2016 e continua seu compromisso de retribuir à comunidade por meio da Fundação Paris Saint-Germain.

