Howard Tenens choisit Yardi pour gérer son portefeuille logistique au Royaume-Uni

Howard Tenens, opérateur de premier plan dans le domaine de l'immobilier et de la logistique, a sélectionné Yardi Voyager® comme sa plateforme de gestion de portefeuille et de comptabilité d'investissements. Cette solution de logiciel en tant que service, basée en nuage et entièrement mobile sera utilisée en parallèle avec les solutions de Yardi® Commercial Suite afin de simplifier la gestion de portefeuille et de reddition de comptes de la Société.

Outre Voyager, Howard Tenens a porté son choix sur Yardi Orion® Business Intelligence afin de fournir des indicateurs puissants de performances et des rapports sur mesure. De même, Yardi® Advanced Budgeting & Forecasting va servir à automatiser les mesures de santé financière et activera des projections et prévisions budgétaires flexibles. Enfin, Yardi® Construction Management aidera au niveau du contrôle des coûts, du suivi des budgets et de prévisions améliorées en vue d'une plus grande rentabilité.

« Après avoir exploré le marché à la recherche d'une solution moderne et mobile, nous avons conclu que Yardi procure un ensemble entièrement connecté de solutions qui peuvent nous aider à transformer nos opérations commerciales. Avec la croissance de nos biens immobiliers, nous attachons une grande valeur au contrôle, à la transparence et à la flexibilité dans la gestion des propriétés. Nous attendons de la feuille de route novatrice de Yardi une poursuite de la croissance et une reddition de comptes améliorée, » a commenté Simon Emms, directeur général de l'immobilier chez Howard Tenens Limited.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Howard Tenens chez la famille Yardi. Avec un portefeuille croissant de propriétés commerciales dépassant 325 000 mètres carrés, il est impératif que son équipe ait une vision parfaitement claire sur la santé de son portefeuille, et c'est ce qui lui sera assuré par Voyager associé à Yardi Commercial Suite, » a souligné Neal Gemassmer, vice-président international chez Yardi.

À propos de Howard Tenens

Howard Tenens est l'une des plus grandes sociétés privées d'immobilier et de logistique au Royaume-Uni. Grâce à des solutions de logistique personnalisée et de stockage sur mesure, avec plus de 325 000 mètres carrés (3,5 millions de pieds carrés) d'installations d'entrepôts de haute qualité sur l'ensemble du Royaume-Uni, Howard Tenens propose des solutions durables pour aider sa clientèle à répondre à ses objectifs environnementaux. Pour en savoir plus, visitez tenens.com.

À propos de Yardi

Yardi® développe et prend en charge des logiciels à la pointe de l'industrie pour la gestion de propriétés et d'investissements, pour tous types et toutes dimensions de sociétés immobilières. Établie en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara en Californie. Elle est au service de clients partout dans le monde depuis ses bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez yardi.com/uk.

