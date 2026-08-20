Hoy se inaugura una nueva tienda Meijer Grocery en Livonia

Una nueva tienda especializada en alimentación ofrece valor y una experiencia de compra cómoda a los clientes de Livonia

LIVONIA, Míchigan, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer ha inaugurado hoy una nueva tienda de comestibles Meijer Grocery de 75.000 pies cuadrados en Livonia, Míchigan, y ofrece a la comunidad productos frescos, valor y una experiencia de compra cómoda. La nueva tienda de comestibles de Livonia es la quinta tienda de la cadena Meijer Grocery en el Medio Oeste y el cuarto en Míchigan, tras la tienda Meijer Grocery que la cadena inauguró a principios de este año en Rochester Hills.

Situada en el número 33500 de Seven Mile Road, en Livonia, esta tienda de comestibles cuenta con una superficie inferior a la mitad de la de un supercentro Meijer, lo que permite disfrutar de una experiencia de compra centrada en los productos alimenticios. La nueva tienda ofrece a los clientes todas las categorías esenciales, entre las que se incluyen productos frescos, productos de alimentación secos, carne fresca cortada a diario, panadería con pasteleros que decoran tartas en la propia tienda, charcutería con servicio completo, farmacia, productos de salud y belleza, artículos para bebés, productos para mascotas, artículos de consumo, tarjetas, artículos para fiestas y flores. Al igual que en todas las tiendas Meijer, los clientes también encontrarán un expositor de cabecera denominado «Local Favorites» repleto de productos elaborados en la zona, entre los que se incluyen algunos de los favoritos del sureste de Míchigan, como Grandpapa's Snacks, Downriver Chips, Faygo Soda y Better Made Snacks.

«Nuestra nueva tienda Meijer Grocery ofrecerá mayor comodidad a más clientes de Livonia y les permitirá acceder a más valor cerca de casa», afirmó el presidente ejecutivo Hank Meijer. «Nuestro equipo seguirá trabajando con esmero para garantizar que los clientes encuentren artículos de calidad a los mejores precios, porque sabemos que la relación calidad-precio es ahora más importante que nunca».

La nueva tienda cuenta con soluciones de compra digitales, entre las que se incluye Shop & Scan, que permite a los clientes escanear los códigos de barras a través de una aplicación móvil y meter los artículos en bolsas a medida que compran, lo que facilita aún más el proceso de pago. La tienda también ofrece grandes descuentos en alimentos excedentes a través de la aplicación Flashfood, una zona ampliada para los servicios de entrega a domicilio y recogida de Meijer y los programas de recompensas mPerks que permiten a los clientes obtener beneficios por cada dólar gastado.*

La tienda de comestibles Meijer Grocery de Livonia ofrecerá las marcas favoritas de los clientes de Meijer, entre las que se incluyen Frederik's by Meijer y True Goodness. Estas marcas exclusivas ofrecen el valor de las marcas propias, junto con una gama de productos de alta calidad exclusiva de cada minorista. Frederik's by Meijer, la marca prémium de la cadena minorista, ofrece sabores auténticos e innovadores, siguiendo el espíritu de su homónimo, Fred Meijer, a través de docenas de líneas de productos. True Goodness ofrece productos elaborados de forma consciente y libres de más de 100 ingredientes, lo que facilita la toma de decisiones en el día a día.

La directora de la tienda de comestibles de Livonia, Sharron Griffin y su equipo dieron la bienvenida a los clientes al abrir las puertas esta mañana con un aplauso, seguido de una ceremonia de corte de cinta. El equipo demostró el compromiso de la tienda con la comunidad entregando donaciones por valor de 15.000 dólares a Anastasia & Katie's Coffee Shop, que ofrece apoyo y genera oportunidades de empleo para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y a Breaking Barriers Food Pantry, una organización que atiende a las familias de toda Livonia combatiendo la inseguridad alimentaria y facilitando el acceso a alimentos nutritivos y a servicios de apoyo esenciales.

Meijer dona cada año al menos el 6 % de su beneficio neto a organizaciones comunitarias, y cada una de sus tiendas colabora con bancos de alimentos y despensas locales para ayudar a combatir el hambre. Desde 2008, el programa de lucha contra el hambre de la cadena minorista Simply Give ha recaudado más de 100 millones de dólares para los bancos de alimentos con los que colabora en todo el Medio Oeste. La primera entidad colaboradora de la tienda de Livonia para su programa de banco de alimentos es la Iglesia Luterana Christ Our Savior, que recibirá donaciones para su banco de alimentos procedentes de la campaña de otoño de la cadena minorista, que se prolongará hasta el 26 de septiembre.

«Apoyar a las comunidades a las que prestamos servicio es una de nuestras principales prioridades, y ese compromiso comienza mucho antes de que una nueva tienda abra sus puertas», afirmó Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. «Nos alegra mucho que esta tienda contribuya a nuestro objetivo de mejorar la vida de las comunidades a las que prestamos servicio, no solo ofreciendo una opción de compra cómoda, sino también actuando como un socio comunitario comprometido y activo».

Fuera de la tienda, hay dos jardines con esculturas que ofrecen a los clientes un espacio para relajarse o quedar con un amigo. Las esculturas, diseñadas por los artistas de Míchigan Erik e Israel Nordin, del Detroit Design Center, se inspiraron en la idea de que una tienda de comestibles es más que un lugar para hacer la compra: es también un lugar donde las comunidades se reúnen cada día, se preparan para las celebraciones, se encuentran con amigos y viven momentos cotidianos. Los arcos entrelazados de cada escultura simbolizan la conexión, la comunidad y las experiencias compartidas, y el vidrio de colores vivos se inspira en los colores de las frutas y verduras frescas, lo que simboliza la «frescura, abundancia y energía» que hay en el interior de la tienda.

En el marco de los esfuerzos continuos de la cadena por garantizar la accesibilidad a todos los clientes, la tienda cuenta con cambiadores más amplios y de altura regulable en los aseos familiares, con el fin de ofrecer mayor comodidad y dignidad a los clientes con discapacidad y a sus cuidadores. Al igual que en todas las tiendas Meijer, el supermercado de Livonia también ofrece acceso gratuito a Aira, un servicio con una aplicación que proporciona asistencia de navegación en tiempo real a los clientes ciegos o con baja visión mediante la cámara de sus teléfonos inteligentes.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena minorista de propiedad privada y gestión familiar que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, tiendas de barrio y establecimientos exprés repartidos por todo el Medio Oeste de Estados Unidos. Como pioneros del concepto de poder comprar todo en un solo lugar, más de 70.000 empleados de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra agradable y sencilla, tanto en tienda como en línea, con una amplia variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos básicos para el hogar y productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como una de las mejores empresas para trabajar y dona cada año al menos el 6 % de sus beneficios para fortalecer a sus comunidades. Para obtener más información sobre la empresa, visite newsroom.meijer.com.

*Se aplican algunas excepciones. Consulte meijer.com para más información.

FUENTE Meijer