Hoy se lanza el cortometraje original de animación IP "Miracle", creado conjuntamente por Silk Road Paradise y Taiko Animation Inc., el equipo nominado al Óscar

El nacimiento del cortometraje animado "Miracle" es un punto de partida en el que el proyecto de turismo cultural nacional coopera con el mejor equipo internacional de animación para crear la animación IP original de la cultura de la Ruta de la Seda. También es otro trabajo representativo de "Telling Chinese Stories and Spreading Chinese Voice" (Narración de historias chinas y difusión de la voz china) lanzado por Silk Road Paradise después del exitoso estreno del musical original del tema de Silk Road: "Sound of the Silk Road" en julio.