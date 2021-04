HOYA Vision Care divulga resultados de estudo de acompanhamento de três anos sobre lentes para óculos MiYOSMART

BANGKOK, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A HOYA Vision Care, líder em inovação de tecnologia óptica, apresentou os resultados de um estudo clínico de acompanhamento de três anos em suas premiadas lentes para óculos MiYOSMART com tecnologia patenteada Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) após a divulgação das informações na recente conferência da Academia Europeia de Optometria e Óptica (EAOO) '21. O novo estudo, publicado em março de 2021 no British Journal of Ophthalmology, foi conduzido pelo Centro de Pesquisa de Miopia da Universidade Politécnica de Hong Kong e dá continuidade ao estudo de dois anos que anteriormente demonstrou evidência da eficácia das lentes em retardar a progressão da miopia em crianças com idade entre 8 e 13 anos1.

O estudo subsequente de três anos, realizado com 120 crianças na Ásia, incluiu 65 crianças do grupo original que participaram do estudo anterior usando lentes MiYOSMART e 55 crianças que, depois de dois anos usando lentes de visão única, passaram a usar as lentes MiYOSMART no terceiro ano. No final do terceiro ano, os resultados no grupo original de crianças que usaram lentes MiYOSMART mostraram que o retardo na progressão da miopia ao longo do tempo foi mantido e o grupo que migrou das lentes de óculos de visão única convencionais para lentes MiYOSMART mostrou um retardo significativo e imediato na progressão da miopia.

Lançadas em alguns mercados em meados de 2018, as lentes para óculos MiYOSMART foram desenvolvidas em cooperação com a Universidade Politécnica de Hong Kong como solução para miopia, uma crescente preocupação global na área da saúde, que, segundo estimativa de especialistas do setor deverá afetar cerca de 50% da população mundial até 2050. As lentes utilizam tecnologia patenteada D.I.M.S. que oferece às crianças visão nítida, podem ser montadas em qualquer armação de óculos infantil e têm aparência de lentes convencionais. Com base no estudo de acompanhamento de três anos, as lentes MiYOSMART podem retardar e, em alguns casos, conter a progressão da miopia utilizando desfocagem miópica.

"Os resultados do estudo de três anos sobre as lentes MiYOSMART são muito positivos, por continuar sendo solução para o problema crescente da miopia em crianças", disse Griff Altmann, diretor de tecnologia da HOYA Vision Care. "A HOYA Vision Care tem orgulho de ser líder no desenvolvimento de um método seguro e eficaz de controle do problema crescente e trabalharemos de forma diligente para continuar a implementar as lentes MiYOSMART em todo o mundo."

As premiadas lentes MiYOSMART ganharam o cobiçado Grande Prêmio, Grande Premiação e Medalha de ouro na 46ª exposição internacional de invenções de Genebra em abril de 2018. Em outubro de 2020, as lentes receberam o Prêmio Silmo d'Or na Categoria Visão no Silmo Paris Optical Show.

1Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Lentes para óculos Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) retardam a progressão da miopia: um ensaio clínico randomizado de 2 anos. British Journal of Ophthalmology. Publicado on-line pela primeira vez em: 29 de maio de 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO PRODUTO - As lentes MiYOSMART não foram aprovadas para tratamento de miopia em todos os países, incluindo os EUA, e não estão disponíveis atualmente para venda em todos os países, incluindo os EUA.

Sobre a HOYA Vision Care

Há mais de 60 anos, a HOYA Vision Care é um líder global e apaixonado em inovação de tecnologia óptica. Como fabricante de lentes para óculos de alta qualidade e alto desempenho, a HOYA continua a impulsionar a inovação da tecnologia óptica com o objetivo de encontrar as melhores soluções em cuidados com a visão para os profissionais da saúde visual. A empresa fornece lentes em 52 países com uma rede de mais de 18.000 funcionários e 45 laboratórios em todo o mundo.

