HOYA Vision Care divulga resultados de um ano do estudo europeu MiYOSMART.

As descobertas iniciais baseadas em evidências do estudo de três anos apoiam fortemente o portfólio da MiYOSMART.

BANGKOK, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- A HOYA Vision Care, comprometida em desenvolver soluções inovadoras para enfrentar o problema crescente da progressão da miopia em crianças, estendeu suas pesquisas para a Europa em um esforço para combater esse problema global.

No indústria oftalmológica, a maioria das pesquisas sobre miopia infantil está sendo conduzida no leste asiático, onde a doença é mais prevalecente.1 Com o aumento da miopia em todo o mundo, há a necessidade de testar a eficácia das soluções de gerenciamento da miopia em crianças de outras etnias e áreas geográficas.1 Para coletar os dados necessários, a equipe HOYA Global Medical Affairs começou a realizar um estudo observacional de três anos no Reino Unido, com o objetivo de estender os benefícios da MiYOSMART para crianças europeias com miopia. O estudo atingiu seu marco de um ano no início deste ano, com os resultados oficialmente apresentados na Conferência da Associação de Pesquisa em Visão e Oftalmologia (CAPVO) de 2023 realizada de 23 a 27 de abril, em Nova Orleans.2

O estudo envolve 128 crianças com idade entre 5 a 15 anos recrutadas em três centros universitários no Reino Unido. Todas as crianças receberam lentes de óculos MiYOSMART e seu progresso foi acompanhado, com o objetivo de avaliar o desempenho das lentes para óculos MiYOSMART em crianças europeias.2 Os resultados deste estudo demonstraram eficácia semelhante das lentes para óculos MiYOSMART entre crianças europeias e asiáticas, particularmente em crianças com idade entre 8 e 13 anos.2, 3 A maioria das crianças ficaram livres de sintomas em uma semana, mostrando forte tolerabilidade e aceitação.2

"A miopia infantil é uma preocupação global generalizada, e nosso compromisso inabalável de combater esse problema por meio de soluções inovadoras como lentes para óculos MiYOSMART está mais forte do que nunca. Os resultados provisórios de nossa pesquisa Europeia são animadores", disse a Dra. Natalia Vlasak, Diretora Global de Assuntos Médicos e Científicos da HOYA Vision Care. "Os resultados comparáveis na coorte Europeia ressaltam que o MiYOSMART representa uma abordagem eficaz para retardar a progressão da miopia em crianças, independentemente de sua etnia. Esperamos compartilhar os resultados deste estudo de três anos no futuro próximo".

Mais de 2 milhões de pais em todo o mundo já confiaram na MiYOSMART, desde o seu lançamento em 218. 4

Isenção de responsabilidade do produto: as lentes para óculos MiYOSMART não foram aprovadas para uso no tratamento da Miopia em todos os países, incluindo os EUA, e não estão disponíveis atualmente para venda em todos os países, incluindo os EUA.

Sobre a HOYA Vision Care

Há mais de 60 anos, a HOYA Vision Care tem sido uma líder global e apaixonada em inovação em tecnologia óptica. Como fabricante de lentes para óculos de alta qualidade e alto desempenho, a HOYA tem como objetivo continuamente oferecer as melhores soluções possíveis de cuidados com a visão para profissionais da visão e seus pacientes em todo o mundo. A empresa fornece lentes em 110 países com uma rede de mais de 17.000 funcionários e 43 laboratórios em todo o mundo.

Referências

Grzybowski A, Kanclerz P, Tsubota K Lanca C, Saw SM. Uma análise sobre a epidemiologia da miopia em crianças em idade escolar em todo o mundo. BMC Oftalmol. 2020;20(1):27. McCullough S, Barr, H, Fulton , J, et al. Estudo observacional em vários locais de 2 anos de lentes de óculos para controle de miopia MiYOSMART em crianças do Reino Unido: resultados de 1 ano (Resumo). ARVO 2023; 23 a 27 de abril de 2023; Nova Orleans , Los Angeles , EUA. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, et al. Lentes de óculos Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) retardam a progressão da miopia: um ensaio clínico randomizado de 2 anos. A Br J Oftalmol. 2020;104(3):363-8. Com base no número de lentes de óculos MiYOSMART vendidas de acordo com os dados de vendas da HOYA registrados em julho de 2023.

Siga a HOYA Vision Care no Linkedin

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260237/HOYA_Vision_Care_1_Logo.jpg

FONTE HOYA Vision Care

SOURCE HOYA Vision Care