Hoyer poursuit sa stratégie de croissance par l'acquisition de NowiTek

HADSTEN, Danemark, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hoyer, leader mondial des solutions de moteurs à haut rendement énergétique, a franchi une étape stratégique par l'acquisition de NowiTek, développeur de solutions d'automatisation spécialisé dans les plateformes SCADA évolutives et la programmation PLC. Cette décision renforce l'engagement de Hoyer à fournir des solutions avancées et automatisées qui permettent d'économiser de l'énergie, de réduire les coûts et de contribuer à la décarbonisation pour les clients des secteurs de la marine, de l'industrie, HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) et de l'énergie.

Norman Noergard L and Henrik Soerensen R at the Hoyer Nowitek signing

« L'intégration de NowiTek dans la famille Hoyer s'inscrit dans notre stratégie visant à offrir à nos clients encore plus d'automatisation et de durabilité », déclare Søren Ø. Sørensen, président du Conseil d'administration de Hoyer. « Cette collaboration renforce notre promesse de fournir des solutions adaptées aux besoins changeants de nos clients. »

« Ensemble, nous dépassons l'ordinaire »

Le logiciel NowiTek et sa plateforme logicielle SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sont réputés pour leur capacité à réduire les temps d'arrêt et pour la souplesse de leur architecture. Henrik Sørensen, PDG de Hoyer, déclare que ceci est un excellent exemple de la façon dont Hoyer va de l'avant pour « dépasser l'ordinaire » par de nouvelles solutions.

« Dans le domaine maritime, la capacité de contrôle et de programmation de NowiTek contribue à rendre beaucoup plus efficace le fonctionnement d'équipements critiques, tels que les ventilateurs et les pompes présentes sur les navires », explique Henrik Sørensen. « Nous pensons que les possibilités de configuration flexibles offertes par NowiTek dans les environnements industriels et les installations de biogaz peuvent être étendues et utilisées dans bien d'autres types de segments et d'applications industriels. »

Dans le cadre de cette acquisition, Hoyer intégrera l'expertise logicielle de NowiTek dans son portefeuille croissant de solutions avancées. Hoyer établira également un bureau dans le nord du Jutland et les fondateurs de NowiTek, Norman Nørgaard et Nicolai Carøe Larsen, rejoindront l'équipe de Hoyer pour poursuivre l'innovation au sein de l'entreprise.

« En joignant nos forces à celles de Hoyer, nous pourrons développer notre plateforme et en faire profiter un public mondial. Nous sommes ravis de faire partie d'une entreprise qui partage notre vision de l'innovation et de la durabilité », déclare Norman Nørgaard, cofondateur de NowiTek.

Ensemble, les deux continueront à faire avancer la stratégie de Hoyer pour atteindre des normes de durabilité encore plus élevées et pour soutenir les efforts de décarbonisation, en mettant l'accent sur la réalisation de la promesse de Hoyer : « Ensemble, nous dépassons l'ordinaire. »

Brian Woodward, responsable de la Marque, du Marketing et de la Communication, Hoyer, [email protected], +45 21949466

À propos de Hoyer:

Hoyer est un fournisseur mondial de moteurs électriques, d'entraînements et de systèmes de contrôle à haute performance et à haut rendement énergétique. Nous aidons nos clients à exploiter des entreprises plus durables sur le plan économique et environnemental, en leur fournissant des solutions adaptées et une assistance jusqu'au bout. Pour en savoir plus : hoyermotors.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2583006/Hoyer_Nowitek.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2583007/Hoyer_Logo.jpg