Hoymiles brengt open energie naar de Europese markt met nieuwe Europese dochteronderneming

AMSTERDAM, 20 maart 2023 /PRNewswire/ -- Hoymiles, een toonaangevende leverancier van slimme energie en fabrikant van micro-omvormers, heeft op 14 maart een openingsceremonie gehouden voor haar nieuwe Europese dochteronderneming in Nederland.

De opening van de Europese dochteronderneming is de nieuwste mijlpaal in het streven van het bedrijf om haar aanwezigheid op de wereldmarkt te versterken. Europa is een belangrijke markt voor het bedrijf en het bedrijf zal nauw gaan samenwerken met haar distributeurs, installateurs en partners om ervoor te zorgen dat klanten de best mogelijke service en ondersteuning krijgen.

De nieuwe dochteronderneming in de EU zal naar verwachting een sleutelrol spelen bij het voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar zonne-energie. Met de steun van haar lokale partners kan Hoymiles Europese klanten hoogwaardige en betrouwbare zonne-energieproducten en een uitstekende service bieden.

Tijdens deze openingsceremonie deelden IHS en EUPD, de belangrijkste energieadviesbureaus ter wereld, hun inzichten in de PV-industrie, waaronder vraag en aanbod van gedistribueerde PV in Europa en een overzicht van de Nederlandse zonne-energiemarkt.

Walter Jin, Hoymiles Sales Director voor Europa, vertelde over de laatste ontwikkelingen van het bedrijf en introduceerde de producten en technische sterke punten van Hoymiles. "Ons team verheugt zich op nauwe samenwerking met onze klanten en partners in Europa", aldus Walter. "We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe mijlpaal ons zal helpen nog sterkere relaties op te bouwen met onze klanten en partners hier." Jesse Li, Hoymiles Technical Support Supervisor, bracht tevens de technische en onderhoudsondersteuning van het bedrijf na de opening van de dochteronderneming in de EU onder de aandacht, zoals:

Een plaatselijk magazijn voor snellere levering en tijdige vervanging

Gelokaliseerde ondersteuning voor klanten in de EU

Meertalige technische en onderhoudsondersteuning

Hotline

De productiecapaciteit van Hoymiles wordt voortdurend uitgebreid en zal naar verwachting in 2023 uit vijf miljoen units bestaan. Het bedrijf is eveneens bezig het opzetten van lokale magazijnen en productiecentra in andere belangrijke markten te versnellen, zodat klanten over de gehele wereld in de toekomst kortere levertijden kunnen verwachten.

Contactgegevens van Hoymiles EU

Bedrijfsnaam: Hoymiles Power Electronics B.V.

Adres: High Tech Campus 9, Unit BK3.28, 5656AE Eindhoven, Nederland

Tel: 0408517021

Over Hoymiles

Hoymiles werd in 2012 opgericht en is een wereldwijde leverancier van MLPE-oplossingen (Module-Level Power Electronics) en gespecialiseerd in micro-omvormers op moduleniveau, opslagsystemen en systemen voor snelle uitschakeling. Met haar visie op een schone, duurzame toekomst streeft het bedrijf ernaar om innovatie in de slimme energie-industrie te stimuleren met hoogwaardige en toegankelijke producten.

Hoymiles beschikt over een gedreven technisch team met wereldwijd meer dan 1200 experts en een distributie- en servicenetwerk dat is verspreid over Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika en Oceanië. Hiermee stelt Hoymiles huiseigenaren en professionals in meer dan 110 landen en regio's in staat om mee te gaan op de zoektocht naar echte open energie. Het is nu een van de snelst groeiende fabrikanten van micro-omvormers in de bedrijfstak, met een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 100% sinds 2016. In december 2021 ging Hoymiles naar de beurs op de Shanghai Stock Exchange STAR Market, een beurs waarvoor uitsluitend hightechbedrijven in aanmerking komen.

Ga voor meer informatie naar hoymiles.com

