Hoymiles представляет первый в мире трехфазный микроинвертор с управлением реактивной мощностью

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Hoymiles Power Electronics Inc.

Oct 30, 2020, 15:07 ET

ХАНЧЖОУ (Китай), 30 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Hoymiles Power Electronics Inc. (далее — «Hoymiles» или «Компания») — один из ведущих мировых производителей микроинверторов, поставляющий модульные системы силовой электроники — продемонстрировала новые модели своей линейки трехфазных микроинверторов, являющихся первыми в мире устройствами такого рода с управлением реактивной мощностью, а также однофазные микроинверторы с поддержкой модулей большей мощности, призванные помочь клиентам сократить затраты без ущерба для качества.

Three-phase microinverter HMT-1800/2250

Компания Hoymiles успешно разработала первые в мире трехфазные микроинверторы с применением технологии управления реактивной мощностью. Выпускаемые компанией модели трехфазных микроинверторов HMT-2250 и HMT-1800 могут значительно повысить эксплуатационные характеристики энергораспределительных систем. Одной из ключевых характеристик таких систем является стабильность напряжения, отсутствие которой может привести к нарушению нормальной работы распределительных сетей. Новейшие трехфазные микроинверторы Hoymiles с функцией управления реактивной мощностью могут эффективно решать эту проблему, снижая затраты и поддерживая до шести модулей, при этом обеспечивая высокое качество распределения энергии и простоту монтажа.

Трехфазные микроинверторы могут использоваться в трехфазных электрораспределительных системах с рабочим напряжением 230/400 В и общепризнаны в качестве наиболее экономичных решений для коммерческих и промышленных объектов. Предлагаемые компанией трехфазные микроинверторы могут генерировать выходную мощность до 2250 ВА, адаптированную к широко распространенным фотоэлектрическим модулям высокой мощности.

В то же время компания Hoymiles модернизировала свой флагманский ассортимент однофазных микроинверторов, обладающих высочайшей выходной мощностью среди представленных на рынке аналогов, для удовлетворения потребностей отрасли в обслуживании более высокомощных модулей. Теперь модель микроинвертора «1-в-1» поддерживает мощность 400 Вт, а модель «2-в-1» — 800 Вт. Эти новые модели могут преобразовывать большее количество электроэнергии по сравнению с другими изделиями.

«Мы успешно разработали и внедрили наши трехфазные микроинверторы, что стало настоящим прорывом в плане эффективности преобразования и интеграции после долгих лет упорной работы. Эта модель является первым в мире трехфазным микроинвертором с возможностью регулирования реактивной мощности, что позволит эффективно расширить сценарии применения микроинверторов, ― сообщил заместитель генерального директора и руководитель Центра научных исследований и разработок компании Hoymiles Чжао Йи (Zhao Yi). ― Безопасность, эффективность и высокий уровень интеграции этого изделия будут в значительной мере способствовать полноценному развитию фотоэлектрической промышленности».

Трехфазные микроинверторы могут преобразовывать постоянный ток в переменный и подавать его в электрическую сеть общего пользования. Все микроинверторы работают независимо друг от друга, обеспечивая максимальную генерацию электроэнергии каждым фотоэлектрическим модулем, что позволяет пользователям контролировать выработку каждого конкретного модуля и повышает гибкость и надежность всей модульной системы.

Для получения полной информации загрузите лист технических данных бесплатно прямо сейчас, перейдя по ссылке:
http://hoymiles.com/files/0f0e43d5-e8e4-4616-894c-6638f276a3e2.pdf

О компании Hoymiles

Компания Hoymiles, основанная в 2012 году, является одним из ведущих производителей микроинверторов, поставляющим модульные системы силовой электроники (MLPE) (модульной электроники) для инвесторов в солнечные электростанции и конечных потребителей солнечной энергии. Микроинверторы Hoymiles получили признание благодаря технологии, обеспечивающей наивысший в мире максимальный уровень КПД, рассчитываемый по методике CEC (96,7%), и уже три года подряд занимают первое место среди наиболее эффективных микроинверторов во всем мире. В настоящее время компания Hoymiles экспортирует свою продукцию более чем в 80 стран и регионов; различные типы выпускаемых ею микроинверторов ежегодно используются более чем в 10 тысячах коммерческих и бытовых кровельных установок, включая крупнейший в мире проект с применением микроинверторов общей мощностью 3,6 МВт.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1323952/Three_phase_microinverter.jpg

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SOURCE Hoymiles Power Electronics Inc.

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