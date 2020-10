Hoymiles przedstawia pierwszy na świecie trójfazowy mikroinwerter z regulacją mocy biernej

Spółka z powodzeniem opracowała pierwsze na świecie trójfazowe mikroinwertery z technologią regulacji mocy biernej. Modele trójfazowych mikroinwerterów Hoymiles ‒ HMT-2250 i HMT-1800 ‒ mogą znacznie poprawić wydajność dystrybucji energii. Stabilność napięcia jest kluczowa w kontekście dystrybucji energii, gdyż jej brak może prowadzić do uszkodzenia sieci przesyłowych. Wyposażone w technologię regulacji mocy biernej najnowsze trójfazowe mikroinwertery od Hoymiles pozwolą skutecznie rozwiązać ten problem, zmniejszyć koszty i zapewnić obsługę nawet sześciu modułów, gwarantując tym samym wysoką jakość działania systemów dystrybucji energii i prostych instalacji.

Trójfazowe mikroinwertery mogą być stosowane w ramach trójfazowych układów dystrybucji energii elektrycznej o napięciu 230V/400V. Są one powszechnie uznawane za najoszczędniejsze rozwiązania w instalacjach komercyjnych i przemysłowych. Opracowane przez Hoymiles trójfazowe mikroinwertery cechuje wydajność do 2250VA, przez co są kompatybilne z modułami fotowoltaicznymi o dużej mocy.

Jednocześnie spółka rozszerzyła swoją sztandarową ofertę jednofazowych mikroinwerterów, które cechuje najwyższa moc wyjściowa na rynku, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom związanym z zastosowaniem większych modułów. Model mikroinwertera 1w1 jest teraz dostępny dla mocy 400W, a model 2w1 dla mocy 800W. Nowe modele od Hoymiles umożliwiają inwersję większej ilości energii elektrycznej w porównaniu z innymi produktami.

„Z powodzeniem opracowaliśmy i przedstawiamy nasze trójfazowe inwertery, które stanowią przełom pod względem integracji i wydajności konwersji, jaki udało nam się osiągnąć po wielu latach ciężkiej pracy. Model ten jest pierwszym na świecie trójfazowym mikroinwerterem z regulacją mocy biernej, który pozwoli znacznie rozszerzyć obszary zastosowań mikroinwerterów" ‒ powiedział Zhao Yi, zastępca dyrektora głównego i kierownik Centrum Badań i Rozwoju Hoymiles. „Bezpieczeństwo produktu, wydajność i wysoki poziom zintegrowania przyczynią się w znacznym stopniu do zdrowego rozwoju branży fotowoltaiki".

Trójfazowe mikroinwertery umożliwiają konwersję prądu stałego na prąd zmienny oraz jego przekazywanie do sieci publicznej. Każdy mikroinwerter pracuje niezależnie, co zapewnia wytwarzanie maksymalnej ilości energii w obrębie każdego modułu fotowoltaicznego. Tym samym użytkownik zyskuje możliwość bezpośredniego regulowania wydajności pojedynczego modułu, co zwiększa elastyczność i niezawodność systemów modułowych.

Kartę charakterystyki produktu zawierającą dokładne informacje można pobrać za darmo ze strony: http://hoymiles.com/files/0f0e43d5-e8e4-4616-894c-6638f276a3e2.pdf

Hoymiles

Założona w 2012 r. spółka Hoymiles jest wiodącym producentem mikroinwerterów, tworzącym rozwiązania z zakresu MLPE (modułowej energoelektroniki) dla inwestorów i użytkowników instalacji solarnych. Mikroinwertery Hoymiles wyróżnia technologia zapewniająca najwyższą na świecie wydajność szczytową CEC równą 96.7%, dzięki czemu od trzech lat znajdują się one na szczycie ogólnoświatowego rankingu najbardziej wydajnych mikroinwerterów. Obecnie Hoymiles eksportuje swoje produkty do ponad 80 krajów i regionów świata; mikroinwertery Hoymiles montuje się w ponad 10 tys. komercyjnych i domowych instalacji dachowych rocznie. Wykorzystano je również w ramach największej na świecie instalacji mikroinwerterów o mocy 3,6 mln W.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1323952/Three_phase_microinverter.jpg

