HPD publica el documental "Acura ARX-06 The Origin Story"

Ofrece una vista interna del desarrollo del Acura ARX-06 electrificado, calificado para la pole de la Rolex 24 2023 en Daytona

El video presenta a estilistas de Acura, ingenieros de HPD, especialistas en chasis de ORECA y los propietarios del equipo Wayne Taylor y Michael Shank , todos trabajando juntos desde su creación hasta el debut del Acura ARX-06 en Daytona International Speedway

Ahora disponible en el canal de YouTube de HPD

Enlace de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uCcb7is2CJI

SANTA CLARITA, California, 25 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- HPD lanzó hoy un documental de 48 minutos que ofrece una vista interna del desarrollo del prototipo de automóvil de carreras Acura ARX-06 que debuta este fin de semana en la Rolex 24 en Daytona. Meyer Shank Racing y Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport pondrán en marcha el nuevo automóvil en la categoría GTP de la temporada 2023 del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar.

A 48-minute documentary released today by Acura Motorsports documents the development of the new, electrified Acura ARX-06 prototype sports racer, which makes its competition debut starting from the pole in this weekend's Rolex 24 at Daytona endurance sports car race.

El domingo 22 de enero de 2023, Tom Blomqvist clasificó en la pole para la categoría GTP en el Acura ARX-06 de Meyer Shank Racing para el clásico de carreras de resistencia.

El documental destaca los conceptos y objetivos iniciales del ARX-06, así como su diseño, desarrollo y pruebas. La historia de su origen ubica al ARX-06 en la línea de los autos deportivos Acura que datan del Acura ARX-01 original de 2007. El estilo, la aerodinámica, la unidad de potencia, las técnicas de integración y simulación, los desafíos y los triunfos se destacan en el documental desde la perspectiva de los hombres y las mujeres que trabajan arduamente en la creación del Acura ARX-06.

El último prototipo de automóvil de carreras de Acura sigue los pasos del ARX-05, que ganó las últimas dos carreras de la Rolex 24 Horas en Daytona en la general y tres de los últimos cuatro títulos de Fabricantes del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar. El ARX-06 debuta con la creación de la nueva clase GTP en IMSA, el campeonato norteamericano de carreras de automóviles deportivos por excelencia.

Acerca de Honda Performance Development

Honda Performance Development, Inc. (HPD) es una subsidiaria de propiedad absoluta de American Honda Motor Co., Inc. y dirige todos los programas de carreras de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y el desarrollo de trenes de potencia, chasis, sistemas electrónicos y piezas de rendimiento, así como soporte técnico y en las carreras. Desde las carreras más importantes en INDYCAR e IMSA Sports Cars hasta programas de carreras comerciales, HPD tiene una larga trayectoria de creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. www.hpd.honda.com

FUENTE Acura Motorsports

