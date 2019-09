HPRA-LA homenajea a voces de valentía en su velada anual de entrega de becas

"¡Qué noche tan emocionante! Fue un momento mágico para compartir las metas de HPRA: empoderar a sus miembros mediante apoyo, recursos y capacitación; y ofrecerles orientación y asistencia a los estudiantes latinos interesados en ejercer la profesión de las relaciones públicas", declaró Stephen Chávez, presidente de HPRA-LA para 2018-2019 y CEO de ChavezPR. "Homenajeamos a tres inspiradoras mujeres que están dejando una huella en el mundo, a la vez que están dando todo su esfuerzo para llamar la atención sobre las necesidades y los problemas de nuestra diversa comunidad".

Los premios Voces de Valentía (Voices of Courage) rindieron tributo a Isabella Gómez, actriz del exitoso programa televisivo "One Day at A Time"; a Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN, organización defensora de los derechos de los inmigrantes; y a Cecilia Bográn, destacada periodista televisiva de Univisión Los Ángeles.

Durante sus 35 años de asociación profesional, los PRemios de HPRA-LA han recaudado más de $400,000 destinados a becas para merecedores estudiantes universitarios latinos que están interesados en obtener un título de Comunicaciones.

Los ganadores de las becas de este año fueron Melody Waintal, estudiante de último año de la Universidad del Sur de California (USC); Diego Perdomo, estudiante de último año de USC; y Karina Valenzuela, estudiante de tercer año de la Universidad Pepperdine.

La velada de recaudación de fondos y las becas no serían posibles sin el apoyo de los patrocinadores corporativos. Los patrocinadores de este año fueron KIA, AARP, Southern California Edison, Kinecta, Tapiz Media Group, The Axis Agency, Blue Shield of California, ChavezPR, Univisión Los Ángeles, Milagro Strategy Group, ROX United, VPE Tradigital Communications, Fenton, Hispanicize y Terrazas de los Andes.

La Asociación Hispana de Relaciones Públicas

Fundada en Los Ángeles en 1984, la Asociación Hispana de Relaciones Públicas (Hispanic Public Relations Association, HPRA) es la principal organización de profesionales de las relaciones públicas hispanos en Estados Unidos. HPRA es un recurso local y nacional para las personas y los profesionales de las comunicaciones interesados en obtener experticia sobre el mercado hispano. La organización se dedica al reconocimiento y el progreso de los hispanos en las relaciones públicas por medio de programas que se celebran durante todo el año, seminarios de desarrollo profesional y la creación de redes de contactos. Para más información, le rogamos visitar www.hpra-usa.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999993/HPRA_LA_Honorees.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/823314/HPRA_Los_Angeles_New_Chapter_Logo.jpg

FUENTE HPRA-LA

Related Links

http://www.hpra-usa.org



SOURCE HPRA-LA