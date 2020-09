HR Path accueille Gaius HR au sein de son groupe

HR Path, l'acteur global RH, a été fondé en 2001 par Cyril Courtin et François Boulet et accompagne les sociétés de A à Z dans tous leurs projets ressources humaines. Leader sur son marché, c'est une Scale-Up ambitieuse à croissance soutenue. HR Path est entré dans la première édition du Next40, une sélection annuelle des 40 entreprises prometteuses en France, déterminée sur la base des plus grosses levées de fonds et de critères de chiffre d'affaires.

Gaius HR est une société de conseil et de services en technologies RH et partenaire de SAP HCM. Gaius HR propose la solution clé en main primée, appelée NUBO, qui optimise les mises en œuvre de SAP SuccessFactors. NUBO gère l'ensemble du processus d'embauche à la retraite, du processus de recrutement jusqu'à la planification de la succession, de manière plus rapide, plus efficace et à moindre coût.

« Malgré les difficultés économiques actuelles liées à COVID-19, HR Path poursuit son développement commercial. C'est avec plaisir que nous accueillons nos nouveaux partenaires, Ato Anderson, Angelo Gallo et Gilles Fransen, au sein de HR Path. Cette fusion nous aidera à développer toutes les activités RH sur leurs marchés et permettra à nos clients actuels de bénéficier de nouveaux services tels que NUBO », a déclaré Cyril Courtin, co-directeur général de HR Path.

« Avec Gaius HR à nos côtés, nous allons renforcer l'empreinte mondiale de HR Path en étendant notre couverture à travers l'Europe. Nous nous réjouissons de l'ajout de très solides références SAP SuccessFactors.», a déclaré Thomas Ortega, associé, HR Path.

« Nous joindre à HR Path c'est aussi l'opportunité de faire évoluer notre solution NUBO pour SAP SuccessFactors en tirant parti de l'empreinte mondiale de HR Path», a déclaré Gilles Fransen, associé de Gaius HR.

« En nous appuyant sur les atouts de HR Path, nous pourrons accroitre nos activités de conseil et ainsi proposer des prestations de bout en bout sur nos principaux marchés en Suisse et en Allemagne », a ajouté Angelo Gallo, associé, Gaius HR

« Nos employés bénéficieront d'un champ de possibilités étendu en matière d'évolution de carrière, auront accès à un plus grand nombre de projets et feront partie d'une équipe enrichie de nouveaux consultants pour répondre aux besoins de nos clients », a conclu Ato Anderson, associé, Gaius HR.

L'éthique commune entre HR Path et Gaius HR qui consiste à tenir ses promesses et à travailler en toute transparence avec toutes les parties prenantes, clients, employés, partenaires – continuera de croître et d'entretenir les relations de confiance au sein de notre écosystème.

A propos de HR Path

Acteur expert et engagé des ressources humaines, HR Path accompagne les entreprises pour qui le capital humain est au cœur de leur transformation digitale. Advise, Implement & Run sont les 3 leviers du groupe HR Path mis au profit de la performance RH des organisations. Créé en 2001 à Paris (France) et fort de ses 1000 talents, HR Path conseille, intègre et opère pour plus de 1300 clients dans 18 pays. Son chiffre d'affaires s'élève à ce jour à 115 millions d'euros.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web : www.hr-path.com

Suivre HR Path sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/hr-path

À propos de Gaius HR

Gaius HR rassemble une vaste expérience au service des clients dans le secteur de la technologie et des conseils RH.

Gaius HR fournit des services de conseil, d'intégration dans un modèle as-a-service.

Grâce à nos services, Gaius HR aide les organisations à transformer leurs activités RH essentielles à l'entreprise afin d'offrir des services plus efficaces. Nous collaborons avec nos clients pour qu'ils deviennent de meilleurs employeurs, économisent de l'argent, et soutiennent leurs collaborateurs connectés et agiles tout au long de leur vie dans l'entreprise. Nous y parvenons en adoptant des processus plus intelligents, optimisés et en déployant des solutions technologiques de pointe.

Pour plus d'informations www.gaius-hr.com

