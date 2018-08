HRG présente sa nouvelle vision et ses nouvelles gammes de produits à l'occasion de la Beijing World Robot Conference 2018

BEIJING, 14 août 2018 /PRNewswire/ -- Lors de la World Robot Conference de cette année, qui se tiendra du 15 au 19 août à Beijing, HRG Robot Group (le « groupe »), l'un des plus grands fabricants chinois de robots, présentera sa nouvelle vision pour l'avenir du secteur de la robotique, conformément à son nouveau modèle d'entreprise « Robotics Biosphere ». Cette vision, créée en réponse à l'évolution du secteur de la robotique en Chine, a mené à la création de plusieurs gammes de nouveaux produits qui seront présentées tout au long de cette manifestation.

HRG présentera ses produits de choix en fonction d'un rapport d'analyse sur le secteur chinois de la robotique en 2018, coproduit par l'Institut chinois pour la science et la technologie, HRG et HIT Insights, et qui présente les toutes dernières tendances et les tout derniers défis pour le secteur. Selon ce rapport, le secteur chinois de la robotique a connu une évolution rapide l'année dernière, et ce à un rythme de croissance de tout premier plan mondial, avec l'enthousiasme des investisseurs qui a atteint des niveaux historiquement élevés. Toujours selon ce rapport, les entreprises robotiques chinoises, tant dans le domaine de l'industrie que dans celui des services, ont réalisé d'immenses progrès en termes de technologie, de produits et de service dans plusieurs secteurs, et HRG a investi massivement ces dernières années, y compris dans les solutions robotiques, médicales et pédagogiques qui seront présentées pendant l'exposition.

« Les robots collaboratifs, pédagogiques et médicaux que HRG présentera à l'occasion de la Beijing World Robotics Conference reflètent parfaitement les tendances du secteur ainsi que nos derniers efforts en date », explique Wang Meng, président de HIT Robot Group.

L'un des produits phares présentés par HRG alliant les deux secteurs sera l'Intelligent Education and Rating System, qui a été créé pour les soins et la rééducation des personnes âgées. Un système pédagogique intégrant les théories médicales chinoises et occidentales ainsi qu'un programme pédagogique standardisé sur le plan national, avec des technologies robotiques et de captage de pointe, afin de former le personnel dans les écoles de médecine, les hôpitaux et les centres de rééducation.

Outre l'Intelligent Education and Rating System, sera également présenté le véhicule élévateur à guidage automatique (VGA) laser, un nouveau modèle pour élever et transporter des articles de grandes tailles dans les allées étroites des usines. Doté de la technologie SLAM (localisation et cartographie simultanées) de tout premier plan, ce véhicule robotique permet d'éviter plusieurs obstacles pendant le transport.

Le stand accueillera également deux autres gammes de produits :

Le Wearable Lower Limb Robotic Exoskeleton de HRG : un dispositif vestimentaire intelligent qui donne à ses utilisateurs plus de force lorsqu'ils marchent et montent les escaliers. Ce dispositif léger a une structure simple qui lui permet d'être porté et enlevé facilement. Il peut également suivre les données de marche de l'utilisateur et donner des conseils de santé selon les données enregistrées.

Bang Bang : plateforme unique innovante qui répond aux exigences des fournisseurs et des fabricants, Bang Bang intègre les concepts de « fabrication intelligente » et de « service Internet ». Bang Bang intègre des ressources comme les informations sur les politiques publiques, les tendances sectorielles, les campus et les fonds de fabrication, afin de mettre en contact les différents acteurs et parties prenantes du secteur afin qu'ils développent leurs activités.

Parmi les autres produits qui seront présentés par HRG figurent le robot de gravure sur réseau, un petit robot pompier, le HRG T5 et le robot coopératif léger ROS (T5).

À propos de HIT Robot Group

Fondée en 2014, HIT Robot Group (HRG) est l'une des plus grandes entreprises de robotique en Chine. Elle s'intéresse à la fabrication de toute une série de robots et d'équipements robotiques destinés à divers secteurs, et elle propose des solutions et des services pour les entreprises technologiques. Actuellement, HRG est présente dans 16 grandes villes chinoises et a des bureaux à Washington D.C., en Californie, à Francfort, à Séoul et à Tokyo.