HRG présente Robotics Biosphere au salon automatica 2018

Développée en trois ans, la Robotics Biosphere de HRG (la « biosphère ») fournit un soutien et des services aux entreprises de l'industrie robotique afin de leur permettre de prospecter, de se développer et d'assurer leur pérennité en Chine. Avec cette nouvelle suite d'outils, son expérience de travail sur des produits robotiques et des services éducatifs aux côtés de sociétés comme ABB, KUKA et HOCOMA, ainsi que ses récentes avancées technologiques et ses nouveaux services, HRG se positionne comme un partenaire privilégié pour les entreprises qui cherchent à pénétrer le marché chinois.

« C'est la deuxième fois que HRG participe à automatica, et cette année nous sommes fiers de présenter nos dernières réalisations, notamment notre « Robotics Biosphere », qui a déjà aidé plus de 80 entreprises à transformer leurs réalisations technologiques en valeur marchande », a déclaré Wang Meng, PDG de HIT Robot Group. « Notre service a évolué et nous sommes passés d'aider le Harbin Institute of Technology à transformer ses réalisations académiques à accélérer le développement des entreprises en les aidant à commercialiser les résultats de leurs recherches et à gérer leur personnel et en leur donnant accès au large éventail de ressources de HRG en Chine », a-t-il précisé.

La biosphère de HRG comporte trois divisions qui ciblent trois grandes phases de la croissance d'une entreprise :

Innovation : cette division soutient les efforts de recherche et développement des technologies et produits clés de l'entreprise.

Entrepreneuriat : le travail de cette division consiste à incuber les startups, coordonner la coopération entre l'université et l'industrie et aider les membres d'équipes nouvellement formées à devenir des dirigeants expérimentés.

Industrie : cette division accompagne les entreprises à différents stades de leur développement jusqu'à leur entrée sur le marché ciblé.

Lors du salon, HRG a dévoilé son « Rapport d'analyse 2018 sur l'industrie de la robotique en Chine », avec Hit Insights et l'Institut chinois d'évaluation des sciences et technologies (China Institute of Science and Technology Evaluation). Le rapport met en lumière les dernières tendances et les nouveaux défis de l'industrie de la robotique chinoise et évalue l'état de la chaîne d'approvisionnement du pays.

HRG a également présenté quelques-uns de ses derniers produits, dont sa plateforme de formation et d'évaluation de compétences pour la robotique industrielle, le robot collaboratif T5, un réducteur de vitesse cycloïdal de précision et Bang Bang, une plateforme de marketing permettant aux fabricants de produits intelligents de s'orienter sur le marché chinois, entre autres.

HIT Robot Group (HRG), fondée en 2014, est l'une des plus importantes sociétés de robotique de Chine. Elle fabrique toute une gamme de robots et d'équipements robotisés pour différentes industries et propose des solutions et des services aux entreprises du secteur technologique. Actuellement, HRG est présente dans 13 grandes villes chinoises et dispose de bureaux à l'étranger à Washington, en Californie, à Francfort, à Séoul et à Tokyo.

