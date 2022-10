HSBC lance une capacité de financement numérique

Le processus de demande numérique réduit les délais d'approbation de plusieurs mois à quelques jours

LONDRES, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- HSBC a réduit le processus d'approbation pour les nouveaux clients demandeurs d'un financement de créances (RF) d'un à deux mois à moins de 48 heures, en utilisant une nouvelle plateforme technologique.

En utilisant le nouveau parcours de demande en ligne, co-créé avec Trade Ledger, les clients de HSBC peuvent désormais, en quelques clics, transférer des données directement via une API à partir de leur logiciel de comptabilité. Ils ont également la possibilité de télécharger leurs données via une interface utilisateur.

Cette solution, construite sur la plateforme Trade Ledger, génère automatiquement une enquête et un rapport de risque à l'aide d'un moteur de décision basé sur des règles précises, qui est ensuite soumis aux souscripteurs dans les heures qui suivent la réception de la demande. Le client est tenu au courant de l'état de sa demande et une décision finale est généralement reçue dans les deux jours, y compris une offre indicative.

Vinay Mendonca, directeur de la croissance pour le commerce mondial et les créances chez HSBC, a commenté le lancement de cette solution : « Ces trois dernières années ont été marquées par un passage sans précédent au numérique : 88 % des transactions de financement du commerce international sont désormais effectuées en ligne ! »

« La numérisation de notre processus d'approbation de financement des créances rend la demande de fonds de roulement plus simple, plus rapide et plus sûre. Le lancement de cette solution élimine les processus manuels chronophages et demandant beaucoup de travail pour nos clients. De plus, ils peuvent savoir si leur demande a des chances d'être acceptée en quelques heures plutôt qu'en plusieurs mois et obtenir un accès rapide aux liquidités. »

Martin McCann, PDG de Trade Ledger, a déclaré : « Notre partenariat avec la plus grande banque commerciale du monde a été très productif. La plateforme a permis à HSBC d'offrir à ses clients un accès rapide et facile à des fonds de roulement. Cette solution est le résultat d'un important travail d'équipe visant à utiliser une technologie de niveau entreprise afin de faciliter la vie des clients et de combler le manque de financement des entreprises à travers le monde. »

Le processus de demande numérique est maintenant disponible dans huit pays et territoires, dont le Royaume-Uni, Hong Kong, les États-Unis et l'Inde. La proposition sera mise en œuvre dans trois autres pays d'ici la fin de l'année.

À propos de Trade Ledger

Trade Ledger a été fondée en 2016 pour aider le secteur des services financiers à réimaginer le financement complexe des entreprises pour les PME et les entreprises de taille moyenne dans l'économie numérique.

La plateforme de prêt en tant que service (lending-as-a-service, LaaS) prend en charge tous les produits de prêt de fonds de roulement, en transformant les sources de données de la chaîne d'approvisionnement en informations et tâches exploitables. Cela permet de créer et de proposer les bons produits de prêt au bon moment, sur le bon canal, rapidement et à faible risque. Ses clients augmentent leur rentabilité, réalisant en moyenne une réduction de 60 % des coûts d'origination, une réduction de 50 % des abandons et un potentiel de croissance de leur portefeuille de prêts multiplié par 10 grâce au financement intégré.

Soutenue par les sociétés de capital-risque Point72 Ventures, Foundation Capital et Hambro Perks, ainsi que par d'autres investisseurs de renom tels que Court Lorenzini (fondateur de DocuSign), Trade Ledger est en train de se développer à l'échelle mondiale pour s'adapter à une clientèle en pleine expansion composée de banques commerciales internationales, de banques régionales et nationales et de fournisseurs de financement alternatif. À ce jour, elle a levé 16,6 millions de livres sterling.

Trade Ledger a reçu le prix de l'initiative LendTech de l'année 2020, de la plateforme de prêt de l'année 2019 et de la startup de l'année 2019.

Pour en savoir plus sur Trade Ledger, rendez-vous sur le site www.tradeledger.io

À propos de HSBC

HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège social à Londres. HSBC est au service de clients dans le monde entier à partir de bureaux situés dans 63 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique latine, et Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 985 milliards de dollars américains au 30 juin 2022, HSBC est l'une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers au monde.

