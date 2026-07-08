HSG Laser dévoile le TL3 PRO : un seul coupe-tube pour toutes les tailles de tubes

FOSHAN, Chine, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser a annoncé le lancement du coupe-tube TL3 PRO, sa machine de nouvelle génération pour la découpe au laser de tubes destinés aux applications intensives. S'appuyant sur le succès avéré de plus de 1 000 installations de machines de découpe de tubes à usage intensif, le TL3 PRO associe la toute première architecture à double mandrin flottant 4+1 à une automatisation intelligente afin d'offrir une plus grande souplesse d'usinage, une productivité accrue et des coûts d'exploitation réduits pour la fabrication de tubes destinés aux applications intensives.

« La question n'est plus de savoir s'il est possible de découper des tubes épais, mais comment le faire plus rapidement, avec plus de précision et plus efficacement », déclare le chef de produit chez HSG Laser. « Le TL3 PRO a été conçu pour aider les fabricants à obtenir une productivité maximale tout en réduisant leurs coûts d'exploitation globaux. »

Tout en un 丨 Un seul coupe-tube pour toutes les tailles de tubes

Doté de l'architecture à double mandrin flottant 4+1 de HSG Laser, une première dans le secteur, le TL3 PRO présente une capacité de charge maximale de 1 600 kg et prend en charge des diamètres de tubes allant de Φ20 mm à Φ360 mm. Assurant l'usinage des tubes épais, moyens et petits sur une seule et même machine, il aide les fabricants à réduire leurs investissements en équipement, à simplifier leurs processus de production et à utiliser au maximum leurs machines.

Intelligent 丨 Production en continu

Grâce à la technologie intelligente de mandrin flottant à quatre mors de HSG Laser, le TL3 PRO permet de charger, de découper et de décharger simultanément, éliminant ainsi le flux de travail séquentiel traditionnel. En réduisant au minimum les temps morts et en optimisant le taux d'utilisation des machines, il garantit une production continue et ininterrompue.

Stable 丨 Précision pour les tubes épais

Pensé pour les applications exigeantes et intensives, le TL3 PRO dispose d'un bâti renforcé à haute rigidité et d'un système intelligent de soutien adaptatif qui fournit un maintien stable tout au long du processus de découpe. Il en résulte une réduction des vibrations, une meilleure précision de découpe, moins de gaspillage de matériaux et une bonne qualité constante de découpe.

Rapide 丨 Rendement accru de 35,45 %

Le TL3 PRO atteint également des performances dynamiques exceptionnelles. D'après les résultats des essais en laboratoire réalisés par HSG, il améliore la productivité globale de 35,45 % dans le cadre d'opérations caractéristiques d'usinage de tubes à usage intensif de 12 mètres, ce qui se traduit par un rendement accru et des délais de livraison plus courts.

Économique丨Coûts réduits. Retour sur investissement plus rapide

Par rapport aux solutions classiques de découpe de tubes destinés aux applications intensives, le TL3 PRO réduit les coûts totaux d'usinage jusqu'à 35 %, ce qui ouvre la voie à un retour sur investissement plus rapide et à une rentabilité accrue. Créé pour la prochaine génération de fabrication intelligente, il témoigne de l'ambition de HSG Laser : aider ses clients à augmenter leur productivité, à bénéficier d'une plus grande souplesse de fabrication et à réduire le coût total de possession des machines.

À propos de HSG Laser

Fondée en 2006, l'entreprise HSG Laser est un fabricant mondial d'équipements intelligents destinés à la transformation des métaux, spécialisé dans la découpe au laser, l'usinage, le cintrage, le soudage de tubes et les solutions d'automatisation. L'entreprise compte des clients dans plus de 100 pays et régions à travers le monde.