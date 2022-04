HTC VIVE anuncia VIVE Mars CamTrack, sua primeira solução de produção virtual pronta para uso

Historicamente, um dos maiores determinantes de custos para a produção virtual é seu longo processo de configuração. A VIVE Mars CamTrack simplifica muito a configuração da produção virtual, reduzindo assim o tempo e as despesas gerais relacionados à produção. Ao alavancar a tecnologia de tracking lighthouse líder do setor, a VIVE Mars CamTrack transforma um fluxo de trabalho complicado em um pacote compacto, oferecendo uma solução de camera tracking simples e precisa. A portabilidade da Mars facilita a filmagem em muitos cenários diferentes, de pequenos estúdios a grandes sets.

"A produção virtual é o futuro da criação de conteúdo", disse Raymond Pao, vice-presidente sênior de soluções de negócios da HTC VIVE. "Ela permite que os cineastas liberem sua imaginação, indo além das limitações de nosso ambiente físico. Com a Mars, a HTC aplicou seus anos de experiência no desenvolvimento da tecnologia de RV ao mundo da produção virtual. Os profissionais de vídeo não precisam mais equacionar os recursos de tempo, custo e qualidade. Agora, seus equipamentos de produção virtual podem caber em uma mochila e produzir resultados de nível profissional."

"A produção virtual abre oportunidades criativas para os cineastas e produtores de storytelling explorarem novas abordagens em produções com soluções como a VIVE Mars CamTrack", disse Jim Geduldick, diretor de produção virtual e vice-presidente sênior da Dimension Studio N.A. Ele complementou: "O tempo que se ganha na pré-produção e no set graças à robustez do sistema da Mars o tornará uma ferramenta muito requisitada em qualquer projeto de produção virtual. A disponibilidade de um sistema de tracking de pegada reduzida que pode ser transportado em um pequeno estojo de produção com recursos como sincronização Genlock, calibração de câmera e lentes, suporte a múltiplas câmeras e integração com o Unreal Engine via LiveLink oferece uma solução que a comunidade de produção virtual está precisando."

A VIVE Mars CamTrack conta com os seguintes recursos de destaque:

Tracking de múltiplas câmeras, com suporte para até três câmeras

Tracking altamente preciso com o VIVE Tracker

Calibração automatizada para deslocamento da câmera e distorção das lentes

Compatibilidade com codificador de lente, permitindo que os cineastas alterem a profundidade de campo como fariam com uma câmera tradicional

Compatibilidade plug-and-play, sem necessidade de software adicional

Redefinição de origem com um clique

Genlock sincronizado com UE LiveLink, oferecendo sincronização entre atores reais e virtuais

Cabeamento reforçado para reduzir a latência

Offloading computacional do tracking para um hub dedicado

"Até recentemente, um dos maiores problemas que impediam a ampla adoção da produção virtual era a complexidade dos recursos envolvidos no processo", disse Norman Wang, CEO da Glassbox Technologies. "Colaboramos com a HTC VIVE desde o primeiro dia para simplificar a produção virtual e acreditamos que a VIVE Mars CamTrack seja um passo importante na direção certa." O próximo lançamento do sistema de câmera virtual DragonFly da Glassbox contará com suporte para a VIVE Mars CamTrack.

Os benefícios da produção virtual vão além de sua conveniência e economia de custos. Além de capacitar os cineastas a materializar sua visão criativa de forma mais abrangente, a produção virtual também é mais ecologicamente correta do que os métodos tradicionais. O processo de produção tradicional gera uma pegada de carbono significativa, incluindo o transporte do elenco e da equipe de produção para locais no mundo todo, a montagem e fornecimento de energia para os sets de filmagem e, por fim, o descarte de adereços e outros materiais que não são mais necessários. Ao alavancar a produção virtual, o setor criativo desempenha um papel ativo na sustentabilidade ambiental.

Para saber mais sobre a VIVE Mars CamTrack, acesse o site do produto aqui. Para ler o kit de imprensa completo, clique aqui.

