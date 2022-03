HTC VIVE apresenta VIVERSE, avanços no 5G e entretenimento baseado em localização, e holoride in-car VR no Mobile World Congress 2022

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A HTC VIVE, a principal plataforma e ecossistema de realidade virtual (RV), apresentou uma série de inovações no Mobile World Congress 2022, incluindo avanços em tecnologia 5G, experiências de RV em carros, entretenimento baseado em localização (LBE) e as atualizações mais recentes para o Viverse, o local da HTC VIVE no metaverso.

Entrando no VIVERSE

O Viverse é o local da HTC VIVE no metaverso: um universo de novas experiências e uma porta de entrada contínua para outros universos de RV em colaboração com parceiros em todo o mundo.

A HTC VIVE apresentou novas inovações para oferecer às pessoas a melhor experiência possível à medida que exploram o Viverse. Essas inovações incluem o VIVE Browser, um novo navegador da internet com base em RV e o VIVE Connect, um portal para vivenciar e navegar pelo Viverse. A empresa também lançou a VIVE Guardian – uma nova ferramenta que oferece aos pais, tutores e professores o controle sobre o que os jovens podem ver e fazer em RV.

"O VIVERSE é o próximo capítulo de nossa visão VIVE Reality. VIVE é a nossa marca e significa "vida", e Verse se refere aos capítulos da vida. O Viverse oferece experiências de alta qualidade, acessíveis em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, e é habilitado pelas tecnologias de realidade virtual e aumentada, conectividade de alta velocidade, IA e blockchain, nas quais a HTC tem investido há vários anos. Convidamos parceiros a se juntarem a nós nesta jornada fantástica para a internet da presença", disse Cher Wang, cofundadora e presidente da HTC.

Impulsionado pela Reign

Juntamente com sua subsidiária G Reigns e a parceira Supermicro, a HTC construiu uma rede 5G de baixa latência que impulsionou demonstrações ao vivo no estande da HTC. Em uma demonstração, os convidados dirigiram carros controlados por rádio em uma pequena pista de corrida em tempo real sobre 5G, aproveitando o produto 5G compacto e portátil da HTC, Reign Core.

Saindo para um passeio com a holoride

A HTC VIVE e a holoride estão trabalhando juntas para levar entretenimento de RV a passageiros de automóveis, aproveitando os óculos de RV VIVE Flow e a inovadora plataforma de tecnologia imersiva da holoride. A tecnologia da holoride combina conteúdo de RV com movimento, localização e dados de navegação em tempo real do veículo. Combinado com VIVE Flow, os óculos de RV leves e compactos da HTC, a holoride é ideal para entreter os passageiros em suas jornadas. Os visitantes do MWC puderam experimentar a "RV in-car" da holoride em um passeio por Barcelona.

Brincando juntos na RV

A HTC VIVE também demonstrou o mais recente entretenimento baseado em localização (LBE) do Yullbe Go/Europa Park, com uma experiência no local que permite que cinco jogadores usando o VIVE Focus 3 percorram o mesmo mapa, interajam e joguem juntos.

Sobre a HTC

A HTC VIVE é a principal plataforma e ecossistema de realidade virtual (RV) que cria experiências de RV realistas para empresas e consumidores. O ecossistema VIVE é construído em torno de hardware, software e conteúdo de VR premium. O negócio da VIVE engloba o melhor hardware XR da categoria; a plataforma VIVEPORT e a loja de aplicativos; a VIVE Enterprise Solutions para clientes empresariais; a VIVE X, uma aceleradora de negócios de RV de USD 100 milhões; e a VIVE ARTS para iniciativas culturais. Para mais informações, acesse www.vive.com.

