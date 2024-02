HTEC acquiert SYRMIA pour étendre ses capacités d'IA, d'apprentissage automatique et d'ingénierie logicielle embarquée et renforcer sa base d'ingénierie en Europe du Sud-Est

SAN MATEO, Californie, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- HTEC , une société de développement de produits numériques et de services d'ingénierie de bout en bout dont le siège est à San Francisco, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de SYRMIA , une société d'ingénierie logicielle embarquée, basée à Belgrade, en Serbie. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie globale de HTEC visant à renforcer ses capacités en matière d'IA, d'apprentissage automatique et de technologies intégrées, créant ainsi une valeur ajoutée pour les clients et offrant des opportunités de croissance aux talents des deux entreprises.

Darko Todorović (VP Engineering and Delivery, HTEC), Miroslav Virijević (CFO, HTEC), Đorđe Simić (COO, SYRMIA), Katarina Urošević (Chief of Staff, HTEC), and Petar Jovanović (CTO, SYRMIA)

Dès 2008, année de sa création à Belgrade, HTEC a attiré et développé les meilleurs talents. Depuis, l'équipe a presque doublé chaque année, et HTEC compte désormais 23 centres de développement, principalement en Europe du Sud-Est, et des bureaux de création et de conseil dans la Silicon Valley, à Londres, New York, Minneapolis, Amsterdam, Stockholm et Göteborg. En fusionnant la pensée conceptuelle basée dans la Silicon Valley avec l'ingénierie logicielle de classe mondiale, HTEC accompagne les clients mondiaux dans le développement de produits numériques de bout en bout, de la stratégie et de la conceptualisation à la conception et à l'ingénierie sophistiquée de ces produits.

SYRMIA a été fondée en 2018 et compte aujourd'hui quatre centres de développement à Belgrade, Ni š, Novi Sad et Banja Luka. L'équipe de 250 experts de SYRMIA travaille sur des solutions de pointe dans les logiciels embarqués, allant des bibliothèques de systèmes de bas niveau, des outils et compilateurs, des émulateurs, des cadres d'apprentissage automatique et des logiciels GPU, aux blocs logiciels utilisés dans les marchés automobiles et grand public.

« Nous sommes ravis de nous associer à HTEC dans le cadre de ce partenariat stratégique. Cette acquisition marque une étape importante dans notre parcours, renforçant notre expertise et nous permettant de proposer à nos clients des technologies encore plus avancées et des solutions innovantes. La collaboration entre nos deux entreprises est extrêmement prometteuse, non seulement pour nos employés, mais également pour nos clients, alors que nous explorons collectivement de nouvelles possibilités de croissance et d'excellence. Fidèles à nos valeurs fondamentales, nous allons de l'avant avec un enthousiasme sans limite. J'attends avec impatience d'assister aux transformations dynamiques et aux succès découlant de cette collaboration », a déclaré Đorđe Simić, directeur d'exploitation de SYRMIA.

Le succès mondial des deux entreprises est le résultat de leur capacité à attirer des professionnels exceptionnels et à fournir à leurs clients un service à la clientèle exceptionnel, depuis les start-ups à forte croissance jusqu'aux entreprises du classement Fortune 500.

« Je suis ravi d'accueillir SYRMIA parmi nous. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie globale d'expansion et d'investissement de HTEC dans les capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. En intégrant l'équipe SYRMIA, nous élargissons nos capacités en ingénierie technologique de base, telles que le développement de logiciels intégrés et les technologies d'apprentissage automatique de base. Cela nous permet de fournir des solutions plus avant-gardistes à nos clients, en particulier à ceux intervenant dans les secteurs du multimédia et de l'automobile. En tant qu'équipe, nous nous engageons à offrir des opportunités de croissance exceptionnelles aux professionnels que nous embauchons dans le monde entier tout en proposant à nos clients les dernières technologies afin qu'ils puissent innover rapidement dans un environnement en constante évolution. Cela m'apporte une grande joie de voir SYRMIA devenir une partie intégrante de l'équipe HTEC », a déclaré Aleksandar Čabrilo, cofondateur et PDG de HTEC.

Ensemble, HTEC et SYRMIA fournissent des services sophistiqués de développement de produits numériques, ainsi que des services d'ingénierie matérielle et logicielle, aux plus grandes entreprises de haute technologie, aux start-ups à croissance rapide et aux entreprises mondiales. Avec des équipes travaillant dans des diverses industries et régions, HTEC résout certains des problèmes d'ingénierie les plus difficiles, combinant les dernières technologies avec une créativité illimitée pour créer des produits et des plateformes numériques de nouvelle génération.