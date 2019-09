Huami divulga Amazfit X - um novo conceito de produto

O evento "Movimento Inteligente" para lançamento do produto mostrou a nova tecnologia de tela curva da Amazfit para seu produto conceitual Amazfit X.

Destaques:

1. Amazfit apresenta um novo conceito de produto de tela curva HD.

2. A tela possui resolução de 326 ppi e 100% de saturação de cor NTSC.

3. Amazfit X será lançado em 2020.

BERLIM, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE: HMI), empresa de tecnologia cotada nos EUA, realizou um evento de lançamento de produto incrivelmente bem-sucedido este ano na IFA em Berlim. Depois da estreia internacional no MWC deste ano, a empresa apresentou o produto conceitual Amazfit X em Berlim.

Amazfit X: Tela curva flexível 92° | Resolução HD de 326 ppi | 430 nits de brilho | Alta saturação de cor 100% NTSC | Monitor AMOLED de 2,07" | Bateria de lítio curva de 7 dias[1] | Corpo em metal

Embora este produto só será lançado em 2020, o Sr. Wang Huang, fundador, presidente e CEO da Huami, explicou como ele será e algumas especificações técnicas como a tela curva flexível de 92°. Essa nova tela curva de 2,07 polegadas, que está sendo testada atualmente, mostrou resultados impressionantes em laboratório, como 100% de saturação de cor NTSC e tela com brilho de 430 nits.

A tela de resolução de 326 ppi HD também vem com uma bateria de lítio curva e uma placa-mãe de 3 seções conectada através do FPC para se ajustar ao corpo curvo do relógio. A tecnologia e o processo para dobrar o vidro são tão complexos que devem ser aquecidos a 700 °C. Além disso, este relógio não terá botões físicos para criar um corpo liso de uma peça só; em vez disso, será equipado com botões ocultos sensíveis à pressão que respondem ao toque.

Finalmente, a bateria de 220 mAh do dispositivo durará cerca de 7 dias[¹] . O corpo curvo se encaixará no pulso em uma posição muito mais confortável. A curvatura também fornece uma tela maior, cerca de 244% maior do que outros dispositivos usáveis com tamanhos semelhantes, permitindo que o usuário navegue por mais informações.

Mais recursos e funções do Amazfit X estarão disponíveis no futuro assim que o produto estiver mais próximo de seu lançamento.

Definitivamente um novo usável que muitos procurarão em 2020.

Mídia

Para entrar em contato com o departamento de relações públicas da Huami, entre em contato com raul@huami.com

Para fazer download das imagens do Amazfit X, clique aqui.

Facebook / Instagram / Twitter / Web

[1] Com base em testes de laboratório. A duração da bateria varia de acordo com o uso.

FONTE Huami

Related Links

www.huami.com



SOURCE Huami