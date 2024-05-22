Huasun Energy выиграла тендер на поставку солнечных модулей HJT 1 ГВт для China Datang

СЮАНЬЧЭН, Китай, 22 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huasun Energy успешно выиграла крупный тендер на централизованную поставку гетеропереходных (HJT) солнечных (фотоэлектрических, PV) модулей n-типа мощностью 1 ГВт для China Datang Corporation Ltd. (China Datang) на 2024-2025 годы. Это достижение является свидетельством признания передовой технологии HJT компании Huasun и ее надежных возможностей поставки.

Huasun Energy Wins 1GW HJT Solar Module Procurement Bid from China Datang

В 2024 году переход солнечной энергетики к технологии n-типа ускорился, что ознаменовалось значительным прогрессом в области HJT. Ведущие компании постоянно повышают мощность и эффективность модулей, за счет чего продукция HJT вышла на передовые позиции на рынке. В этом году крупные государственные энергетические предприятия Китая инициировали крупномасштабные тендеры на закупку гетеропереходных солнечных модулей.

За 30 лет своего развития индустрия HJT вышла на крупномасштабный уровень производства. Такие компании, как Huasun, добились значительных технологических прорывов, превысив порог 750 Вт по мощности модулей и 26,15% по эффективности солнечных элементов. На фоне падения цен в промышленных цепочках увеличенная выходная мощность и высокий КПД преобразования модулей HJT является преимуществом, повышающим рыночную конкурентоспособность и стимулирующим развитие отрасли.

В этом году компания Huasun Energy выиграла несколько тендеров по проектам государственных предприятий, включая тендер на поставку модуля HJT мощностью 500 МВт для China Huaneng Group Co., Ltd. и тендер на обеспечение мощности 3,5 ГВт для China Green Development Investment Group. Победа компании в тендере на поставку модулей HJT для корпорации China Datang мощностью 1 ГВт является еще одним подтверждением доверия государственных предприятий к продуктам HJT от Huasun для солнечной энергетики.

Успех компании Huasun свидетельствует о ее технической мощи и производственном потенциале. Компания оптимизировала производственные процессы, повысила эффективность и наладила массовое производство высококачественной продукции. Тесное сотрудничество с клиентами и расширение рынка позволили компании Huasun увеличить доход и долю рынка, сбалансировать затраты и повысить стабильность цепочки поставок, способствуя эффективному циклу роста.

Будучи первой компанией, которая интегрировала полную промышленную цепочку по производству модулей HJT, компания Huasun лидирует в области технологий, качества и производственных мощностей. Победа в этом тендере подтверждает ее приверженность инновациям и качеству, способствуя прогрессу технологии HJT и развитию отрасли, а также качественному и устойчивому росту в этом секторе.

О компании Huasun Energy

Компания Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun), признанная промышленным лидером в области технологии гетероперехода (HJT) в солнечной энергетике, специализируется на НИОКР и крупномасштабном производстве сверхвысокоэффективных кремниевых пластин для солнечных батарей n-типа, элементов и модулей HJT. Выпуская оборудование HJT мощностью 20 ГВт, компания Huasun считается крупнейшим в мире производителем этого вида продукции. Компания поставила продукцию HJT мощностью 5 ГВт в более чем 40 стран мира.

Веб-сайт: www.huasunsolar.com

Электронная почта: [email protected]

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