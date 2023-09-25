Huawei предлагает пути развития цифровой производительности и интеллектуальной энергетики | Huawei предлагает ключевые меры по повышению цифровой производительности и ускорению развития интеллектуальной электроэнергетики

News provided by

Huawei

25 Sep, 2023, 08:56 ET

ШАНХАЙ, 25 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- В рамках конференции HUAWEI CONNECT 2023 подразделением Huawei Electric Power Digitalization BU проведен саммит «Процветание с помощью цифровых технологий и ускорение развития интеллектуальной электроэнергетики». Дэвид Сун (David Sun), генеральный директор подразделения Electric Power Digitalization BU, открыл свой доклад размышлениями о том, как отрасль может справиться с новыми нагрузками на энергосистему, вызванными стремительным развитием новых технологий в энергетике. Он начал с заявления о необходимости систематического развития ключевых функциональных возможностей. Переход к цифровой трансформации в производственных отношениях (со смещением акцентов на осведомленность, организацию и талант), повышение цифровой производительности (вычислительных и передающих систем), а также инновации в архитектурных моделях экосистемы — все это может способствовать интеллектуальной эволюции энергосистемы.

Continue Reading
David Sun, CEO of Electric Power Digitalization BU
David Sun, CEO of Electric Power Digitalization BU
Announcement of PLN and Huawei joint innovation & talent development program
Announcement of PLN and Huawei joint innovation & talent development program
Launch of Huawei's global intelligent electric power showcases
Launch of Huawei's global intelligent electric power showcases

Далее господин Сун высказал мысль, что для цифровой трансформации электроэнергетики необходима вычислительная система с продуманной архитектурой и предоставляемыми по запросу, точными и безопасными сетевыми соединениями. Таким образом можно обеспечить интеллектуальные вычисления и гибкое реагирование в режиме реального времени. Он подчеркнул, что в эпоху цифровых технологий нам необходима открытая экономическая модель Коста-Рики, чтобы сделать достижения отрасли и трансграничные возможности доступными для пользователей. Компания Huawei намерена сосредоточить усилия на своей области знаний, продолжить свои передовые технологические разработки и сотрудничать с отраслевыми компаниями, интеграторами и партнерами, чтобы помочь электроэнергетике успешно перейти на цифровые технологии.

Компания State Grid Shaanxi совместно с Huawei и 28 партнерами приступила к созданию цифровых распределительных сетей. Чжан Жэньчжоу (Zhang Genzhou), директор по информационным технологиям компании State Grid Shaanxi, рассказал об успехах, достигнутых в ходе реализации проекта компании.

State Grid Jiangsu в настоящее время использует мощную вычислительную систему. Опираясь на вычислительную платформу Huawei и модели Pangu, компания внедрила ряд интеллектуальных методов разработки и применения в сфере электроэнергетики, — рассказал Вэй Лэй (Wei Lei), директор по переходу на цифровые технологии.

Чем выше потребность в вычислительной мощности, тем более надежной должна быть инфраструктура передачи данных. Ли Цзивэй (Li Jiwei), заместитель директора Центра по цифровому оборудованию компании State Grid Information & Communication Co Ltd, рассказал о создании и практическом применении интеллектуальной сети передачи данных нового поколения SGCC.

В саммите также приняли участие Марсио Шехтман (Marcio Szechtman), председатель Технического совета СИГРЭ, Ари Рахмат Индра Кахьяди (Ari Rahmat Indra Cahyadi), президент и генеральный директор компании PLN ICON Plus, и Хонг Данке (Hong Danke), старший менеджер отдела телекоммуникаций Центра диспетчерского управления CSG. Кроме того, было объявлено о совместной программе компаний PLN и Huawei по инновациям и поддержке талантов, а также состоялась официальная презентация глобальных интеллектуальных решений Huawei для электроэнергетики.

Для запросов СМИ: 

hwebgcomms@huawei. com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2218962/image_986294_58951909.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2218963/image_986294_58952116.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2218964/1.jpg

SOURCE Huawei

Also from this source

Huawei propone medidas clave para impulsar la productividad digital y acelerar la inteligencia eléctrica

Huawei Accelerates the Commercial Market Advancement and Helps SMEs Go Digital and Intelligent

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.