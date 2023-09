Huawei propose des mesures clés pour stimuler la productivité numérique et accélérer l'intelligence artificielle dans le domaine de l'énergie électrique

SHANGHAI, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du HUAWEI CONNECT 2023, Huawei Electric Power Digitalization BU a organisé un sommet intitulé « Thrive with Digital, Accelerate Intelligence for Electric Power » (prospérer avec le numérique, l'intelligence artificielle dans le domaine de l'énergie électrique). David Sun, PDG de l'Electric Power Digitalization BU, a commencé son discours en expliquant comment l'industrie peut faire face à la nouvelle pression exercée sur le système électrique par le développement rapide des nouvelles énergies. Il a commencé par dire que nous devons systématiquement développer des capacités de base. Les changements dans les relations de production numérique (sensibilisation, organisation et talent), les améliorations de la productivité numérique comme la puissance de calcul et de transmission, et l'innovation architecture-mode-écosystème peuvent tous conduire à une évolution intelligente du système électrique.

M. Sun a poursuivi en indiquant que la transformation numérique de l'énergie électrique nécessitait un système informatique doté d'une architecture et de connexions réseau à la demande, précises et sécurisées. Ce système peut fournir une informatique intelligente et une réponse agile en temps réel. Il a souligné qu'à l'ère numérique, nous avons besoin du modèle ouvert du Costa Rica pour mettre les capacités industrielles et transfrontalières à la disposition des clients. Huawei se concentrera sur son domaine d'expertise, sera innovateurs dans les nouvelles technologies et travaillera avec les entreprises du secteur, les intégrateurs et les partenaires pour aider l'énergie électrique à passer au numérique avec succès.

La State Grid Shaanxi, en collaboration avec Huawei et 28 partenaires, s'est lancé dans la construction de réseaux de distribution numériques. Zhang Genzhou, responsable de l'information de la State Grid Shaanxi, a présenté les réalisations du projet.

La State Grid Jiangsu utilise actuellement un système de puissance de calcul. En s'appuyant sur la base de puissance de calcul de Huawei et les modèles Pangu, il a exploré un ensemble de modes de développement et d'application intelligents pour l'énergie électrique, comme l'a expliqué Wei Lei, responsable de la numérisation.

Plus la demande en puissance de calcul est importante, plus l'infrastructure de transmission d'énergie doit être solide. Li Jiwei, responsable adjoint du centre d'équipement numérique de la State Grid Information & Telecommunication Company, a présenté la construction et la pratique du réseau intelligent de données énergétiques de nouvelle génération de la SGCC.

Marcio SZECHTMAN, vice-président technique de CIGRE, Ari Rahmat Indra Cahyadi, président-directeur de PLN ICON Plus, et Hong Danke, directeur principal de la division des télécommunications du centre de contrôle de CSG, ont également participé au sommet. En outre, le programme conjoint d'innovation et de développement des talents de PLN et Huawei a été annoncé et les vitrines mondiales de Huawei sur l'énergie électrique intelligente ont également été officiellement présentées.

