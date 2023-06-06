Huawei, МСОП и глобальные партнеры представляют новейшие технологии для защиты природы

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Huawei

06 Jun, 2023, 07:29 ET

3 саммит Tech4Nature состоялся в 50 годовщину Всемирного дня окружающей среды

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 6 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В 50-ю годовщину Всемирного дня окружающей среды представители компании Huawei и МСОП рассказали об интеллектуальных решениях для поддержки эффективного и справедливого управления и руководства охраняемыми и заповедными территориями, а также о растущем значении технологий в отслеживании исчезающих видов и защите их естественной среды обитания.

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Представители Huawei и МСОП изложили концепцию охраняемых и заповедных территорий с применением цифровых технологий для достижения глобальных целей в области биоразнообразия. На саммите была представлена белая книга по территориям, охраняемым с использованием смарт-технологий, которая была разработана совместно компанией Huawei, МСОП Китая и Китайской академией лесного хозяйства для предоставления плана создания территорий, охраняемых с использованием смарт-технологий, основанного на опыте заповедных зон в Китае.

Ключом к защите дикой природы является понимание распределения, поведения, сезонного хода среди видов и того, как деятельность человека может влиять на эти модели. Для этого требуются обширные данные, которые сложно получать в отдаленных и труднодоступных районах, и ситуация часто усугубляется экстремальными погодными условиями. Раньше сбор данных и исследования зависели от усилий ученых, которые отправлялись на местность, чтобы установить фотоловушки для получения изображений. Данные камеры нуждались в техническом обслуживании, замене батарей, а также в замене и анализе их карт памяти — все это трудоемкие и длительные процессы, которые часто приводили к получению данных и изображений, которым уже было несколько месяцев.

Внедрение цифровых технологий нового поколения, таких как облачные вычисления, Интернет вещей, мобильный Интернет, большие данные и искусственный интеллект, обеспечивает возможность сбора данных и взаимодействия в режиме реального времени. Это является ключом к совершенствованию интеллектуального распознавания, анализа и управления деятельностью по защите видов и сохранению отдельных территорий, что делает их более эффективными и тем самым лучше сохраняющими природу.

С 2019 года компания Huawei сотрудничает с более чем 30 глобальными партнерами, включая МСОП, в целях применения цифровых технологий для достижения эффективных результатов охраны природы и восстановления 46 охраняемых и заповедных территорий по всему миру: от тропических лесов на китайском острове Хайнань, где обитает самый редкий гиббон в мире, до заболоченного оазиса в Италии и коралловых рифов у восточного побережья Маврикия.

Например, в рамках инициативы Tech4Nature в Мексике, где компания Huawei сотрудничает с МСОП, агентством C-Minds, Политехническим университетом Юкатана, организацией Rainforest Connection и местным сообществом маниципалитета Цилама, было собрано более 30 000 фотографий, 550 000 аудиозаписей и многочисленные видеозаписи диких животных. Для распознавания различных видов, особенно ягуара, был разработан и обучен алгоритм, и на сегодняшний день команда идентифицировала 119 видов, в том числе 5 отдельных ягуаров.

«Мы многого добились за последние три года сотрудничества, в течение которого компания Huawei работала совместно с нами над демонстрацией ответственного использования новых технологий для защиты природы. МСОП надеется на долгосрочное сотрудничество с компанией Huawei как технологического лидера для достижения глобальных целей, таких как сохранение не менее 30% суши и воды Земли к 2030 году», — заявила д-р Гретель Агилар (Grethel Aguilar), заместитель генерального директора МСОП.

Основной целью создания белой книги по территориям, охраняемым смарт-технологиями, является обеспечение эффективной защиты охраняемых территорий и устойчивого управления природными ресурсами. Основываясь на этой цели, в белой книге определены семь основных сценариев, включая, среди прочего, защиту и восстановление окружающей среды, управление ресурсами и научные исследования.

В этих указанных сценариях необходимо реализовать четыре ключевые возможности, что включает в себя следующее: всестороннее многомерное экологическое распознавание; интегрированные многосетевые коммуникации, которые могут адаптироваться к сложному рельефу; интеллектуальный анализ, который может обрабатывать огромные объемы данных из нескольких источников; а также способность применять аналитические результаты к операциям и управлению охраняемыми территориями. В данном проекте предлагается комплексная архитектура решений для охраняемых смарт-технологиями территорий, которая основана на новейших разработках в области цифровых технологий.

«Утрата биоразнообразия и изменение климата — это два взаимосвязанных глобальных экологических кризиса, которые требуют скоординированных ответных мер. Наряду с охраной природы наука и технологии также могут помочь тысячам отраслей в экологически безопасном развитии и повышении эффективности борьбы с изменением климата», — заявил Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen), директор совета директоров Huawei и председатель Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению (CSD).

Пэн Сон (Peng Song), старший вице-президент и президент отдела стратегии и маркетинга ИКТ в компании Huawei заявил следующее: «Земля – наш единственный дом. Цифровые технологии могут способствовать более эффективной защите природных заповедников и устойчивому управлению природными ресурсами. Наша первоначальная цель — это объединение результатов науки и технологий для содействия защите природы, а также сотрудничество с партнерами для стимулирования интеллектуального строительства большего числа природных заповедников».

Согласно отчету ВЭФ «Новая экономика природы», более половины мирового ВВП (около 44 триллионов долларов США) зависит от природы и услуг, которые она предоставляет. Однако изменение климата и утрата биоразнообразия угрожают выживанию и устойчивому развитию человечества. Новая экономика природы могла бы генерировать до 10,1 триллиона долларов годового объема коммерческой деятельности, а также создать 395 миллионов рабочих мест к 2030 году

Для изучения вопроса будущего потенциала охраны природы с помощью смарт-технологий на саммите собрались партнеры TECH4ALL, в том числе правительство штата Юкатан в Мексике, представители мексиканского инновационного агентства C Minds, МСОП Китая, WWF Италии, организации Rainforest Connection и Национального природного заповедника дельты реки Хуанхэ в Шаньдун.

Щелкните для просмотра саммита.

История

Tech4Nature — это природоохранная инициатива, запущенная компанией Huawei и МСОП в 2020 году, которая направлена на то, чтобы дать возможность более чем 300 охраняемым территориям по всему миру оценить свои успехи в охране природы с помощью стандарта «Зеленого списка» МСОП и цифровых технологий. 

5 июня отмечается 50 ежегодный Всемирный день окружающей среды. Всемирный день окружающей среды, проводимый ежегодно 5 июня с 1973 года в рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), является крупнейшей глобальной платформой для привлечения внимания общественности к охране окружающей среды, и отмечается миллионами людей во всем мире. В 2023 году принимающей стороной является Кот-д'Ивуар.

Информация о TECH4ALL 

TECH4ALL — это долгосрочная инициатива и план действий компании Huawei по внедрению цифровых технологий. Благодаря инновационным технологиям и партнерским отношениям, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Более подробная информация представлена на сайте TECH4ALL от Huawei по адресу:
https://www.huawei.com/en/tech4all

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Свяжитесь с офисом программы TECH4ALL
[email protected]

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2092301/Technologies_monitoring_biodiversity_nature_conservation_projects_1.jpg
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2092302/Dr_Grethel_Aguilar_Deputy_Director_General_IUCN_gave_speech_summit_2.jpg
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2092303/1.jpg
Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2092304/2.jpg

SOURCE Huawei

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