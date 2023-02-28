Huawei представляет энергосистемы нового поколения для развития низкоуглеродных сетей

Huawei представляет энергосистемы нового поколения для стимулирования развития низкоуглеродных сетей

БАРСЕЛОНА (Испания), 28 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- На выставке «Всемирный конгресс мобильной связи» (MWC) 2023, проходившей в Барселоне, — крупнейшем и наиболее влиятельном в мире мероприятии в сфере связи, Боб Хе (Bob He), президент Huawei по центрам обработки данных и производству критически важной энергетической продукции, представил 27 февраля энергетические решения нового поколения для сектора ИКТ. Эти решения призваны помочь операторам по всему миру в построении простых, экологичных и интеллектуальных сетей.

Интеллектуальное управление энергопитанием объекта: ключевой фактор для экологичных и низкоуглеродных сетей

Традиционные энергетические решения для телекоммуникационных объектов, как правило, приводят к высокой совокупной стоимости владения (ССВ) и вносят значительный вклад в углеродные выбросы сетей. Стремясь помочь операторам связи в создании «зеленых» площадок и достижении их целей по углеродной нейтральности, компания Huawei представила концепцию «Cети с целевым низким уровнем выбросов углерода на объектах (Site Power Low-Carbon Target Network)». Это инновационное решение сочетает в себе силовую электронику и цифровые технологии для создания объектов, предлагая «интеллектуальную простоту», «интеллектуальную экологичность» и «интеллектуальную экономию».

Интеллектуальная простота: Меняя структуру объекта от помещений к шкафам или от шкафов к мачтам, решение Huawei упрощает развертывание 4G/5G и повышает энергоэффективность объекта (SEE) с 60% до 97%.

Систему питания Huawei мощностью 12 кВт можно монтировать на опорах, что уменьшает площадь системы с 1 до 0 квадратных метров. Развертывание занимает всего 2 часа. Система использует естественное рассеивание тепла, достигая SEE до 97%.

Интеллектуальная экологичность: интеллектуальное планирование с использованием разных источников энергии поможет снизить нормированную стоимость электроэнергии (LCOE) с одновременным увеличением доли экологически чистой энергии, используемой на объектах. В разработанной компанией Huawei системе iSolar 2.0 используется архитектура высоковольтных последовательных соединений и панели с солнечными элементами 4-в-1, облегчающая процесс генерации экологически чистой энергии и сокращающая инженерные затраты на 15%. Кроме того, используются оптимизаторы фотоэлектрической системы для сокращения потерь в тени и увеличения выработки экологически чистой электроэнергии на 20%. Интеллектуальная синергия энергии солнца и аккумулирования может позволить достичь коэффициента 100% использования экологически чистой энергии.

Интеллектуальная экономия: на объектах будут широко использоваться литиевые аккумуляторы, которые служат как резервными источниками питания, так и системами накопления энергии (ESS). Телекоммуникационные объекты, оснащенные литиевыми аккумуляторами, увеличат доходы и сократят затраты за счет использования новых прикладных систем, таких как пиковое агрегирование и виртуальные электростанции (ВП). Система Huawei's Cyclic CloudLi, известная под названием [email protected], обеспечивает повышение емкости на 50% по сравнению с системами предыдущего поколения, тем самым максимально повышая отдачу от хранения энергии.

Интеллектуальные центры обработки данных — построение экологически безопасного будущего

Центры обработки данных служат основой цифрового мира, но потребляют значительное количество энергии. Huawei представляет комплексные экологически чистые решения для крупных, малых и средних центров обработки данных, помогающие операторам достигать своих целей в области углеродной нейтральности.

Система энергоснабжения: будучи предпочтительным решением для систем электропитания в крупных центрах обработки данных, Huawei PowerPOD 3.0 обеспечивает экономию места, экономию электроэнергии, экономию времени и отсутствие проблем. Она сокращает количество шкафов с 21 до 10 и обеспечивает экономию площади на 50%. Кроме того, режим S-ECO повышает эффективность до 98,4% по сравнению с предыдущим 95,4%. При использовании сборных шин вместо кабелей время поставки сокращается с 2 месяцев до 2 недель. Кроме того, интеллектуальная функция iPower обеспечивает возможность профилактического технического обслуживания, позволяя не реагировать на возникающие проблемы, а предупреждать их.

Система охлаждения: система непрямого испарительного охлаждения EHU использует полимерные теплообменники и вентиляторы ЕС для максимального задействования источников свободного охлаждения. Она сокращает количество циклов теплообмена до одного, повышая эффективность охлаждения. По сравнению с традиционными системами водного охлаждения система EHU, используемая на проекте строительства центра обработки данных Ирландии, обеспечивает эффективность энергопотребления до 1,15 и эффективность потребления воды до 0,37, а объем эксплуатационных и ремонтных работ сокращается на 60%. Благодаря использованию модульной и сборной архитектуры система охлаждения размещает несколько компонентов в одном контейнере, сокращая время поставки на 50%.

В перспективе Huawei продолжит внедрять инновации и сотрудничать с партнерами по всему миру, помогая операторам в создании экологически чистых и низкоуглеродных сетей для глобального перехода к углеродной нейтральности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2011308/Bob_he.jpg

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