Huawei uruchamia rozwiązania teleinformatyczne nowej generacji, które przyspieszą rozwój niskoemisyjnej sieci energetycznej

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- 27 lutego, podczas odbywającego się w Barcelonie Światowego Kongresu Mobilnego 2023 (Mobile World Congress, MWC), największego na świecie i najbardziej wpływowego wydarzenia w sektorze łączności, Bob He, prezes Huawei Data Center Facility and Critical Power Product Line, zaprezentował rozwiązania energetyczne nowej generacji przeznaczone dla branży energetycznej. Rozwiązania te mają wspomagać operatorów z całego świata w budowaniu prostych, ekologicznych i inteligentnych sieci.

Inteligentna energia obiektowa: podstawowy aktywator sieci ekologicznej i niskoemisyjnej

Tradycyjne rozwiązania energetyczne dedykowane dla infrastruktury telekomunikacyjnej generują zazwyczaj wysoki całkowity koszt własności (ang. total cost of ownership, TCO) oraz wyższą emisję dwutlenku węgla z sieci. Aby wspomóc operatorów telekomunikacyjnych w budowaniu obiektów przyjaznych dla środowiska oraz osiągnięciu celów neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, Huawei wprowadził koncepcję docelowej sieci niskoemisyjnej z zasilaniem obiektowym „Site Power Low-Carbon Target Network". To nowatorskie rozwiązanie jest połączeniem energoelektroniki i technologii cyfrowych umożliwiających zbudowanie obiektu charakteryzującego się „inteligentną prostotą", „inteligentną ekologią" i „inteligentnymi oszczędnościami".

Inteligentna prostota: dzięki przekształceniu konstrukcji obiektu z pokoi na szafy lub z szaf na maszty, rozwiązanie Huawei sprzyja rozszerzeniu sieci 4G/5G oraz zwiększa wydajność energetyczną obiektu (ang. site energy efficiency, SEE) z 60% do 97%.

Opracowany przez Huawei układ energetyczny Blade Power System o mocy 12 kW można montować na masztach, co pozwala na zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez obiekt z 1 metra kwadratowego do 0. Jego ustawienie zajmuje zaledwie 2 godziny. Układ osiąga niemal 97% wydajność energetyczną, wykorzystując naturalne zjawisko odprowadzania ciepła.

Inteligentna ekologia: dzięki inteligentnemu planowaniu wykorzystania różnych źródeł energii, można obniżyć łączne uśrednione koszty wytworzenia energii (ang. levelized cost of Energy. LCOE), a jednocześnie zwiększyć udział energii przyjaznej dla środowiska wykorzystywanej przez obiekt. Rozwiązanie Huawei iSolar 2.0 wykorzystuje architekturę szeregowych połączeń o wysokim napięciu oraz produkty solarne typu „cztery w jednym" do łatwiejszego wytworzenia energii ekologicznej i obniżenia kosztów budowy o 15%. Ponadto optymalizatory fotowoltaiczne wykorzystuje się do ograniczenia strat wynikających z zacienienia i wytworzenia o 20% więcej czystej energii. Połączenie inteligentnych rozwiązań solarnych i służących magazynowaniu pozwala na uzyskanie 100% wskaźnika wykorzystania energii ekologicznej.

Inteligentne oszczędności: w obiektach, szeroko wykorzystywane będą akumulatory litowe, pełniące funkcję zapasowych źródeł energii, jak i układów składowania energii (ang. energy storage systems, ESS). Obiekty telekomunikacyjne wyposażone w akumulatory litowe, dzięki wykorzystaniu nowych funkcjonalności, między innymi stopniowego osiągania mocy szczytowej i elektrowni wirtualnych (ang. virtual power plants, VPPs), zwiększą przychody i obniżą nakłady. Opracowane przez Huawei rozwiązanie Cyclic CloudLi, znane też pod nazwą [email protected], zapewnia o 50% wyższą wydajność w porównaniu do produktów poprzedniej generacji, a tym samym maksymalną wartość składowania energii.

Inteligentne CD, budowanie ekologicznej przyszłości

Centra danych pełnią funkcję fundamentu świata cyfrowego, ale pochłaniają znaczącą ilość energii. Huawei wprowadza ekologiczne, w pełni bezpieczne centrum danych, obsługujące duże, małe i średniej wielkości centra danych, wspomagające operatorów w osiąganiu celów neutralności względem emisji dwutlenku węgla.

Układ zasilania: rozwiązanie Huawei PowerPOD 3.0, najchętniej stosowane w układach zasilania dużych centrów danych, zapewnia ograniczenie miejsca, energii i problemów. Umożliwia zmniejszenie liczby szaf z 21 do 10 i kubatury o 50%. Ponadto tryb S-ECO zwiększa wydajność z wcześniejszych 95,4% do 98,4%. Zastosowanie prefabrykowanych szyn zamiast kabli umożliwia skrócenie czasu montażu z 2 miesięcy do 2 tygodni. Poza tym inteligentna funkcja iPower pozwala na przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej, a tym samym zastąpienie konserwacji reaktywnej konserwacją proaktywną.

Układ chłodzenia: rozwiązanie EHU, pośredniego chłodzenia wyparnego, umożliwia maksymalne wykorzystanie źródeł swobodnego chłodzenia dzięki zastosowaniu polimerowych wymienników ciepła i wentylatorów EC. Ogranicza wielokrotną wymianę powietrza do jednej i tym samym poprawia wydajność chłodzenia. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań opartych na wodzie lodowej, w przypadku irlandzkiego projektu centrum danych, rozwiązanie EHU pozwoliło na osiągnięcie efektywności zużycia energii (ang. power usage effectiveness, PUE) równej 1,15 oraz efektywności zużycia wody (ang. water usage effectiveness, WUE) równej 0,37, a jednocześnie, ograniczenie liczby cykli rozruchu i konserwacji o 60%. Dzięki zastosowaniu architektury modułowej i prefabrykowanej układ chłodzenia łączy zróżnicowane komponenty w całość, co skraca czas montażu o 50%.

W przyszłości Huawei planuje opracowywać innowacyjne rozwiązania i współpracować z partnerami z całego świata, by pomóc operatorom uczestniczącym w ogólnoświatowym przechodzeniu na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, budować sieci ekologiczne i niskoemisyjne.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2011308/Bob_he.jpg

SOURCE Huawei