BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- No Mobile World Congress (MWC) 2023, realizado em Barcelona, o maior e mais influente evento do mundo para o setor de conectividade, Bob He, presidente da Huawei Data Center Facility andCritical Power Product Line, lançou as soluções de energia de última geração para o setor de TIC em 27 de fevereiro. Essas soluções são desenvolvidas para ajudar as operadoras em todo o mundo na construção de redes simples, ecológicas e inteligentes.

Intelligent Site Power: um facilitador essencial para redes ecológicas e de baixo carbono

As soluções de energia tradicionais para unidades de telecomunicações geralmente resultam em um alto custo total de propriedade (TCO) e contribuem significativamente para as emissões de carbono da rede. Em um esforço para auxiliar as operadoras de telecomunicações na construção de unidades ecológicas e no alcance de suas metas de neutralidade de carbono, a Huawei introduziu o conceito de "Site Power Low-Carbon Target Network". Esta solução inovadora integra eletrônica de potência e tecnologias digitais para construir unidades que ofereçam "Intelligent Simplicity", "Intelligent Green", e "Intelligent Saving".

Simplicidade Inteligente (Intelligent Simplicity): ao alterar a estrutura do local de salas para gabinetes ou de gabinetes para postes, a solução da Huawei simplifica a implantação de 4G/5G e melhora a eficiência energética (SEE) do local de 60% para 97%.

O sistema de alimentação de lâmina de 12kW da Huawei pode ser montado em postes, reduzindo o espaço do sistema de 1 metro quadrado para 0. São necessárias apenas 2 horas para serem implementados. O sistema utiliza dissipação de calor natural para atingir até 97% SEE.

Verde Inteligente (Intelligent Green): ao utilizar programação inteligente multi-energia, podemos reduzir o custo nivelado de energia (LCOE), ao mesmo tempo em que aumentamos a proporção de energia verde utilizada para as unidades. A solução iSolar 2.0 da Huawei adota arquitetura de conexão serial de alta tensão e produtos de lâmina solar quatro em um para facilitar a aquisição de energia verde e reduzir os custos de engenharia em 15%. Além disso, otimizadores fotovoltaicos são usados para reduzir as perdas de sombreamento e aumentar a geração de energia limpa em 20%. A sinergia inteligente solar + armazenamento pode permitir que a taxa de utilização de energia verde atinja 100%.

Economia Inteligente (Intelligent Saving): as baterias de lítio, que servem tanto como fontes de energia de backup quanto como sistemas de armazenamento de energia (ESSs), serão amplamente utilizadas nas unidades. Equipadas com baterias de lítio, as unidades de telecomunicações aumentarão a receita e reduzirão as despesas, alavancando novas aplicações, como escalonamento de pico e usinas virtuais de energia (VPPs). A solução Cyclic CloudLi da Huawei, conhecida como [email protected], oferece uma melhoria de 50% na capacidade em relação ao produto da geração anterior, maximizando assim o valor do armazenamento de energia.

DC inteligente, construindo o futuro verde

Os data centers servem como base do mundo digital, mas consomem quantidades consideráveis de energia. A Huawei apresenta soluções de data center ecológicas de ponta a ponta para data centers de grande, pequeno e médio porte para ajudar as operadoras a avançar em suas metas de neutralidade de carbono.

Sistema de Energia: como uma solução preferencial para sistemas de fornecimento de energia em grandes data centers, o Huawei PowerPOD 3.0 apresenta economia de espaço, economia de energia, economia de tempo e segurança. Ele reduz o número de gabinetes de 21 para 10 e economiza 50% de espaço. Além disso, o modo S-ECO melhora a eficiência para 98,4% em relação aos 95,4% anteriores. Ao usar barramentos pré-fabricados em vez de cabos, o prazo de entrega é reduzido de 2 meses para 2 semanas. Além disso, o recurso inteligente iPower possibilita a manutenção preditiva, transformando a manutenção reativa em manutenção proativa.

Sistema de Resfriamento: a EHU, uma solução de resfriamento evaporativo indireto, utiliza trocadores de calor de polímero e ventiladores EC para maximizar o uso de fontes de resfriamento gratuitas. Ela reduz várias trocas de calor para uma única troca de calor, melhorando a eficiência de resfriamento. Em comparação com as soluções tradicionais de água gelada, a solução EHU atinge uma eficácia de uso de energia (PUE) de até 1,15 e eficácia de uso de água (WUE) de até 0,37 em um projeto de data center na Irlanda e reduz o número de itens de operação e manutenção em 60%. Ao utilizar arquitetura modular e pré-fabricada, o sistema de resfriamento integra vários componentes em um recipiente, reduzindo o tempo de entrega em 50%.

No futuro, a Huawei continuará à inovar e cooperar com parceiros globais para ajudar as operadoras a construir redes ecológicas e de baixo carbono em meio à transição global para a neutralidade de carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2011308/Bob_he.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei