Huawei определяет направления развития полностью оптических целевых сетей F5.5G

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Huawei

27 Feb, 2024, 18:29 ET

Huawei определяет направления развития полностью оптических целевых сетей F5.5G для ускорения популяризации гигабитного интернета и продвижения коммерческого использования интернет-соединения 10 Гбит/с

БАРСЕЛОНА, Испания, 28 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В ходе выставки MWC 2024 известный европейский научно-исследовательский и аналитический институт IDATE успешно провел мероприятие под названием «Форум экологичных полностью оптических сетей» (Green All-Optical Network Forum). Участники выступили за использование возможностей развития рынка гигабитной широкополосной связи и вступление в эру сетей 10 Гбит/с. Ким Чжин (Kim Jin), вице-президент линейки оптических бизнес-продуктов компании Huawei, считает, что полностью оптические целевые сети F5.5G ускорят популяризацию гигабитного интернета и поддержат эволюцию сетей будущего до скорости 10 Гбит/с, открывая новую эру коммерческого использования F5.5G.

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Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, delivers the speech
Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, delivers the speech

Оптическая широкополосная связь переходит от скорости 100 Мбит/с на основе видео к скорости 1 Гбит/с на основе опыта и обеспечивает интеллектуальные соединения со скоростью 10 Гбит/с. В соответствии с этой тенденцией, Huawei предлагает полностью оптическую целевую сеть F5.5G, необходимую для создания полностью оптической целевой сети F5.5G, поддерживающей 3 сетевые возможности, и архитектуру из 4-х сетей. Иными словами, предлагается достичь 3-х сетевых возможностей: повсеместного доступа со скоростью 10 Гбит/с, метро-сети, сокращающей задержку до 1 мс, и магистральной сети с доступностью до 99,9999%; а также построить архитектуру из 4-х сетей: магистральная сеть развертывает 400G, 800G OTN для подключения центров обработки данных, метро-сеть требует 100G для CO, сеть доступа использует 50G PON для жилых домов и предприятий и подключает 10 Гбит/с в помещение.

Домашняя сеть. Число пользователей FTTR достигло 14 миллионов. FTTR помогает операторам связи продавать «1 сеть» с FTTR вместо «1 оптоволокно плюс 1 терминал» с FTTH. FTTR расширяется, превращаясь из функции сетевого подключения в приложения для «умного» дома (FTTR+X), т. е. происходит конвергенция сетей FTTR и различных приложений для «умного» дома. Операторы могут в дальнейшем продавать множество приложений в дополнение к «1 сети». Huawei запускает первый в отрасли продукт FTTR+X, iFTTR F50, который увеличивает скорость с 2000 Мбит/с до 3000 Мбит/с. Кроме того, компания представляет встроенные устройства хранения данных и вычислительные блоки, обеспечивающие пользователям до 8 ТБ памяти, а также интеллектуальные функции поиска по альбомам, что помогает операторам расширить границы услуг домашнего широкополосного доступа.

  • Оптическая сеть доступа. В мире насчитывается около 200 миллионов пользователей гигабитных сетей. Более 50 операторов связи уже выпустили коммерческие пакеты со скоростью 10 Гбит/с. Быстрое развитие услуг гигабитного интернета стимулирует модернизацию оптических сетей доступа с GPON до 10G PON или даже 50G PON. Решение FlexPON+ от Huawei помогает операторам плавно переходить от GPON к 10G PON при оптимальных затратах, способствуя увеличению числа пользователей гигабитного интернета. Кроме того, сеть 50G PON с «7 режимами в 1» с симметричной передачей даных в восходящем и нисходящем направлении поддерживает 100% повторное использование существующей ODN, защищая инвестиции операторов связи. MA5800T, первый в отрасли интеллектуальный продукт OLT, поддерживает скорость 2 Тбит/с на слот и интеллектуальный механизм, поддерживающий повсеместный доступ со скоростью 10 Гбит/с.

  • Метро-сеть. Предполагается, что к 2025 году 85% корпоративных приложений будут перенесены в облако. Сверхнизкая задержка 1 мс и гибкая масштабируемость услуг метро-сети являются ключом к обеспечению максимального удобства пользователей и быстрого подключения к облаку. Решение Alps-WDM от Huawei позволяет размещать OTN 100G и 200G на периферии метро-сети. Полностью оптическая коммутация E2E обеспечивает передачу услуг в едином канале и доступ к облаку в течение миллисекунд, помогая операторам построить упрощенную и максимально удобную метро-сеть.

  • Магистральная сеть. Ежегодно трафик между центрами обработки данных увеличивается более чем на 50%. Для перевода производственных систем предприятия в облако требуется более высокая доступность сети. Разработки Huawei — ведущие высокопроизводительные OTN 400G и 800G, оптико-электрический гибрид ASON и OSN 9800 K36, первый в отрасли продукт OTN для центров обработки данных — обеспечивают 1,6 Т на слот и одноволоконную емкость 100 Т, а также повышают доступность сети с 99,999% до 99,9999%.

Ким Джин (Kim Jin) отметил: «Компания Huawei продолжит внедрять инновации на основе полностью оптической целевой сети F5.5G, чтобы помочь операторам связи воспользоваться возможностями развития на рынке гигабитного интернета и ускорить коммерческое использование F5.5G на новой волне успеха».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2347894/Kim_Jin_Huawei.jpg 

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