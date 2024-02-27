Huawei определяет направления развития полностью оптических целевых сетей F5.5G для ускорения популяризации гигабитного интернета и продвижения коммерческого использования интернет-соединения 10 Гбит/с

БАРСЕЛОНА, Испания, 28 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В ходе выставки MWC 2024 известный европейский научно-исследовательский и аналитический институт IDATE успешно провел мероприятие под названием «Форум экологичных полностью оптических сетей» (Green All-Optical Network Forum). Участники выступили за использование возможностей развития рынка гигабитной широкополосной связи и вступление в эру сетей 10 Гбит/с. Ким Чжин (Kim Jin), вице-президент линейки оптических бизнес-продуктов компании Huawei, считает, что полностью оптические целевые сети F5.5G ускорят популяризацию гигабитного интернета и поддержат эволюцию сетей будущего до скорости 10 Гбит/с, открывая новую эру коммерческого использования F5.5G.

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, delivers the speech

Оптическая широкополосная связь переходит от скорости 100 Мбит/с на основе видео к скорости 1 Гбит/с на основе опыта и обеспечивает интеллектуальные соединения со скоростью 10 Гбит/с. В соответствии с этой тенденцией, Huawei предлагает полностью оптическую целевую сеть F5.5G, необходимую для создания полностью оптической целевой сети F5.5G, поддерживающей 3 сетевые возможности, и архитектуру из 4-х сетей. Иными словами, предлагается достичь 3-х сетевых возможностей: повсеместного доступа со скоростью 10 Гбит/с, метро-сети, сокращающей задержку до 1 мс, и магистральной сети с доступностью до 99,9999%; а также построить архитектуру из 4-х сетей: магистральная сеть развертывает 400G, 800G OTN для подключения центров обработки данных, метро-сеть требует 100G для CO, сеть доступа использует 50G PON для жилых домов и предприятий и подключает 10 Гбит/с в помещение.

Домашняя сеть. Число пользователей FTTR достигло 14 миллионов. FTTR помогает операторам связи продавать «1 сеть» с FTTR вместо «1 оптоволокно плюс 1 терминал» с FTTH. FTTR расширяется, превращаясь из функции сетевого подключения в приложения для «умного» дома (FTTR+X), т. е. происходит конвергенция сетей FTTR и различных приложений для «умного» дома. Операторы могут в дальнейшем продавать множество приложений в дополнение к «1 сети». Huawei запускает первый в отрасли продукт FTTR+X, iFTTR F50, который увеличивает скорость с 2000 Мбит/с до 3000 Мбит/с. Кроме того, компания представляет встроенные устройства хранения данных и вычислительные блоки, обеспечивающие пользователям до 8 ТБ памяти, а также интеллектуальные функции поиска по альбомам, что помогает операторам расширить границы услуг домашнего широкополосного доступа.

Оптическая сеть доступа . В мире насчитывается около 200 миллионов пользователей гигабитных сетей. Более 50 операторов связи уже выпустили коммерческие пакеты со скоростью 10 Гбит/с. Быстрое развитие услуг гигабитного интернета стимулирует модернизацию оптических сетей доступа с GPON до 10G PON или даже 50G PON. Решение FlexPON+ от Huawei помогает операторам плавно переходить от GPON к 10G PON при оптимальных затратах, способствуя увеличению числа пользователей гигабитного интернета. Кроме того, сеть 50G PON с «7 режимами в 1» с симметричной передачей даных в восходящем и нисходящем направлении поддерживает 100% повторное использование существующей ODN, защищая инвестиции операторов связи. MA5800T, первый в отрасли интеллектуальный продукт OLT, поддерживает скорость 2 Тбит/с на слот и интеллектуальный механизм, поддерживающий повсеместный доступ со скоростью 10 Гбит/с.





. В мире насчитывается около 200 миллионов пользователей гигабитных сетей. Более 50 операторов связи уже выпустили коммерческие пакеты со скоростью 10 Гбит/с. Быстрое развитие услуг гигабитного интернета стимулирует модернизацию оптических сетей доступа с GPON до 10G PON или даже 50G PON. Решение FlexPON+ от Huawei помогает операторам плавно переходить от GPON к 10G PON при оптимальных затратах, способствуя увеличению числа пользователей гигабитного интернета. Кроме того, сеть 50G PON с «7 режимами в 1» с симметричной передачей даных в восходящем и нисходящем направлении поддерживает 100% повторное использование существующей ODN, защищая инвестиции операторов связи. MA5800T, первый в отрасли интеллектуальный продукт OLT, поддерживает скорость 2 Тбит/с на слот и интеллектуальный механизм, поддерживающий повсеместный доступ со скоростью 10 Гбит/с. Метро-сеть . Предполагается, что к 2025 году 85% корпоративных приложений будут перенесены в облако. Сверхнизкая задержка 1 мс и гибкая масштабируемость услуг метро-сети являются ключом к обеспечению максимального удобства пользователей и быстрого подключения к облаку. Решение Alps-WDM от Huawei позволяет размещать OTN 100G и 200G на периферии метро-сети. Полностью оптическая коммутация E2E обеспечивает передачу услуг в едином канале и доступ к облаку в течение миллисекунд, помогая операторам построить упрощенную и максимально удобную метро-сеть.





. Предполагается, что к 2025 году 85% корпоративных приложений будут перенесены в облако. Сверхнизкая задержка 1 мс и гибкая масштабируемость услуг метро-сети являются ключом к обеспечению максимального удобства пользователей и быстрого подключения к облаку. Решение Alps-WDM от Huawei позволяет размещать OTN 100G и 200G на периферии метро-сети. Полностью оптическая коммутация E2E обеспечивает передачу услуг в едином канале и доступ к облаку в течение миллисекунд, помогая операторам построить упрощенную и максимально удобную метро-сеть. Магистральная сеть. Ежегодно трафик между центрами обработки данных увеличивается более чем на 50%. Для перевода производственных систем предприятия в облако требуется более высокая доступность сети. Разработки Huawei — ведущие высокопроизводительные OTN 400G и 800G, оптико-электрический гибрид ASON и OSN 9800 K36, первый в отрасли продукт OTN для центров обработки данных — обеспечивают 1,6 Т на слот и одноволоконную емкость 100 Т, а также повышают доступность сети с 99,999% до 99,9999%.

Ким Джин (Kim Jin) отметил: «Компания Huawei продолжит внедрять инновации на основе полностью оптической целевой сети F5.5G, чтобы помочь операторам связи воспользоваться возможностями развития на рынке гигабитного интернета и ускорить коммерческое использование F5.5G на новой волне успеха».

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