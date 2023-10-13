Huawei выпускает полные последовательные решения 5.5G для реализации технологии 5.5G

ДУБАЙ, ОАЭ, 14 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- На Глобальном форуме по широкополосной передаче данных через сети мобильной связи 2023 (Global Mobile Broadband Forum, MBBF 2023), Чау Минг (Cao Ming), президент подразделения беспроводных решений Huawei, объявил о выпуске первых в отрасли полных последовательных решений для 5.5G. На церемонии г-н Чау отметил, что «технология 5.5G своевременна для поддержки новых сред, соединений и служб», и подчеркнул, что «полные последовательные решения Huawei для 5.5G помогут операторам в реализации полного сценария десятикратного повышения возможностей и позволят достичь сверхвысокой энергетической эффективности, использования спектра, а также эффективности эксплуатации и обслуживания».

Cao Ming launching the industry's first full-series solutions for 5.5G

Технология 5.5G приходит вовремя для обновления мобильной связи

Технология 5G получила коммерческое распространение за последние четыре года, развиваясь гораздо быстрее предыдущих мобильных технологий. Масштабное внедрение 5G создает новый импульс для роста цифровой экономики. Технология 5G подталкивает развитие широкого разнообразия новых сред, соединений и служб. Технология 5G открыла дверь в огромный мир для индивидуальных и домашних пользователей. Она расширила соединения Интернета вещей на все сценарии и нашла применение в основном производстве, поддержала гибкое производство и при этом ускорила внедрение служб «связь транспорта со всем» (vehicle to everything, V2X), которые подталкивают развитие умного транспорта.

Технология 5.5G появилась как раз вовремя, чтобы поднять уровень соединений для людей, домов, вещей, транспорта и промышленности. Полные последовательные решения Huawei для 5.5G могут помочь операторам эффективно создавать сети 5.5G благодаря непрерывным инновациям в пяти категориях базовых характеристик: широкополосная связь, многодиапазонная связь, многоэлементные антенны, интеллектуальные функции и экологичность.

Полные последовательные продукты для 5.5G обеспечивают десятикратное повышение характеристик

Многодиапазонная многоканальная антенная решетка ELAA для дуплексной передачи TDD для каналов 10 Гбит/с. Технология сверхбольшой антенной решетки (Extremely large antenna array, ELAA) помогла коммерческим сетям 5G заметно расширить покрытие дуплексной передачи TDD и повысить энергоэффективность. По мере перехода телекоммуникаций на 5.5G технология ELAA продолжает развиваться. Основанная на новой технологии ELAA, первая в отрасли система 128T MetaAAU, в которой интегрировано более 500 антенных элементов, может работать с многомерными алгоритмами пучков с высоким разрешением для повышения качества связи на 50 %. С обновлением технологии ELAA, первая в отрасли двухдиапазонная антенная система 64T MetaAAU может работать с двухдиапазонными конвергированными элементами для обеспечения совместного покрытия высокого и низкого диапазонов, а также непревзойденных скоростей 5–10 Гбит/с наряду с решениями для нескольких операторов.

Полное решение GigaGreen с дуплексной передачей FDD для обновления базовых каналов. Первые в отрасли трехдиапазонные системы Massive MIMO с дуплексной передачей FDD и трехдиапазонные модули 8T поддерживают гигагерцовый диапазон, предлагая диапазоны 1,8 + 2,1 + 2,6 ГГц «в одной коробке», и могут работать с формированием пучка FDD для значительного повышения спектральной и энергетической эффективности передачи FDD. По сравнению с 4T4R, трехдиапазонная система Massive MIMO с дуплексной передачей FDD расширяет пропускную способность до 10 раз и покрытие до 10 дБ. Трехдиапазонная система 8T8R с дуплексной передачей FDD повышает спектральную эффективность в три раза и покрытие до 7 дБ при работе с настоящей широкой полосой и динамичным распределением мощности.

Система mmWave AAU с самой крупной антенной решеткой для непрерывного покрытия со скоростью 10 Гбит/с. Отрасль миллиметровых волн достигла зрелости. Первая в отрасли система mmWave AAU содержит более 2000 антенных элементов для преодоления ограничений миллиметровых волн в плане размещения на одном объекте и общего покрытия с диапазоном C. За счет координации высоких и низких диапазонов сети mmWave могут обеспечивать пиковую пропускную способность 10 Гбит/с, при средней пропускной способности 5 Гбит/с. Эта активная антенная система поддерживает интеллектуальное управление пучками, устраняя ограничения миллиметровых волн в плане высокоскоростной мобильной связи и передачи без прямой видимости (NLOS).

Повышение производительности и энергоэффективности цифровых систем для помещений (DIS) позволит внедрить 5.5G в помещениях. В серии LampSite X интегрированы пять диапазонов и миллиметровые волны «в одной коробке» для поддержки полной ширины полосы во всех диапазонах для всех технологий радиодоступа. Эта серия также поддерживает режим сверхглубокого сна для сокращения потребления энергии в неактивные периоды всего до 1 ватта. Для обеспечения покрытия, необходимого на подземных парковках и в других аналогичных зонах, уникальный многодиапазонный модуль LightSite средней мощности может обеспечить пользователям повышение качества и снижение совокупной стоимости владения на 35 % по сравнению с обычными решениями распределенных антенных систем (DAS).

Постоянные инновации в области антенн и микроволнового диапазона для эффективного строительства сетей 5.5G. Экологичные антенны используют прямую подкачку сигнала (SDIF) для коренного изменения архитектуры антенн и технологию Meta Lens для агрегирования энергии пучков и повышения энергоэффективности на 25 %. Микроволновые системы получили новую платформу MAGICSwave для обновления транспортных сетей. Платформа MAGICSwave поддерживает сверхширокую многоканальную передачу для повышения эффективности транспортных сетей, с расширением пропускной способности для городских зон и увеличением дальности передачи для пригородных зон. Она отличается высоким уровнем интеграции, обеспечивая возможность развития сетей на предстоящие 10 лет.

Эффективная интеллектуальная технология 5.5G обеспечивает оптимальную эффективность сетей

Объединение спектра iHashBand2.0 для обеспечения оптимальной спектральной эффективности 5.5G. iHashBand2.0 революционно меняет использование многодиапазонного спектра: Обслуживающая сота (MB-SC) позволяет гибко объединять прерывистый спектр для создания виртуальной широкой полосы, делая возможной скорость 10 Гбит/с при повышении спектральной эффективности на 40 %. Гибкий доступ к частотному спектру (Flexible spectrum access, FSA) поддерживает гибкий доступ к полному восходящему каналу, поднимая скорость восходящего канала до Гбит/с при повышении спектральной эффективности до 40 %.

Полный сценарий «0 бит 0 ватт» для оптимальной энергетической эффективности 5.5G. Полный комплект оборудования поддерживает сценарий «0 бит 0 ватт», первым в отрасли обеспечив поддержку сверхглубокого сна с глубиной отключения 99 %, быстрым пробуждением по требованию и миллисекундным выключением на уровнях оператора и каналов. Решения для объектов реализуют интеллектуальную координацию между источниками питания и оборудованием, обеспечивая сценарий «0 бит 0 ватт» на уровне объекта. С помощью iPowerStar возможна реализация политик экономии энергии для конкретных объектов на основании тенденций трафика в разное время суток, что помогает реализовать сценарий «0 бит 0 ватт» на уровне сетей.

Переход IntelligentRAN на уровень L4 для оптимальной эксплуатации и обслуживания сетей 5.5G. Сети будут зависеть от большего количества диапазонов для предоставления большего количества услуг и соединений, что оправдывает тенденции перехода сетей 5.5G на высокий уровень автономности. IntelligentRAN поддерживает уровень L4 основанных на намерениях интеллектуальных функций. Это означает возможность профилактики и прогнозирования для замены реакционных методов эксплуатации и обслуживания на упреждающие, осведомленность сетей о намерениях использования служб для создания более обусловленных сред, а также поддержку принятия решений на основе нескольких задач для оптимизации качества обслуживания и энергетической эффективности сети.

«Будущее уже настало. Huawei продолжит разрабатывать инновационные продукты и решения совместно со всеми отраслевыми партнерами для реализации технологии 5.5G», — сказал в завершение г-н Чау.

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