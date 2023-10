Huawei lança soluções 5.5G de série completa para fazer da rede 5.5G uma realidade

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Cao Ming, presidente de soluções sem fio da Huawei, lançou no Fórum Mundial de Banda Larga Móvel de 2023 (MBBF 2023) as primeiras soluções de série completa do setor para a rede 5.5G. Na cerimônia, Cao afirmou que "a 5.5G está pronta para permitir novas experiências, conexões e serviços" e destacou que "as soluções 5.5G de série completa da Huawei ajudarão as operadoras a oferecer dez vezes mais recursos para todos os cenários, trazendo máxima eficiência energética, utilização de espectro, e eficiência em termos de operação e manutenção".

A Tecnologia 5.5G Elevará as Conexões Móveis a um Novo Patamar

A tecnologia 5G passou por um processo de expansão comercial durante mais de quatro anos, desenvolvendo-se muito mais rápido do que as tecnologias móveis anteriores. A adoção em escala da tecnologia 5G cria novas oportunidades para o crescimento da economia digital. A rede 5G está impulsionando o desenvolvimento de uma grande variedade de novas experiências, conexões e serviços. A tecnologia 5G abriu as portas de um mundo imersivo para usuários individuais e domésticos. A rede levou as conexões de IoT a todos os contextos e penetrou o universo da produção fundamental, permitindo a fabricação flexível, ao mesmo tempo em que acelerou os serviços de 'veículo para tudo' (V2X) que impulsionam os sistemas de transporte inteligente.

A 5.5G chegou a tempo de otimizar as conexões de pessoas, residências, coisas, veículos e indústrias. As soluções 5.5G de série completa da Huawei ajudam as operadoras a desenvolver redes 5.5G de forma eficiente, graças a inovações contínuas em cinco categorias de recursos básicos: banda larga, multibanda, multiantena, soluções inteligentes e soluções ecológicas.

Os Produtos 5.5G de Série Completa da Huawei Oferecem Dez Vezes Mais Recursos

ELAA multicanal e multibanda TDD para experiências de 10 Gbps. A tecnologia ELAA ('Extremely large antenna array' - 'Matriz antenal extremamente grande') ajudou as redes comerciais 5G a aumentar significativamente a cobertura TDD e a eficiência energética. A transição do setor de telecomunicações para as redes 5.5G permite otimizar a tecnologia ELAA. Baseado na nova tecnologia ELAA, o primeiro MetaAAU de 128 T do setor, que integra mais de 500 elementos antenais, pode operar com algoritmos multidimensionais de feixe de alta resolução, melhorando assim a experiência em 50%. Com a atualização da ELAA, o primeiro MetaAAU de 64 T e banda dupla do setor pode operar com elementos convergentes de banda dupla para permitir cobertura conjunta entre bandas altas e baixas, oferecendo experiências incomparáveis de 5 a 10 Gbps, juntamente com soluções multioperadoras.

Série completa de FDD GigaGreen para otimizar experiências básicas. Os primeiros módulos FDD de banda tripla Massive MIMO e 8 T de banda tripla suportam largura de banda em nível de GHz, permitindo 1,8 + 2,1 + 2,6 GHz em uma caixa, e podem funcionar com formação de feixes FDD para melhorar significativamente a eficiência espectral e energética do FDD. Em comparação com o 4T4R, o FDD de banda tripla Massive MIMO aumenta a capacidade em 10 vezes e a cobertura em 10 dB. Quando é operado com verdadeira banda larga e compartilhamento de energia dinâmico, o FDD de banda tripla 8T8R melhora a eficiência espectral em três vezes e a cobertura em 7 dB.

AAU mmWave com a maior matriz antenal para garantir cobertura contínua de 10 Gbps. O setor de redes mmWave amadureceu. O primeiro AAU mmWave do setor incorpora mais de 2000 elementos antenais para superar as limitações das redes mmWave no que diz respeito à cobertura conjunta de locais conjuntos com banda C. Através da coordenação entre bandas altas e baixas, as redes mmWave podem oferecer um pico de rendimento de 10 Gbps, com uma média de 5 Gbps. Este AAU também permite o gerenciamento inteligente do feixe, acabando com as limitações das redes mmWave a respeito da mobilidade de alta velocidade e da transmissão NLOS.

Melhoria no desempenho do DIS e economia de energia para trazer a tecnologia 5.5G para ambientes interiores. A série LampSite X integra cinco bandas e mmWave em uma caixa, oferecendo largura total, em todas as bandas, para todas as tecnologias de acesso por rádio. A série também suporta dormência superprofunda, reduzindo o consumo de energia fora do pico para apenas 1 watt. Para garantir a cobertura exigida por estacionamentos subterrâneos e áreas semelhantes, a solução LightSite - um módulo único de multibanda e média potência - permite melhorar a experiência do usuário em 35%, garantindo um custo total de propriedade (TCO) menor do que as soluções DAS comuns.

Inovação contínua nas antenas e na tecnologia de micro-ondas para desenvolver eficazmente a 5.5G As antenas ecológicas permitem a alimentação direta por injeção (SDIF), redefinindo a arquitetura das antenas e a Meta Lens para agregar a energia do feixe e aumentar a eficiência energética em 25%. A tecnologia de micro-ondas tem uma nova plataforma - a MAGICSwave - para otimizar as redes de transporte. A plataforma MAGICSwave suporta transmissão multicanal ultra-ampla, o que permite aumentar a eficiência de 'backhaul', com maior capacidade para áreas urbanas e maior distância de transmissão para áreas suburbanas. A plataforma MAGICSwave oferece alta integração, permitindo a evolução contínua das redes nos próximos 10 anos.

A Eficiência e Inteligência da Tecnologia 5.5G Otimiza as Eficiências da Rede

Agrupamento de espectro iHashBand2.0 para otimizar a eficiência espectral das redes 5.5G. O iHashBand2.0 redefine o uso do espectro multibanda: a célula de serviço (MB-SC) permite que um espectro descontínuo seja combinado de forma flexível para garantir banda larga virtual, possibilitando velocidades de 10 Gbps ao mesmo tempo em que melhora a eficiência espectral em 40%. O acesso com espectro flexível (FSA - Flexible spectrum access) oferece acesso flexível e completo à banda de 'uplink', levando o 'uplink' a velocidades Gbps com uma eficiência espectral 40% mais alta.

"0 Bits 0 Watts" para otimizar a eficiência energética da 5.5G em todos os cenários. O equipamento de série completa suporta "0 Bits 0 Watts", tornando-se a primeira solução do setor a oferecer dormência superprofunda (com profundidade de desligamento de 99%), rápida reativação sob demanda, e desligamento em milissegundos tanto na operadora quanto no canal. As soluções em nível local oferecem coordenação inteligente entre fontes de alimentação e equipamentos, garantindo "0 Bits 0 Watts". Com a solução iPowerStar, é possível implementar políticas de economia de energia específicas para cada local, com base nas tendências de tráfego em diferentes momentos do dia, ajudando a atingir "0 Bits 0 Watts" ao nível da rede.

IntelligentRAN em direção ao L4 para operação e manutenção de 5.5G otimizadas. A rede precisará de mais bandas para oferecer mais serviços e conexões, justificando a tendência da 5.5G para avançar para a autonomia de alto nível. A solução IntelligentRAN suporta inteligência baseada em intenção L4. Isso significa que é possível substituir o modelo reativo de operação e manutenção por um modelo proativo de prevenção e previsão; as redes estão cientes de que o serviço tem a intenção de oferecer experiências deterministas de melhor qualidade, e a tomada de decisões multiobjetivos permite otimizar o serviço e a eficiência energética da rede.

"O futuro chegou. A Huawei continuará a desenvolver produtos e soluções inovadores em colaboração com todos os parceiros do setor, para fazer da 5.5G uma realidade", concluiu Cao.

