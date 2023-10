Huawei lance des solutions 5.5G complètes pour faire de la 5.5G une réalité

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Global Mobile Broadband Forum 2023 (MBBF 2023), Cao Ming, président de Wireless Solution chez Huawei, a lancé les premières solutions de série complètes de l'industrie pour la 5.5G. Lors de la cérémonie, M. Cao a mentionné que « la 5.5G arrive à point nommé pour soutenir de nouvelles expériences, connexions et services », soulignant ensuite que « les solutions 5.5G complètes de Huawei aideront les opérateurs à fournir des capacités décuplées dans le cadre de scénarios complets et à permettre une efficacité énergétique, une utilisation du spectre et une efficacité de fonctionnement et d'entretien ultra-élevées. »

Cao Ming launching the industry's first full-series solutions for 5.5G

La 5.5G arrive à temps pour la mise à niveau des connexions mobiles

La 5G connaît une expansion commerciale pendant plus de quatre ans, et se développe beaucoup plus rapidement que les technologies mobiles précédentes. L'adoption à grande échelle de la 5G a créé un nouvel élan pour la croissance de l'économie numérique. La 5G a généré une grande variété de nouvelles expériences, connexions et services. Elle a ouvert la porte à un monde immersif à destination des particuliers et des utilisateurs domestiques. Elle a étendu les connexions IoT à tous les scénarios et s'est frayé un chemin jusqu'à la production de base, permettant une production flexible, tout en accélérant les services « vehicle-to-everything » (technologie V2X) qui favorisent le transport intelligent.

La 5.5G est arrivée juste à temps pour améliorer les connexions des personnes, des maisons, des objets, des véhicules et des industries. Les solutions 5.5G complètes de Huawei peuvent aider les opérateurs à construire efficacement des réseaux 5.5G grâce à des innovations continues dans cinq catégories de capacités de base : haut débit, multibande, multi-antenne, intelligente et écologique.

Les solutions 5.5G complètes offrent des capacités décuplées

ELAA multibande multi-canal TDD pour des expériences à 10 Gbps. Le réseau d'antennes de très grande taille (ELAA) a aidé les réseaux commerciaux 5G à augmenter sensiblement la couverture TDD et l'efficacité énergétique. Alors que les télécommunications passent à la 5.5G, l'ELAA se voit encore amélioré. Basé sur le nouveau ELAA, le premier MetaAAU 128T de l'industrie, qui intègre plus de 500 éléments d'antenne, peut travailler avec des algorithmes à faisceaux multidimensionnels haute résolution pour améliorer l'expérience de 50 %. Avec la mise à niveau de l'ELAA, le premier MetaAAU 64T bi-bande de l'industrie peut fonctionner avec des éléments convergents bi-bande pour permettre la co-couverture entre les bandes hautes et basses, offrant des expériences inégalées de 5 à 10 Gbps avec des solutions multi-porteuses.

Série complète FDD GigaGreen pour améliorer l'expérience de base. Les premiers modules MIMO massifs triple bande et 8T triple bande FDD de l'industrie prennent en charge une largeur de bande au niveau du GHz, ce qui permet d'obtenir 1,8+2,1+2,6 GHz dans un seul boîtier ; ils peuvent fonctionner avec la formation de faisceaux FDD pour améliorer considérablement l'efficacité spectrale et énergétique de la technologie FDD. Comparé au 4T4R, le MIMO massif triple bande FDD multiplie la capacité par dix et augmente la couverture de 10 dB. Le 8T8R triple bande FDD multiplie l'efficacité spectrale par trois et augmente la couverture de 7 dB lorsqu'il est utilisé avec une véritable bande large et un partage dynamique de la puissance.

AAU à ondes millimétriques avec le plus grand réseau d'antennes pour une couverture continue de 10 Gbps. L'industrie des ondes millimétriques (mmWave) a progressé jusqu'à maturité. Le premier AAU à ondes millimétriques de l'industrie comprend plus de 2 000 éléments d'antenne afin de surmonter les limitations des ondes millimétriques en matière de couverture conjointe avec la bande C. Grâce à la coordination entre les bandes hautes et basses, les réseaux mmWave peuvent fournir un débit de pointe de 10 Gbps, avec une moyenne de 5 Gbps. Cet AAU prend également en charge la gestion intelligente des faisceaux, ce qui permet de s'affranchir des limites des ondes millimétriques en ce qui concerne la mobilité à grande vitesse et le NLOS (propagation sans ligne de vue).

Amélioration de la performance DIS et économie d'énergie pour amener la 5.5G en intérieur. La série LampSite X intègre cinq bandes et la technologie mmWave dans un boîtier unique pour prendre en charge une largeur de bande complète dans toutes les bandes pour toutes les technologies d'accès radio. Il prend également en charge la dormance super profonde pour réduire la consommation d'énergie en dehors des heures de pointe à seulement 1 Watt. Pour assurer la couverture requise par les parkings souterrains et autres zones similaires, le module LightSite multibande unique de moyenne puissance peut garantir une expérience utilisateur améliorée de 35 % et un coût total de possession (TCO) inférieur à celui des solutions DAS courantes.

Innovation continue en matière d'antennes et d'hyperfréquences pour une construction efficace de la 5.5G. Les antennes vertes s'appuient sur l'alimentation par injection directe de signal (SDIF) pour redéfinir l'architecture de l'antenne et la méta-lentille d'améliorer l'efficacité énergétique de 25 %. La nouvelle plateforme MAGICSwave permet de moderniser les réseaux de transport à micro-ondes. MAGICSwave prend en charge la transmission multicanal ultra-large pour améliorer l'efficacité des liaisons terrestres, avec une capacité plus élevée pour les zones urbaines et une distance de transmission plus longue pour les zones suburbaines. Elle présente un haut niveau d'intégration qui permettra de soutenir l'évolution des réseaux pour les dix années à venir.

Une 5.5G efficace et intelligente assure une efficacité optimale du réseau

Mise en commun du spectre iHashBand2.0 pour une efficacité spectrale optimale de la 5.5G. iHashBand2.0 redéfinit l'utilisation du spectre multibande : la cellule de desserte (MB-SC) permet de combiner de manière flexible le spectre discontinu pour obtenir une large bande passante virtuelle, ce qui permet d'atteindre 10 Gbps tout en obtenant une efficacité spectrale 40 % plus élevée. L'accès flexible au spectre (FSA) permet un accès flexible à toute la bande de liaison montante, ce qui porte la liaison montante au niveau du Gbps avec une efficacité spectrale supérieure de 40 %.

Scénario complet « 0 Bit 0 Watt » pour une efficacité énergétique optimale de la 5.5G. L'équipement de la série complète prend en charge le scénario « 0 Bit 0 Watt », devenant le premier dans son secteur à prendre en charge une dormance super profonde avec une profondeur d'arrêt de 99 %, un réveil rapide à la demande et un arrêt à la milliseconde près, à la fois aux niveaux du transporteur et du canal. Les solutions sur site permettent une coordination intelligente entre l'alimentation et les équipements, assurant le scénario « 0 Bit 0 Watt » au niveau du site. Avec iPowerStar, des politiques d'économie d'énergie spécifiques à chaque site peuvent être mises en œuvre en fonction des tendances du trafic à différents moments de la journée, aidant ainsi à réaliser le scénario « 0 Bit 0 Watt » au niveau du réseau.

IntelligentRAN tend vers L4 pour un service O&M optimal en matière de 5.5G. Les réseaux dépendront d'un plus grand nombre de bandes pour fournir davantage de services et de connexions, justifiant les tendances de la 5.5G à progresser vers une autonomie de haut niveau. IntelligentRAN prend en charge l'intelligence basée sur l'intention L4. Cela signifie que la prévention et la prédiction sont possibles pour remplacer les méthodes réactives d'exploitation et de maintenance des réseaux par des méthodes proactives, que les réseaux sont conscients des intentions de service pour fournir de meilleures expériences déterministes, et que la prise de décision multi-objectifs est soutenue pour optimiser l'expérience de service et l'efficacité énergétique du réseau.

« Le futur est arrivé. Huawei continuera de développer des produits et des solutions innovants en collaboration avec tous les partenaires de l'industrie pour faire de la 5.5G une réalité », a conclu Cao Ming.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2246257/Cao_Ming_launching_industry_s_full_series_solutions_5_5G.jpg

SOURCE Huawei