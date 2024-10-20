Huawei выпускает Белую книгу fgOTN для ускорения «умных» инноваций в электроэнергетике

ДУБАЙ, ОАЭ, 20 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке GITEX GLOBAL 2024 в Дубае в рамках саммита на тему «Ведущая инфраструктура для ускорения интеллектуального развития электроэнергетики» компания Huawei выпустила Белую книгу fgOTN по электроэнергетике (fgOTN White Paper for Electric Power). Цель Белой книги — содействовать цифровой и интеллектуальной трансформации электроэнергетической отрасли.

Huawei and partners jointly releasing the fgOTN White Paper for Electric Power

На саммите д-р Иса М. Бастаки (Eesa M. Bastaki), почетный председатель секции IEEE в ОАЭ, и Марсио Шехтман (Marcio Szechtman), вице-президент по технической части Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), представили отраслевые стандарты, тенденции развития и ход цифровой трансформации объектов распределения электроэнергии.

Дэвид Сунь (David Sun), вице-президент и генеральный директор подразделения цифровизации электроэнергетики (Electric Power Digitalization BU) Huawei, выступил с программной речью, рассказав о том, как структурные изменения энергосистемы сместили акценты в работе энергетических компаний. В условиях бурного развития новой энергетики энергетические компании сталкиваются с такими проблемами, как сложность управления многочисленными точками доступа и мониторинга энергоснабжения, а также вопросы взаимодействия и потребления. Ключ к решению этих проблем лежит в распределительной сети. Интеллектуальное решение для энергораспределения (IDS) Huawei призвано помочь энергетическим компаниям выстроить интеллектуальную распределительную сеть за счет снижения потерь в линиях электропередач, повышения надежности энергоснабжения и улучшения управления распределенными группами фотоэлектрических и зарядных установок.

Кроме того, безопасность и надежность всегда были главным приоритетом для энергосистемы. Для решения таких проблем, как стремительное расширение масштабов оборудования, экспоненциальный рост сложности энергетических технологий и превышение срока службы оборудования для производства и преобразования электроэнергии, компания Huawei предложила решение для интеллектуальных электростанций (Intelligent Power Station Solution) и решение для интеллектуальных подстанций (Intelligent Substation Solution), чтобы поддержать энергетические компании при переходе от пассивной к активной эксплуатации и предиктивному техническому обслуживанию объектов электроэнергетики. Одновременно энергетические компании стремятся оптимизировать операционные расходы с помощью цифровых средств, в частности, путем снижения затрат на связь за счет целевой сетевой коммуникации, снижения затрат на строительство системы за счет реконструкции цифровой архитектуры и сокращения затрат на рабочую силу за счет трансформации кадрового резерва.

Ли Шэнлэй (Li Shenglei), технический директор Центра НИОКР Государственной электросетевой корпорации State Grid Shaanxi Electric Power Information and Communication Company, рассказал о последних достижениях по внедрению IDS в компании State Grid Shaanxi. Он сказал: «Новейшая версия высокоскоростной связи по линиям электропередачи (HPLC) чрезвычайно полезна для нас. Способность идентифицировать топологию имеет решающее значение для измерения потерь в линиях электропередач и реагирования на чрезвычайные ситуации. Результаты испытаний HPLC и RF достаточны для большинства сценариев обслуживания».

Нагрузка представляет собой наибольшую проблему для будущей энергосистемы, и совершенствование опорной сети связи имеет решающее значение для решения этой проблемы. Совместно с глобальными партнерами в области электроэнергетики компания Huawei выпустила Белую книгу fgOTN по электроэнергетике (fgOTN White Paper for Electric Power). На торжественной церемонии присутствовали Сабу Мэтью (Sabu Mathew), генеральный директор 3W Networks, Сэм Ван (Sam Wang), заместитель главного инженера Himark, Ник Лю (Nick Liu), вице-президент отдела по оптическому доступу для корпоративных клиентов (Enterprise Optical Domain) Huawei, и Джейсон Ли (Jason Li), президент подразделения глобального маркетинга и решений для цифровизации электроэнергетики (Global Marketing & Solutions for Electric Power Digitalization BU) Huawei.

Ник Лю в своем выступлении отметил: «Использование fgOTN в архитектуре OTN имеет ряд преимуществ, в том числе обеспечивает каналы передачи с высокой надежностью, низкой задержкой и высокой эффективностью для услуг с низкой гранулярностью взаимодействия, таких как электроэнергия. Это также поможет легко увеличить пропускную способность сети для будущего развития цифровых и интеллектуальных технологий, предлагая отличное решение для модернизации сетей SDH и создания цифровых и интеллектуальных сетей».

В будущем Huawei продолжит работать с клиентами и партнерами, прокладывая путь к интеллектуальной электроэнергетике с помощью разработки сценариев и совместных инноваций.

За более подробной информацией о Белой книге обращайтесь на веб-сайт

https://e.huawei.com/en/material/optical/8e117dd97abf4236b4f0e7b0063282ec

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2534539/image_1.jpg