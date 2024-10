Huawei publie le Livre blanc fgOTN pour l'énergie électrique afin d'accélérer l'intelligence grâce à l'innovation technologique

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du GITEX GLOBAL 2024 à Dubaï, au cours du sommet intitulé « Infrastructure de premier rang pour accélérer l'intelligence de l'énergie électrique », Huawei a publié le Livre blanc fgOTN pour l'énergie électrique. Ce livre blanc vise à promouvoir la transformation numérique et intelligente du secteur de l'énergie électrique.

Lors du sommet, le Dr Eesa M. Bastaki, président honoraire de l'IEEE UAE Section, et Marcio Szechtman, ex-président du conseil technique du CIGRE, ont présenté les normes de l'industrie, les tendances de développement et les progrès de la transformation numérique des installations de distribution d'électricité.

David Sun, vice-président et PDG de l'unité opérationnelle de numérisation de l'énergie électrique de Huawei, a prononcé un discours liminaire dans lequel il a expliqué comment l'évolution de la structure du système électrique avait modifié les priorités des compagnies d'électricité. Avec le développement rapide des nouvelles énergies, les compagnies d'électricité sont confrontées à des défis tels que la difficulté de gérer des points d'accès multiples et de surveiller l'alimentation électrique, ainsi que des problèmes d'interaction et de consommation. La clé pour relever ces défis réside dans le réseau de distribution. La solution de distribution intelligente (IDS, pour Intelligent Distribution Solution) de Huawei vise à aider les compagnies d'électricité à mettre en place un réseau de distribution intelligent en réduisant les pertes de ligne, en améliorant la fiabilité de l'alimentation électrique et en améliorant la gestion des groupes photovoltaïques distribués et des groupes de bornes de recharge.

En outre, la sécurité et la fiabilité ont toujours été une priorité absolue pour le système électrique. Pour répondre à des problèmes tels que l'expansion rapide de l'échelle des équipements, la croissance exponentielle de la complexité des technologies de l'énergie et le dépassement de la durée de vie des équipements dans les domaines de la production et de la transformation de l'énergie, Huawei a proposé la solution de centrale électrique intelligente (Intelligent Power Station Solution) et la solution de sous-station électrique intelligente (Intelligent Substation Solution) pour aider les compagnies d'électricité à passer d'une exploitation passive à une exploitation active et à progresser vers une maintenance prédictive. Dans le même temps, les compagnies d'électricité cherchent à améliorer l'efficacité des dépenses d'exploitations par des moyens numériques, notamment en réduisant les coûts de communication grâce à la communication par réseau cible, en réduisant les coûts de construction des systèmes grâce à la reconstruction de l'architecture numérique, et en réduisant les coûts de main-d'œuvre grâce à la transformation des talents.

Li Shenglei, directeur technique du centre de R&D de la State Grid Shaanxi Electric Power Information and Communication Company, a parlé des dernières pratiques de l'IDS dans la State Grid Shaanxi. Il a déclaré : « La dernière version des communications par courant porteur en ligne à grande vitesse (HPLC) nous est extrêmement utile. La capacité de déterminer la topologie est cruciale pour mesurer la perte de ligne et répondre aux urgences. Les résultats des tests HPLC et RF sont suffisants pour la plupart des scénarios de service. »

Le côté charge représente le plus grand défi pour le futur système électrique, et l'amélioration du réseau de communication de base est cruciale pour relever ce défi. Huawei s'est associé à des partenaires mondiaux du secteur de l'énergie pour publier le Livre blanc fgOTN pour l'énergie électrique. Sabu Mathew, PDG de 3W Networks, Sam Wang, ingénieur en chef adjoint de Himark, Nick Liu, vice-président de Enterprise Optical Domain, Huawei, et Jason Li, président de Global Marketing & Solutions for Electric Power Digitalization BU, Huawei, ont assisté à la cérémonie de lancement.

Nick Liu a déclaré lors de son intervention : « Le fgOTN dans l'architecture OTN offre plusieurs avantages, notamment la fourniture de canaux de transmission de haute fiabilité, de faible latence et de haute efficacité pour les services à faible granularité tels que l'énergie électrique. Il peut également augmenter facilement la largeur de bande du réseau pour les futurs développements numériques et intelligents, ce qui en fait une excellente solution pour la mise à niveau des réseaux SDH et la construction de réseaux numériques et intelligents. »

À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec ses clients et ses partenaires pour ouvrir la voie à l'énergie électrique intelligente grâce à une innovation conjointe fondée sur des scénarios.

