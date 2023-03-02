Huawei представляет проект Digital Twin для порта Тяньцзинь на MWC 2023

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Подразделение Huawei Smart Road, Waterway и Port BU продемонстрировало свои новейшие решения Smart Road и Smart Port на Mobile World Congress (MWC) 2023. Решения 5 G были коммерчески внедрены и функционируют более года в порту Тяньцзинь. На выставке GSMA MWC 2022 модель 5G+ Smart Port Project завоевала лучшие инновации в сфере мобильной связи для сетевой экономики.

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Кроме того, в моделях Smart Road, Waterway и Port BU был проведен круглый стол для представителей СМИ, в котором освещаются ее методы разработки интеллектуальных портов.

Huawei's Smart Horizontal Transportation Solution - одно из ключевых решений компании для интеллектуальных портов. Второй контейнерный терминал порта Тяньцзинь использовал данное решение для создания интеллектуального порта на базе автономного вождения 5 G и L4. В данном случае 76 IGV работают автономно уже более года, устраняя нехватку водителей и повышая эффективность порта.

Йорк Юэ, технический директор Smart Road, Waterway и Port BU, объяснил, что интеллектуальные горизонтальные перевозки с использованием сетей 5G и IGV идеально подходят для контейнерных терминалов. Порт Тяньцзинь, раздел C порта Байцзян, является первым терминалом для развертывания системы Huawei's Smart Horizontal Transportation Solution, обеспечивающей крупномасштабную, коммерческую и регулярную эксплуатацию. Использование автономного вождения 5 G и L4 обеспечивает как коммерческие, так и социальные ценности.

Это знаменует собой прогресс для всей портовой отрасли. Huawei надеется, что опыт порта Тяньцзинь может использоваться в качестве ориентира для развития отрасли и вдохновлять новаторские идеи.

На выставке MWC 2023 BU также представили четыре решения для умных дорог: многомерная осведомленность о дорогах, полностью оптическая перекрестка, дорожная сеть и интеллектуальная система дорожного движения. Эти решения основаны на передовом опыте ICTs Huawei и обширном отраслевом опыте в области строительства, управления, технического обслуживания, эксплуатации и обслуживания дорог. Это приводит к умным дорогам, которые являются открытыми, общими, продвинутыми и готовыми к будущей эволюции.

В перспективе Huawei's Smart Road, Waterway и Port BU продолжат свою приверженность обеспечению надлежащих технологий для правильных сценариев с учетом открытости, сотрудничества и взаимной выгоды. Она ориентирована на инфраструктуру ИКТ и нацелена на решение отраслевых проблем. Используя основные возможности Huawei, BU разрабатывает решения E2E в сотрудничестве с партнерами по экосистеме. Они обеспечивают цифровую трансформацию и интеллектуальную модернизацию для различных отраслей, создавая вместе новую ценность.

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