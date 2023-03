MWC 2023: Huawei prezentuje projekt bliźniaka cyfrowego dla portu Tianjin

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2023 należący do Huawei dział Inteligentnych Dróg, Dróg Wodnych i Portów BU zaprezentował swoje najnowsze rozwiązania w zakresie inteligentnych dróg i inteligentnych portów. Systemy 5G zostały wdrożone komercyjnie i działają już od ponad roku w porcie Tianjin. Co więcej, projekt 5G+ Smart Port zdobył nagrodę dla najlepszej innowacji mobilnej na rzecz gospodarki połączonej od GSMA na imprezie MWC 2022.

Media Roundtable Event Site

Eksperci działu Inteligentnych Dróg, Dróg Wodnych i Portów BU byli również gospodarzem okrągłego stołu dla mediów, na którym przedstawiono praktyki w zakresie inteligentnego rozwoju portów.

Inteligentne rozwiązanie transportu poziomego Huawei jest jednym z kluczowych osiągnięć firmy dla inteligentnych portów. Drugi Terminal Kontenerowy w porcie Tianjin wykorzystał to rozwiązanie do budowy inteligentnego portu wykorzystującego 5G i autonomiczną jazdę L4. W tym miejscu 76 pojazdów IGV od ponad roku rutynowo pracuje autonomicznie, eliminując niedobory kierowców i zwiększając wydajność obiektu.

York Yue, dyrektor ds. technicznych działu Inteligentnych Dróg, Dróg Wodnych i Portów BU, wyjaśnił, że inteligentny transport poziomy wykorzystujący sieci 5G i pojazdy IGV jest doskonałym rozwiązaniem dla terminali kontenerowych. Sekcja C obszaru portowego Beijiang w porcie Tianjin jest pierwszym terminalem, w którym wdrożono rozwiązanie Huawei w zakresie inteligentnego transportu poziomego, które osiągnęło znaczną skalę, komercyjne i regularne działanie. Zastosowanie 5G i autonomicznej jazdy L4 umożliwia uzyskanie zarówno wartości biznesowej, jak i społecznej.

Oznacza to postęp dla całej branży portowej. Koncern ma nadzieję, że dotychczasowe doświadczenia portu Tianjin mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia dla rozwoju branży i inspiracja dla nowatorskich pomysłów.

Na targach MWC 2023 BU zaprezentował również swoje cztery rozwiązania dla inteligentnych dróg: Wielowymiarowy obraz drogi, Całkowicie optyczne skrzyżowanie, Sieć dróg i Inteligentny system ruchu. Rozwiązania te wykorzystują czołowe technologie teleinformatyczne Huawei i bogate doświadczenie branżowe, aby wspierać budowę dróg, zarządzanie, utrzymanie, eksploatację i usługi. Dzięki temu powstają inteligentne drogi, które są otwarte, współdzielone, zaawansowane i gotowe do przyszłej ewolucji.

Spoglądając w przyszłość, dział Inteligentnych Dróg, Dróg Wodnych i Portów BU firmy Huawei będzie kontynuował swoje wysiłki, dostarczając odpowiednich technologii dla właściwych środowisk, mając na uwadze otwartość, współpracę i wzajemne korzyści. Koncentruje się on na infrastrukturze teleinformacyjnej i stara się sprostać wyzwaniom przemysłu. Wykorzystując podstawowe możliwości Huawei, BU rozwija rozwiązania E2E we współpracy z partnerami ekosystemowymi. Wspomagają one transformację cyfrową i inteligentną modernizację różnych sektorów przemysłu, tworząc wspólnie nową wartość.

KONTAKT: e-mail: [email protected]

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2012495/image_986294_75608570.jpg

SOURCE Huawei