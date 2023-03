Huawei apresenta projeto digital duplo para o porto de Tianjin no MWC de 2023

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A unidade de negócios Smart Road, Waterway, and Port da Huawei apresentou suas mais recentes soluções para estradas e portos inteligentes no Mobile World Congress (MWC) de 2023. As soluções 5G foram implementadas comercialmente e operam há mais de um ano no porto de Tianjin. Na verdade, o Projeto 5G+ Smart Port ganhou o prêmio de melhor inovação móvel para economia conectada do GSMA no MWC de 2022.

A unidade de negócios Smart Road, Waterway, and Port também organizou uma mesa redonda de mídia para destacar suas práticas no desenvolvimento de portos inteligentes.

A Smart Horizontal Transportation Solution da Huawei é uma das principais soluções da empresa para portos inteligentes. O segundo terminal de contêineres do porto de Tianjin usou a solução para construir um porto inteligente alimentado por direção autônoma L4 e 5G. Aqui, 76 IGVs operam rotineiramente de forma autônoma há mais de um ano, aliviando a escassez de motoristas e aumentando a eficiência do porto.

York Yue, CTO da unidade de negócios Smart Road, Waterway, and Port, explicou que o transporte horizontal inteligente usando redes 5G e IGVs é ideal para terminais de contêineres. Na Seção C da área portuária de Beijing, o porto de Tianjin é o primeiro terminal a implementar a Smart Horizontal Transportation Solution da Huawei, que alcançou operações comerciais e regulares em larga escala. O uso da direção autônoma L4 e 5G está possibilitando o crescimento do valor social e também do valor do negócio.

Isso representa um progresso para todo o setor portuário. A Huawei espera que a experiência do porto de Tianjin possa ser usada como referência para o desenvolvimento do setor e inspirar ideias inovadoras.

A unidade de negócios também exibiu suas quatro soluções para estradas inteligentes no MWC 2023: conscientização multidimensional da estrada, interseção totalmente óptica, rede rodoviária e sistema de tráfego inteligente. As soluções se baseiam nas TICs líderes da Huawei e na extensa experiência no setor para dar suporte à construção, gestão, manutenção, operações e serviços rodoviários. Isso resulta em estradas inteligentes que são abertas, compartilhadas, avançadas e prontas para a evolução futura.

Olhando para o futuro, a unidade de negócios Smart Road, Waterway, and Port da Huawei continuará com seu compromisso de oferecer as tecnologias certas para os cenários certos com abertura, cooperação e benefícios mútuos em mente. Ela se concentra na infraestrutura de TIC e tem como objetivo enfrentar os desafios do setor. Usando os principais recursos da Huawei, a unidade de negócios desenvolve soluções E2E em colaboração com parceiros do ecossistema. Elas impulsionam a transformação digital e a atualização inteligente para vários setores, criando novo valor juntos.

FONTE Huawei

