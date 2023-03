Huawei : accélérer le changement, façonner ensemble une finance plus intelligente et plus verte

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un forum de l'industrie financière intitulé « Accélérer le changement, façonner ensemble une finance plus intelligente et plus verte » s'est tenu avec succès pendant le Mobile World Congress 2023 (MWC 2023). Les clients et partenaires financiers mondiaux se sont réunis pour discuter de l'accélération de l'application des technologies et de l'amélioration innovante de la productivité.

Jason Cao, CEO of Huawei Global Digital Finance

L'économie mondiale est désormais confrontée à une nouvelle norme. Le secteur de la finance connaît de nouveaux changements. Comment accélérer l'application des nouvelles technologies et améliorer la productivité de manière innovante ? Comme l'a dit Jason Cao, PDG de Huawei Global Digital Finance, « Vous comprendrez si vous étudiez la tendance, serez sage si vous suivez la tendance, et serez gagnant si vous vous adaptez à la tendance ». Huawei s'efforce d'accélérer l'application de la technologie dans six domaines, notamment en passant de la transaction à l'engagement numérique, en développant des applications et des données natives du cloud, en faisant évoluer l'infrastructure vers MEGA, en industrialisant les données et l'application de l'IA, en améliorant l'analyse des données en temps réel et en se dirigeant vers un cerveau IA de pointe. De cette façon, nous aidons les clients financiers à accélérer les changements, à améliorer la productivité de manière innovante, à rendre la productivité visible et à accélérer l'évolution vers l'avenir.

Afin d'optimiser l'interaction et l'expérience client, Huawei travaille avec des partenaires pour développer rapidement des super plateformes d'applications avec le SaaS du cloud public, favorisant le développement de produits numériques plus flexibles et agiles. Grâce à de nouveaux modes d'acquisition, de service et d'interaction avec les clients, Huawei aide les institutions financières à réduire considérablement les coûts d'acquisition des clients, accélérant ainsi la transformation de l'entreprise de la transaction à l'engagement numérique. La mobilité et l'intelligence complètes des services financiers accélèrent la modernisation des applications et des données centrales, faisant du développement cloud-native une réalité. Huawei utilise une infrastructure hautement fiable, le cloud, GaussDB et la migration des données pour aider la Postal Savings Bank of China (PSBC) à réformer ses systèmes centraux et à servir 650 millions d'utilisateurs de détail de manière cloud-native.

Les données et l'IA deviennent de plus en plus inclusives, englobant tous les scénarios et processus de service. Huawei s'engage à construire une solution d'intelligence des données de premier plan pour aider China Merchants Bank (CMB) à développer la plateforme de données cloud-native. Cette plateforme intelligente améliorera la prise de décision et les activités commerciales de la CMB de trois manières : une meilleure plateforme, une efficacité accrue et la couverture d'un plus grand nombre de scénarios. L'analyse accélérée en temps réel soutient l'utilisation des données par tous, libère la puissance des données et permet une croissance plus rapide de l'entreprise. Huawei améliore en permanence les modèles de traitement du langage naturel (NLP), de vision par ordinateur (CV), de graphes et d'informatique des connaissances, qui impliquent des centaines de milliards de paramètres. Avec plus de puissance de calcul, une plateforme d'IA unique et des modèles de big data optimisés, Huawei accélère la conception d'un puissant cerveau d'IA, intègre l'IA dans l'expérience utilisateur et les produits, et étend les innovations des services uniques à l'ensemble du processus commercial et plus encore, permettant une innovation inclusive.

Ces applications cloud-native modernisées optimisent en permanence les connexions et les points de contact des utilisateurs. Parallèlement, grâce à l'innovation collaborative des technologies de stockage, de calcul, de réseau et de cloud, Huawei accélère l'évolution de l'infrastructure vers MEGA (Multi-domain Collaboration, Experience, Green, and Autonomous ; « Collaboration et expérience multi-domaine, verte et autonome »). Cela aide les institutions financières à développer une infrastructure numérique à haute performance, disponibilité, sécurité, efficacité d'exploitation et de maintenance et durabilité.

La numérisation est l'avenir. Huawei Digital Finance adopte le changement et l'innovation continue en plongeant profondément dans le secteur de la finance. Elle s'adapte aux scénarios en cours, s'associe aux clients et aux partenaires, met à niveau les capacités de service et fournit des solutions toujours plus innovantes pour accélérer l'application des nouvelles technologies et améliorer de manière innovante la productivité pour une finance verte, numérique et intelligente.

Jusqu'à présent, Huawei a servi plus de 2 500 clients financiers de plus de 60 pays et régions, dont 50 des 100 plus grandes banques mondiales. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions financières numériques de Huawei, consultez le site web suivant : https://e.huawei.com/en/industries/finance

