Huawei и Ericsson подписали долгосрочное соглашение о перекрестном лицензировании

News provided by

Huawei

25 Aug, 2023, 09:18 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 25 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компании Huawei и Ericsson подписали долгосрочное глобальное соглашение о перекрестном лицензировании, которое охватывает патенты, необходимые для широкого спектра стандартов, таких как стандарты 3GPP, ITU, IEEE и IETF для технологий сотовой связи 3G, 4G и 5G. Соглашение распространяется на продажи компаниями продуктов в сфере сетевой инфраструктуры и бытовых устройств, что предоставляет обеим сторонам глобальный доступ к запатентованным стандартизованным технологиям друг друга.

«Мы рады заключению долгосрочного глобального соглашения о перекрестном лицензировании с компанией Ericsson», — заявил Алан Фан (Alan Fan), глава отдела интеллектуальной собственности Huawei. — Как основные компании, которые вносят вклад в создание стандартных ключевых патентов (SEP) для мобильной связи, Huawei и Ericsson признают ценность интеллектуальной собственности друг друга, и данное соглашение создает более прочную патентную политику. Оно демонстрирует приверженность обеих сторон принципу надлежащего уважения и защиты интеллектуальной собственности».

На протяжении последних 20 лет компания Huawei вносила существенный вклад в разработку основных стандартов в сфере ИКТ, в том числе для кодеков в системах сотовой связи, Wi-Fi и мультимедиа. В 2022 году компания Huawei возглавила рейтинг заявителей Европейского патентного ведомства по количеству поданных патентных заявок, оформив 4 505 заявок.

«Наше стремление к обмену передовыми технологическими инновациями будет способствовать здоровому и устойчивому развитию отрасли и обеспечит потребителей более надежными продуктами и услугами», — добавил Алан Фан.

Компания Huawei является как владельцем, так и исполнителем стандартных ключевых патентов, и стремится придерживаться сбалансированного подхода к лицензированию. Подписав данное соглашение, она одновременно предоставляет и получает доступ к ключевым технологиям. Алан Фан заявил: «Данное соглашение является результатом интенсивных переговоров, которые обеспечили справедливое соблюдение интересов как патентовладельцев, так и исполнителей».

Информация о компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим мировым поставщиком продуктов в сфере инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Наша компания насчитывает 207 000 сотрудников, и мы работаем более чем в 170 странах и регионах, обслуживая более трех миллиардов человек по всему миру.

Видение и миссия компании — привнести цифровые технологии в жизнь каждого человека, в каждый дом и организацию, чтобы создать полностью взаимосвязанный интеллектуальный мир. С этой целью компания будет работать над обеспечением повсеместного подключения и всеобщего доступа к сети, закладывая основы интеллектуального мира; предоставлять диверсифицированные вычислительные мощности там, где они необходимы, и тогда, когда они необходимы, для обеспечения облачных вычислений и интеллектуальных данных во всех четырех уголках планеты; создавать цифровые платформы, чтобы помочь всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; и работать над внесением изменений в пользовательский опыт с искусственным интеллектом, делая его более интеллектуальным и персонализированным для людей во всех аспектах их жизни, будь то дома, в пути, в офисе, на отдыхе или на тренировке. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании Huawei по адресу www.huawei.com или следите за нашими новостями в социальных сетях:

http://www.linkedin.com/company/Huawei
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SOURCE Huawei

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