Huawei объявляет Global XMAGE Awards 2023

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 11 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- 7 апреля 2023 г. компания Huawei официально объявила о старте конкурса Huawei XMAGE Awards 2023. Являясь открытой платформой Huawei для фотографического мастерства, этот ежегодный конкурс, посвященный вдохновению и творчеству, демонстрирует потрясающие фотографии и видео, снятые на устройства Huawei по всему миру. Начиная с 2017 года, в ежегодном конкурсе приняли участие пользователи из более чем 170 стран и регионов, представив на сегодняшний день около 4 миллионов работ. Благодаря этому, премия Huawei XMAGE Awards стала своеобразным культурным наследием, содержащим в себе фрагменты истории человечества со всего мира.

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Захватывать и вдохновлять: новое направление для XMAGE Awards

В этом году XMAGE Awards надеется, что фотографы по всему миру – как любители, так и профессионалы – будут искать вдохновение в своих фотографиях. Премия получила свое название от запатентованного компанией Huawei подразделения исследований и разработок в области визуализации XMAGE. Как и ее название, XMAGE Awards стремится помочь фотографам найти вдохновение и быть новаторами в области фотографии.

Бренд XMAGE, представленный в 2022 году, ориентирован на оптические системы, механическую структуру, технологию визуализации и обработку изображений в фотографии. Все четыре столпа XMAGE теперь формируют принципы новых и перспективных технологий камер для смартфонов Huawei, включая новейшую модель серии Huawei Mate 50 Ultra Aperture Camera и Huawei P60 Pro's Ultra Lighting Telephoto Camera.

Новая категория "Ночная прогулка", позволяющая запечатлеть чудеса темноты

В этом году конкурс проводится в следующих номинациях: "Ночная прогулка", "Портрет", "Искусство и мода", "На природе", "Здравствуй, жизнь", "Раскадровка", "Действие" и "Рассказ".

"Ночная прогулка" – новая категория, предлагающая пользователям фотографировать скрытые чудеса ночной жизни, используя уникальные настройки ночной фотосъемки Huawei.

Привлекательные призы и новые судьи

В этом году выдающиеся работы будут отмечены следующими призами: 3 обладателя Гран-при, 24 победителя в номинации "Лучший в категории", 27 победителей, занявших второе место и 5 почетных упоминаний. Победители могут получить денежный приз в размере до 10 000 долларов США[1].

Были приглашены новые судьи. В их число вошли пять лидеров в области фотографии: Chen Xiaobo, вице-президент China Photographers Association; китайский фэшн фотограф Pei Tongtong; португальский фотограф-пейзажист José Ramos; австралийский фотограф-портретист Jessica Hromas; Li Changzhu, вице-президент отдела маркетинга потребительской стратегии компании Huawei consumer business group.

Прием заявок на участие в конкурсе XMAGE Awards завершится 15 августа 2023 г. в 23:59 Beijing TIME (GMT +8). Мы с нетерпением ждем вашего участия и возможности увидеть ваше безграничное творчество.

Для подачи заявок пользователи могут посетить единый международный канал XMAGE Awards 2023, а также подать заявку на участие через Huawei Community. Заявки должны представлять собой изображения или видео, снятые с помощью мобильного телефона Huawei. Нет никаких ограничений на то, когда эта работа была сделана или с помощью какого мобильного телефона Huawei.

Более подробную информацию и условия конкурса, а также порядок подачи заявок, можно найти на сайте конкурса по адресу: https://gallery.consumer.huawei.com

[1] Вышеуказанные средства представляют собой суммы до уплаты налогов. Организатор имеет право вносить изменения в физические призы до объявления результатов. Организатор имеет право изменить число победителей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2051261/Picture1.jpg

SOURCE HUAWEI