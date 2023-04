Huawei dá início aos Prêmios Global XMAGE de 2023

SHENZHEN, China, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 7 de abril de 2023, a Huawei iniciou oficialmente os Prêmios HUAWEI XMAGE de 2023. Este concurso anual é a plataforma da Huawei para premiar a excelência em fotografia com smartphones, celebrando a inspiração e a criatividade por meio de fotos e vídeos capturados com dispositivos Huawei em todo o mundo. O concurso recebeu quase quatro milhões de participações desde 2017, enviadas por usuários de mais de 170 países e regiões. Isso faz dos Prêmios HUAWEI XMAGE um enorme patrimônio cultural, composto de fragmentos de história humana vista de uma perspectiva mundial.

Capturar e Inspirar: Uma Nova Direção para os Prêmios XMAGE

A organização dos Prêmios XMAGE deste ano espera que fotógrafos de todo o mundo, casuais ou profissionais, busquem inspiração em suas fotografias. Os prêmios têm o nome do departamento de pesquisa e desenvolvimento de imagem da Huawei: XMAGE. Assim como esse departamento, os Prêmios XMAGE têm como objetivo ajudar os fotógrafos a encontrar inspiração e ser inovadores.

Lançada em 2022, a marca XMAGE tem como principal foco o desenvolvimento de sistemas ópticos, estruturas mecânicas, tecnologias de imagem e sistemas de processamento fotográfico. Os quatro pilares da marca XMAGE são também os princípios da nova e futura tecnologia das câmeras para celulares da Huawei, de que são exemplos a recém-lançada Câmera de Teleobjetiva com Ultra-Abertura da série HUAWEI Mate 50 ou a Câmera de Teleobjetiva com Ultra-Iluminação do HUAWEI P60 Pro.

Nova categoria de Caminhada Noturna para capturar Maravilhas no Escuro

O concurso deste ano tem as seguintes categorias: Caminhada Noturna; Retrato; Arte e Moda; Ar Livre; Olá, Vida; Roteiro; Ação; e Narrativa.

Caminhada Noturna é uma nova categoria que incentiva os usuários a fotografar as maravilhas ocultas da vida noturna, usando os recursos exclusivos da Huawei para fotos no escuro.

Prêmios atraentes e novos juízes

Este ano, as melhores participações receberão os seguintes prêmios: três Grandes Prêmios, 24 prêmios de Melhor da Categoria, 27 segundos lugares e cinco menções honrosas. Os vencedores podem receber até 10.000 USD em prêmios em dinheiro [1].

Foram convidados novos juízes. A lista inclui cinco especialistas em fotografia: Chen Xiaobo, vice-presidente da Associação de Fotógrafos Chineses; Pei Tongtog, fotógrafo de moda chinês; José Ramos, fotógrafo de paisagens português; Jessica Hromas, fotógrafa de retratos australiana; e Li Changzhu, vice-presidente do Departamento de Marketing e Estratégia do Consumidor do Huawei Consumer Business Group.

As inscrições para os Prêmios XMAGE serão encerradas às 23h59, horário de Pequim (GMT+8), no dia 15 de agosto de 2023. Ficamos aguardando sua participação para que possamos ver sua criatividade ganhar vida.

Para participar, os usuários podem acessar o canal de inscrição global dos Prêmios XMAGE de 2023 ou enviar suas fotografias e vídeos por meio da Comunidade HUAWEI. As imagens e vídeos devem ser capturados com um celular da Huawei, não havendo quaisquer restrições quanto ao momento em que foram capturados ou ao celular usado.

Para obter mais informações e consultar os termos e condições do concurso, bem como para enviar suas fotos e vídeos, acesse o site do concurso: https://gallery.consumer.huawei.com

[1] Os valores mencionados são antes de impostos. A organização tem o direito de modificar os prêmios físicos antes da divulgação dos resultados. A organização tem o direito de alterar o número de ganhadores.

