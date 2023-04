HUAWEI inauguruje międzynarodowy konkurs XMAGE Awards 2023

SHENZHEN, Chiny, 11 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- 7 kwietnia 2023 r. Huawei oficjalnie zainaugurowała konkurs HUAWEI XMAGE Awards 2023. Doroczny konkurs to stworzona przez Huawei otwarta platforma doskonałości w fotografii smartfonowej, która ma na celu inspirować i zachęcać do kreatywności poprzez niesamowite zdjęcia i filmy wykonane urządzeniami Huawei przez użytkowników na całym świecie. Od 2017 r. w rywalizacji uczestniczyli użytkownicy z ponad 170 państw i regionów, składając blisko 4 mln zgłoszeń konkursowych. HUAWEI XMAGE przyczynił się zatem do powstania swoistego dziedzictwa kulturowego, na które składają się fragmenty historii ludzkości przedstawione z międzynarodowej perspektywy.

Utrwal i zainspiruj: nowy kierunek konkursu XMAGE Awards

Organizatorzy tegorocznej edycji liczą na to, że inspiracji w swoich obrazach poszukiwać będą fotografowie z całego świata - zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Konkurs nosi nazwę działu badawczo-rozwojowego technologii zdjęciowo-filmowej Huawei - XMAGE. Podobnie do swojego imiennika XMAGE Awards ma na celu wspierać autorów zdjęć w poszukiwaniu inspiracji i innowacyjności w fotografii.

Głównym obszarem zainteresowania utworzonej w 2022 r. marki XMAGE jest stosowana w fotografii technologia układów optycznych, struktur mechanicznych i obrazowania, a także przetwarzanie obrazów. Wszystkie cztery filary XMAGE stanowią teraz fundament nowych technologii w aparatach smartfonowych Huawei, które już wkrótce pojawią się na rynku, w tym aparatów Ultra Aperture z serii HUAWEI Mate 50 czy Ultra Lighting Telephoto z serii HUAWEI P60 Pro.

Nowa kategoria „Night Walk" („Nocny spacer") ukazująca cudowne tajemnice świata nocy

W tegorocznym konkursie nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach: Night Walk, Portrait (portret), Art & Fashion (sztuka i moda), Outdoor (plener), Hello Life (kwitnące życie), Storyboard (scenorys), Action (akcja) i Storytelling (narracja).

Nowością jest kategoria „Night Walk", która ma zachęcić użytkowników do utrwalania na zdjęciach cudownych tajemnic nocnego życia przy użyciu wyjątkowych ustawień dla fotografii nocnej, jakimi dysponują urządzenia Huawei.

Atrakcyjne nagrody i nowi członkowie jury

W tym roku dla laureatów przewidziano następujące nagrody: trzy nagrody główne (Grand Prize), 24 nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach (Best-in-Category), 27 wyróżnień dla zdobywców drugiego miejsca (Runner-Up) oraz 5 nagród honorowych (Honorable Mention). Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody pieniężne w wysokości do 10 tys. USD[1].

W jury konkursowym zasiądą nowi członkowie, w tym pięciu liderów i liderek branży fotograficznej: wiceprezeska Chińskiego Stowarzyszenia Fotografów (China Photographers Association) Chen Xiaobo, chińska fotografka modowa Pei Tongtong, portugalski autor zdjęć krajobrazów José Ramos, australijska fotografka portretowa Jessica Hromas oraz Li Changzhu - wiceprezes Consumer Strategy Marketing Department w HUAWEI Consumer Business Group.

Termin zgłoszeń do konkursu XMAGE Awards upływa 15 sierpnia 2023 r. o godz. 23:59 czasu pekińskiego (GMT+8). Zapraszamy do udziału - jesteśmy ciekawi efektów wyzwolenia kreatywności uczestników.

Prace konkursowe można składać za pośrednictwem strony XMAGE Awards 2023 oraz społeczności HUAWEI. Pod uwagę brane będą zdjęcia i filmy wykonane telefonami komórkowymi Huawei bez względu na datę wykonania i model urządzenia.

Aby zapoznać się ze szczegółami i warunkami konkursu oraz przesłać pracę konkursową, należy udać się na stronę: https://gallery.consumer.huawei.com

[1] Kwoty przed opodatkowaniem. Organizator ma prawo do zmiany nagród rzeczowych przed ogłoszeniem wyników. Organizator ma prawo zmienić liczbę laureatów.

