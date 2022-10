Huawei : Libérer le potentiel de la fibre et passer au F5.5G

BANGKOK, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lors du 8ème Forum Ultra-Broadband (UBBF 2022), Richard Jin, Président de Huawei Optical Business Product Line a prononcé un discours intitulé « Libérer le potentiel de la fibre et passer au F5.5G ». Dans ce discours d'ouverture, il a souligné l'importance de la communication par fibre pour le développement de la société et a présenté les huit percées technologiques clés de Huawei en matière d'accès et de transmission optiques ainsi que leurs avantages pour l'industrie. M. Jin a appelé toute la chaîne de l'industrie à travailler ensemble pour faire avancer F5.5G.

Les réseaux fibre sont devenus des infrastructures stratégiques tournées vers l'avenir. Au cours de l'évolution de F5G à F5.5G, les innovations technologiques dans la production industrielle et la détection des fibres libéreront davantage le potentiel de la fibre et ouvriront de nouveaux marchés. Pour F5.5G, Huawei a fait huit innovations technologiques pour accélérer l'évolution de l'industrie.

Compatibilité PON 50G : 50G PON est la technologie PON de nouvelle génération publiée par l'ITU-T. Grâce à l'innovation dans la structure des composants et les processus, Huawei améliore la puissance d'émission et la sensibilité du récepteur des modules optiques 50G PON pour atteindre une couverture de 40 km. De plus, Huawei intègre GPON, 10G PON et 50G PON dans un seul port en utilisant des technologies de montage de très haute précision. Cette innovation aidera les opérateurs à passer en douceur de GPON et 10G PON à 50G PON sans reconstruire leurs réseaux en direct, offrant rapidement une expérience 10G omniprésente.



Spectre Super C+L : Sur la base d'expériences et d'innovations, Huawei a développé une nouvelle solution pour l'amplification du spectre et l'amélioration de la bande passante de transmission. Au cours du processus de fabrication, le flux de gaz et la température de chauffage sont contrôlés avec précision pour obtenir un dopage à haute concentration et améliorer le gain d'amplification de la bande L. Ces innovations augmentent le spectre de transmission super C+L à 12 THz et augmentent la bande passante de 50 % pour des performances de transmission supérieures. De plus, les débits à longueur d'onde unique 400G et 800G peuvent atteindre 100 Tbps par fibre, inaugurant l'ère 10G.



Interconnexion optique (OXC) : Huawei OXC utilise l'algorithme de matrice de points 3D pour augmenter la densité de câblage du fond de panier tout optique de 35 %, réduit les connexions par fibre externe des multiplexeurs d'insertion/extraction optiques reconfigurables (ROADM), réduit la taille de l'ensemble du système de 90 %, et réduit la consommation d'énergie de plus de 60 %. En outre, Huawei a développé de nouveaux matériaux pour les cristaux liquides OXC sur silicium (LCOS) afin de réduire le temps de réponse de l'écran LCD à commutation sélective de longueur d'onde (WSS) de 200 ms à 100 ms, en mettant en œuvre un toilettage et une protection de longueur d'onde plus rapides, et en construisant un tout- réseaux optiques.



OptiX Alps-WDM : Huawei lance la solution innovante de mutualisation Metro WDM OptiX Alps-WDM pour résoudre les problèmes de distribution inégale des services, de faible utilisation des ressources et de planification difficile sur les réseaux de métro. À l'aide du WSS développé par Huawei, d'un module métro cohérent et des technologies d'étiquettes optiques numériques, les longueurs d'onde peuvent être partagées entre différents anneaux d'accès dans l'architecture de réseau en étoile au niveau de la couche d'accès métro, et peuvent être toilettées et ajustées de manière flexible. Ces technologies multiplient par 10 la bande passante et réduisent les émissions de carbone de 90 %, aidant les opérateurs à réduire les dépenses d'exploitation de 20 %, à atteindre l'architecture de réseau cible qui déplace les réseaux WDM vers les sites et à réaliser une évolution fluide du réseau au cours des 10 prochaines années.



Granularités de service de l'unité de service optique flexible (OSU) : La technologie innovante de noyau de tuyau dur de Huawei OSU utilise des connexions de tuyau dur de 2 Mbps à 100 Gbps. La bande passante peut être ajustée de manière flexible sans interrompre les services. Le protocole d'encapsulation est simplifié pour réduire la latence de transmission du service. Cette innovation aide les opérateurs à créer des réseaux OTN WDM haut de gamme avec une bande passante élevée, une latence ultra-faible et une expérience déterministe, tout en aidant les opérateurs à gagner davantage de clients haut de gamme.



Architecture FTTR C-WAN : Avec l'essor des appareils électroménagers intelligents, les réseaux Wi-Fi domestiques doivent offrir une couverture étendue, une stabilité élevée et une simultanéité élevée. Cependant, dans les réseaux Wi-Fi traditionnels, chaque terminal de réseau optique (ONT) prend des décisions de manière indépendante, ce qui entraîne des problèmes tels que des interférences et une instabilité de service dans les scénarios à forte simultanéité. La solution FTTR for Home de Huawei utilise l'architecture de gestion et de contrôle centralisée C-WAN pour coordonner tous les ONT sur l'ensemble du réseau FTTR, réduisant les interférences et améliorant l'expérience de la bande passante. De plus, la technologie d'itinérance imperceptible unique peut réaliser un transfert d'itinérance en moins de 20 ms, offrant une toute nouvelle expérience domestique numérique.



Technologie fibre iris : L'ODN représente une part importante des investissements FTTH. Cependant, les difficultés d'exploitation et d'entretien des ODN ont longtemps tourmenté l'industrie. Dans le passé, les ressources portuaires devaient être enregistrées manuellement, ce qui entraînait une inexactitude des ressources qui, à son tour, entraînait des échecs de provisionnement des services. Huawei a lancé la technologie innovante Fiber Iris pour étiqueter un grand nombre de ports fibre. De cette manière, les ressources portuaires peuvent être enregistrées avec précision et allouées en temps réel, permettant un provisionnement rapide des services. Les algorithmes oDSP et AI sont utilisés pour identifier précisément et rapidement les emplacements des défauts avec une précision d'un mètre.



Réseaux autonomes : À l'avenir, l'échelle du réseau sera multipliée par 10 et les réseaux de conduite autonome intelligents deviendront le courant dominant. Huawei a réalisé de multiples innovations technologiques dans le domaine des réseaux de conduite autonome. Par exemple, StellarGo change la section d'itinéraire manuel et à facteur unique en sélection d'itinéraire intelligente multi-facteurs et multi-politiques sur les réseaux de transport, et met en œuvre des recommandations personnalisées basées sur les différentes habitudes des clients. Le taux de réussite de la sélection de l'itinéraire atteint 99 % et l'efficacité de l'approvisionnement du service est améliorée de 70 %. De plus, le StellarCue construit divers modèles d'expérience intelligents et implémente une perception en une minute des incidents de mauvaise qualité d'expérience basée sur une formation massive de données de mauvaise qualité d'expérience, ce qui peut réduire considérablement les plaintes des utilisateurs.

Selon M. Jin, avec des connexions 10G omniprésentes prévues d'ici 2025, Huawei continuera à faire des percées technologiques et des innovations de produits basées sur les innovations précédentes, et à créer une plus grande valeur commerciale pour les opérateurs en améliorant l'expérience utilisateur et l'efficacité du fonctionnement du réseau sur la voie de F5.5G. Enfin, Richard Jin a appelé aux efforts conjoints de l'ensemble de l'industrie pour promouvoir l'industrie F5.5G et progresser vers la F5.5G.

