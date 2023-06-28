Huawei на MWC Shanghai 2023: Переход от 5G к 5.5G для оживления цифровой экономики

Huawei на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае MWC Shanghai 2023: Ускорение перехода от 5G к 5.5G для оживления цифровой экономики

ШАНХАЙ, 28 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei в полной мере продемонстрировала себя на всемирном мобильном конгрессе в Шанхае MWC Shanghai 2023. Все ее мероприятия проходят под девизом "GUIDE to the Intelligent World" («ПУТЕВОДИТЕЛЬ по интеллектуальному миру»). В этом году мероприятия компании включают ознакомительный тур, в ходе которого зрители посетят несколько городов, чтобы узнать о ее технологиях и бизнесе, а также запуск новейших инновационных продуктов и решений для 5GigaGreen, интеллектуальных базовых сетей 5G, Intelligent OptiX Networks, продуктов частной линии + X и других интеллектуальных решений для цифровой трансформации.

Huawei's booths at MWC Shanghai 2023

В рамках мероприятий Huawei планирует провести множество круглых столов и диалогов с международными операторами, отраслевыми партнерами и лидерами общественного мнения, чтобы обсудить такие темы, как ускорение расцвета 5G, продвижение интеллектуальной цифровой трансформации и приближение эпохи 5.5G для воплощения бизнес-, промышленных и социальных ценностей. Компания заявляет, что ее цель – создание новой ценности для клиентов и оживление цифровой экономики посредством устойчивых инноваций.

Сабрина Мэн (Sabrina Meng), избранный председатель и финансовый директор компании Huawei, выступила с основным докладом под названием "Embracing 5G transformation" («Преобразование 5G»). Она отметила: «Цифровая инфраструктура будущего интеллектуального мира будет глубоко интегрирована во все аспекты нашей жизни, промышленности и общества. Она будет основываться не на достижениях отдельных технологий, а на невероятно массивных, комплексных системах – взаимодействии множества элементов. Это потребует системного мышления и проектирования. Когда вы со стороны смотрите на игру в шахматы, вы видите общую картину. Но когда вы играете в шахматы, вы концентрируетесь на деталях. Аналогичным образом, системные возможности интеграции технологий и преобразования управления имеют решающее значение для будущего успеха 5G. Для начала давайте поговорим об интеграции различных технологий. Мы можем добиться большей синергии облачных технологий, сетей, периферийных вычислений и устройств благодаря системной разработке и внедрению инноваций во всех областях. В сочетании с оптимизацией программного и аппаратного обеспечения, чипов и алгоритмов мы можем решить проблемы, связанные с разработкой сложных решений для совершенно разных промышленных сценариев. Далее – трансформация управления. Цифровая и интеллектуальная трансформация – это не только сама технология. В большей степени это трансформация нашего подхода к управлению. Переход к цифровым технологиям требует пересмотра отношений между людьми, событиями, вещами и теорией, а также принятия более открытого, перспективного подхода к управлению для решения будущих задач».

В настоящее время по всему миру насчитывается более 1,2 миллиардов пользователей 5G, а операторы, которые быстро перешли к разработке 5G, уже ощутили первую волну преимуществ. Это объясняется растущими требованиями к сети, которые предъявляются новыми приложениями на различных рынках. На потребительском рынке новые сервисы, такие как New Calling (новые технологии звонков), облачные телефоны и 3D без очков, требуют более высокой скорости передачи данных и меньшей задержки, в то время как на промышленном рынке достигла зрелости экосистема RedCap, расширяется пассивный рынок Интернета вещей и Интернета транспортных средств (IoV), которые также требуют более высокой скорости передачи данных. Ожидается, что результатом применения этих приложений по всем сценариям будет 100 миллиардов подключений. Также предполагается, что эти новые модели обслуживания будут способствовать модернизации промышленности, что создаст вторую волну преимуществ.

Коммерческие сервисы 5G появились на рынке четыре года назад и с тех пор были представлены более чем в 17 000 проектах частных сетей по всему миру. Доходы от частных сетей 5G и количество промышленных подключений выросли в три раза. Кроме того, многие операторы использовали доход в размере 10 млрд юаней, полученный от частных сетей 5GtoB, для увеличения на 100 млрд юаней дохода DICT от облачных сетей, хранения данных и услуг платформ. Несмотря на то, что многие сервисы 5GtoB были опробованы в Китае, впоследствии они распространились на другие регионы мира и были внедрены на коммерческой основе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Эти сервисы позволяют клиентам в промышленных масштабах сокращать затраты и повышать эффективность, обеспечивая при этом интеллектуальную цифровую трансформацию в таких сферах, как производство, порты, шахты, нефтяные месторождения и здравоохранение.

Кроме того, 5.5G быстро приближается к сфере связи. Ожидается, что технологии 5.5G улучшат возможности сети в 10 раз и обеспечат операторам в 100 раз больше возможностей для бизнеса. В этом году на выставке MWC Shanghai компания Huawei демонстрирует четыре основных свойства 5.5G: скорость нисходящего канала 10 Гбит/с, скорость восходящего канала 1 Гбит/с, 100 миллиардов подключений и встроенный искусственный интеллект. Кроме того, компания изучает пять сфер подключения, которые, как ожидается, получат широкое распространение благодаря технологии 5.5G: средства сетевого взаимодействия для людей, вещей, транспортных средств, промышленности и домов. Компания Huawei уже помогает проводить коммерческие проверки 5.5G ряду операторов по всему миру. Индустрия 5.5G продолжит развиваться быстрыми темпами. Ожидается, что выпуск первых стандартов 5.5G произойдет в первой половине 2024 года, а соответствующие технологии уже прошли тщательную проверку.

MWC Shanghai 2023 будет проходить с 28 по 30 июня в Шанхае (Китай). Продукция и решения компании Huawei представлены на стендах E10 и E50 в Зале N1 Международного шанхайского выставочного центра SNIEC – Shanghai New International Expo Centre. С участием международных операторов, отраслевых специалистов и лидеров общественного мнения на конференции будут обсуждаться такие темы, как ускорение расцвета 5G, приближение эпохи 5.5G и продвижение интеллектуальной цифровой трансформации 5.5G создает новые коммерческие ценности в таких областях, как связь между людьми, Интернет вещей (IoT) и Интернет транспортных средств (IoV), поддерживая огромное количество отраслей на пути их продвижения к интеллектуальному миру. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2142857/Huawei_s_booths_MWC_Shanghai_2023.jpg

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