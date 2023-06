Huawei no MWC Shanghai 2023: impulsionando a evolução 5G rumo a 5.5G para revitalizar a economia digital

XANGAI, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei chegou com força total no MWC Xangai 2023, com todas as suas atividades sob o tema "GUIDE to the Intelligent World" (GUIA para o Mundo Inteligente). Este ano, as atividades da empresa incluem um tour experiencial que levará o público a várias cidades para aprender sobre a tecnologia e os negócios que ali acontecem, bem como o lançamento de seus mais novos produtos e soluções inovadores para tecnologia 5GigaGreen, redes de núcleo inteligente 5G, redes OptiX inteligentes, redes privadas + produtos X e outras soluções inteligentes de transformação digital.

Durante essas atividades, a Huawei também realizará várias mesas redondas e diálogos com operadoras globais, parceiros da indústria e formadores de opinião, para explorar uma variedade de tópicos que incluem o aceleramento da prosperidade 5G, o avanço na transformação digital inteligente e o caminho rumo à era 5.5G para a concretização de negócios, indústria e valor social. A empresa diz que seu objetivo é criar um novo valor para os clientes e revitalizar a economia digital por meio da inovação contínua.

Sabrina Meng, presidente rotativa e CFO da Huawei, deu uma palestra intitulada "Abraçando a transformação 5G". Ela disse: "A infraestrutura digital do futuro mundo inteligente estará profundamente integrada em todos os aspectos de nossas vidas, da indústria e da sociedade. Ela não será baseada em avanços de tecnologias individuais, mas sim de sistemas incrivelmente massivos e complexos – a convergência de múltiplos elementos. Isso exigirá pensamento e design em nível de sistemas. Quando você assiste a um jogo de xadrez, você consegue ver o panorama geral. Mas quando você joga xadrez, você se concentra nos detalhes. Da mesma forma, os recursos sistemáticos para integrar tecnologia e transformar a gestão são críticos para o sucesso futuro da tecnologia 5G. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a integração de diferentes tecnologias. Podemos alcançar maior sinergia em nuvem, redes, borda e dispositivos por meio de projetos sistemáticos e inovação em todos os domínios. Quando juntamos isso com a otimização em software, hardware, chips e algoritmos, podemos enfrentar os desafios associados ao desenvolvimento de soluções complexas para cenários industriais muito diferentes. Em seguida, a transformação da gestão. A transformação digital e inteligente não se trata apenas da própria tecnologia. Trata-se mais de transformar a sua abordagem em relação à gestão. Tornar-se digital requer redefinir as relações entre pessoas, eventos, coisas e teoria, e adotar uma abordagem de gestão mais aberta e voltada para o futuro para enfrentar os próximos desafios."

Atualmente, existem mais de 1,2 bilhão de usuários da tecnologia 5G no mundo, e as operadoras que se movimentaram rapidamente para desenvolver o 5G já estão usufruindo da primeira onda de benefícios. Isso é graças aos crescentes requisitos de rede que estão sendo estabelecidos por novas aplicações em vários mercados. No mercado de consumo, novos serviços como New Calling, telefones em nuvem e tecnologia 3D sem necessidade de óculos, exigem taxas de dados mais rápidas e menor latência, enquanto no mercado industrial, o ecossistema RedCap amadureceu, o mercado de IoT passivo está em expansão e a Internet de veículos (IoV) requer velocidades de uplink mais altas. Espera-se que essas aplicações para todos os cenários resultem em 100 bilhões de conexões. Espera-se também que esses novos modelos de serviço impulsionem a atualização do setor que criará uma segunda onda de benefícios.

Os serviços comerciais de 5G chegaram ao mercado há quatro anos e, desde então, foram introduzidos a mais de 17 mil projetos de rede privada em todo o mundo. Tanto a receita das redes privadas 5G quanto o número de conexões industriais triplicaram. Além disso, muitas operadoras investiram os 10 bilhões de renminbi em receita obtida com redes privadas 5GtoB para gerar um aumento de 100 bilhões de renminbi na receita da DICT por meio de serviços em nuvem, armazenamento de dados e plataforma. Embora muitos serviços 5GtoB tenham sido introduzidos primeiramente na China, desde então eles se expandiram para outras partes do mundo e foram replicados comercialmente na Ásia-Pacífico, na Europa, no Oriente Médio e na África. Esses serviços permitem que os clientes do setor reduzam custos e melhorem a eficiência, ao mesmo tempo em que permitem a transformação digital inteligente em setores, como manufatura, portos, minas, campos petrolíferos e saúde.

A tecnologia 5.5G também está se aproximando rapidamente do setor de comunicações. Espera-se que as tecnologias 5.5G melhorem os recursos de rede em 10 vezes e criem 100 vezes mais oportunidades de negócios para as operadoras. No MWC Shanghai deste ano, a Huawei estará apresentando quatro dos principais recursos do 5.5G — 10 Gbit/s downlink, 1 Gbit/s uplink, 100 bilhões de conexões e IA nativa. A Huawei também explorará as cinco áreas de conectividade que devem se tornar convencionais com a tecnologia 5.5G — a conectividade para pessoas, coisas, veículos, indústrias e casas. A Huawei já começou a ajudar várias operadoras em todo o mundo a iniciar a verificação comercial da tecnologia 5.5G. A indústria 5.5G continuará crescendo rapidamente, pois o primeiro lançamento dos padrões 5.5G deve ser congelado no primeiro semestre de 2024 e as tecnologias relacionadas já foram amplamente verificadas.

O MWC Shanghai 2023 acontecerá de 28 a 30 de junho em Xangai, na China. A Huawei apresentará seus produtos e soluções nos estandes E10 e E50 no Hall N1 do Shanghai New International Expo Center (SNIEC). Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e formadores de opinião, mergulharemos em tópicos como o aceleramento da prosperidade 5G, o caminho rumo à era 5.5G e a transformação digital inteligente. A tecnologia 5.5G criará um novo valor comercial em áreas, como a conexão entre pessoas, a Internet das Coisas (IoT) e a Internet de Veículos (IoV), apoiando inúmeras indústrias à medida que elas avançam em direção a um mundo inteligente. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

