HUAWEI AppGallery спонсирует 4-й сезон PUBG MOBILE Rising Stars для поддержки киберспорта | HUAWEI AppGallery спонсирует 4-й сезон турнира PUBG MOBILE Rising Stars для поддержки начинающих киберспортсменов в Турции

СТАМБУЛ, 4 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания HUAWEI AppGallery в этом году выступила спонсором 4-го сезона PUBG MOBILE Rising Stars, крупнейшего в Турции любительского киберспортивного турнира. Цель турнира PUBG MOBILE Rising Stars — выявлять и воспитывать новые таланты в процессе их участия в битве на киберспортивной платформе PUBG Mobile. Финальный этап завершился 1 сентября.

Спонсорство AppGallery: привлечение талантливой молодежи в киберспорт

Team HADDINI BILBAO wins the PUBG MOBILE Rising Stars Grand Finals

AppGallery надеется продвигать киберспорт среди молодых игроков, давая им возможность продолжить значимую карьеру в киберспорте за счет демонстрации их способностей профессиональным командам и предложения денежного приза.

«Киберспорт — это растущий феномен среди молодых поколений геймеров, до такой степени, что некоторые из них предпочитают смотреть, как другие играют в игры, а не играть в эти игры самим! Таким образом, суть киберспорта, состоящая в том, чтобы "вместе с друзьями наслаждаться весельем и здоровым состязательным духом", глубоко согласуется с идентичностью компании AppGallery и ее приверженностью сообществу геймеров», — сказал Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент Huawei Mobile Services Europe.

Он добавил: «Турнир PUBG MOBILE Rising Stars стал ключевым событием на киберспортивной сцене Турции, где игроки могут демонстрировать свои навыки на захватывающей арене PUBG Mobile, и дает им возможность показать себя профессиональным командам. Привлекательный призовой фонд турнира, в общей сумме составляющий 600 000 турецких лир, предлагает поддержку и потенциальный будущий карьерный путь для новых талантов».

Призовой фонд был распределен между 16 лучшими командами, MVP и WWCD, лучшими командами из каждого матча.

Основные моменты финала

Финал стал суровым состязанием. С 31 августа по 1 сентября 16 команд соревновались, чтобы определить чемпиона турнира Rising Stars. Этот этап проходил на арене ESA Espor Arena в Маслаке в течение двух дней автономной игры, с аудиторией более 1300 и 20 000 реальных зрителей соответственно.

Команда HADDINI BILBAO выиграла этот финал турнира PUBG MOBILE Rising Stars, опередив конкурента всего на 1 очко после 12 напряженных матчей.

Обзор событий турнира

4-й сезон турнира PUBG MOBILE Rising Stars сыграл решающую роль в открытии и поддержке начинающих киберспортсменов. Отражением популярности и важности этого турнира стало участие в первом раунде турнира колоссального количества — 5000 команд. Этот квалификационный раунд, проходивший с 12 по 19 августа, включал три матча в день с применением балльной системы.

В групповом этапе приняли участие 32 лучшие команды первого раунда, в нем были представлены две группы с шестидневной трансляцией. Только 16 команд прошли в финал — финальный этап был представлен двухдневной трансляцией.

Дополнительная информация:

Загрузить PUBG MOBILE из HUAWEI AppGallery: https://bit.ly/3XtB1cz

Загрузить HUAWEI AppGallery: https://bit.ly/3Tcjumq

Финал — командный зачет:

1. HADDINI BILBAO

2. GALATASARAY AKADEMI

3. XVIPER ESPORTS

4. LOST ESPORTS

5. K12 ESPORTS

6. BLACK AKADEMI

7. IDA AKADEMI

8. UNDER STATE7 BHAVE

9. TPES ESPORTS

10. ZAZA ESPORTS

11. 6XESPORTS

12. TOTEM ESPOR

13. WATCH AND SEE

14. XSLAY ESPORTS

15. JUNIOR LIZARD RAZE

16. BRX MUMIA AKADEMI

О HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services стремится предоставить пользователям по всему миру полную мобильную среду. Сервисы включают AppGallery, Mobile Cloud, браузер, Assistant, Petal Ads и многое другое.

Для получения дополнительной информации посетите https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2495435/Team_HADDINI_BILBAO.jpg