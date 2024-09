HUAWEI AppGallery sponsorise la saison 4 de PUBG MOBILE Rising Stars pour soutenir les nouveaux joueurs d'e-sport en Turquie

ISTANBUL, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI AppGallery a sponsorisé cette année la saison 4 de PUBG MOBILE Rising Stars, le plus grand tournoi d'e-sports amateurs de Turquie. Organisé chaque année, PUBG MOBILE Rising Stars a pour but d'identifier et de développer de nouveaux talents, les participants s'affrontant sur la plateforme d'e-sport PUBG Mobile. La grande finale s'est achevée le 1er septembre.

Parrainage de l'AppGallery : Attirer les jeunes talents dans les e-sports

Team HADDINI BILBAO wins the PUBG MOBILE Rising Stars Grand Finals

AppGallery espère promouvoir les e-sports auprès des jeunes joueurs et leur permettre de poursuivre une carrière significative dans ce domaine en les exposant à des équipes professionnelles et en leur offrant un prix en argent.

« Les e-sports sont un phénomène de plus en plus répandu parmi les jeunes générations de joueurs, au point que certains d'entre eux préfèrent regarder les autres jouer à des jeux plutôt que d'y jouer eux-mêmes ! Ainsi, l'essence même des e-sports, à savoir le partage d'un plaisir et d'une compétition saine entre amis, correspond parfaitement à l'identité d'AppGallery et à son engagement envers la communauté des joueurs », déclare Jaime Gonzalo, vice-président des services mobiles de Huawei pour l'Europe.

Et d'ajouter : « PUBG MOBILE Rising Stars est devenu un événement clé de la scène e-sportive turque, où les joueurs peuvent montrer leurs compétences dans l'arène passionnante de PUBG Mobile et leur donner l'opportunité d'être remarqués par des équipes professionnelles. Une cagnotte attrayante de 600 000 TRY est attribuée tout au long du tournoi, offrant un soutien et une carrière potentielle aux talents émergents ».

La cagnotte a été répartie entre les 16 meilleures équipes, le « MVP » et le « WWCD », la meilleure équipe de chaque match.

Faits marquants de la grande finale

La grande finale a été un véritable creuset de compétition. Du 31 août au 1er septembre, 16 équipes se sont affrontées pour déterminer le champion Rising Stars. Cette phase s'est déroulée à l'Espor Arena de l'ESA à Maslak sur deux jours hors ligne, devant un public de plus de 1 300 personnes et 20 000 téléspectateurs en direct.

L'équipe HADDINI BILBAO a remporté cette grande finale PUBG MOBILE Rising Stars avec seulement 1 point d'avance après 12 matchs très disputés.

Récapitulatif du tournoi

La saison 4 de PUBG MOBILE Rising Stars a joué un rôle crucial dans la découverte et le soutien des espoirs e-sport. Reflétant la popularité et l'importance de ce tournoi, un nombre impressionnant de 5 000 équipes ont participé au premier tour du tournoi. Cette période de qualification, qui s'est déroulée du 12 au 19 août, comprenait trois matches par jour et un système de points.

La phase de groupe était composée des 32 meilleures équipes du premier tour et comportait deux groupes avec une diffusion de six jours. Seules 16 équipes se sont qualifiées pour la grande finale - la phase finale a été diffusée sur deux jours.

Grande finale - Classement par équipe :

1. HADDINI BILBAO

2. GALATASARAY AKADEMI

3. XVIPER ESPORTS

4. LOST ESPORTS

5. K12 ESPORTS

6. BLACK AKADEMI

7. IDA AKADEMI

8. UNDER STATE7 BHAVE

9. TPES ESPORTS

10. ZAZA ESPORTS

11. 6XESPORTS

12. TOTEM ESPOR

13. WATCH AND SEE

14. XSLAY ESPORTS

15. JUNIOR LIZARD RAZE

16. BRX MUMIA AKADEMI

