HUAWEI AppGallery premiada en los Mobile Games Awards 2026

HUAWEI AppGallery gana el premio Leading App Store Experience en los Mobile Games Awards 2026

COLONIA, Alemania, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- AppGallery, la tienda de aplicaciones global de Huawei y pilar fundamental de su ecosistema, ha sido galardonada con el premio Leading App Store Experience en los Pocket Gamer Mobile Games Awards de este año, celebrados ayer en una gala del sector en Colonia durante la semana de Gamescom. El premio es un reconocimiento al compromiso constante de AppGallery con la excelencia y la calidad de la experiencia que ofrece tanto a jugadores como a desarrolladores.

HUAWEI AppGallery has been recognised with the Leading App Store Experience award at the Mobile Games Awards 2026 during Gamescom week in Cologne. The award celebrates AppGallery’s commitment to delivering a high-quality experience for players and developers, with a growing catalogue of global and local games, exclusive in-game offers and gaming initiatives.

Este reconocimiento refleja las importantes contribuciones de AppGallery a los jugadores y desarrolladores de juegos, incluyendo su creciente catálogo de lanzamientos de juegos globales y locales, y las ofertas e iniciativas exclusivas dentro de los juegos que han hecho que jugar sea más gratificante para jugadores de todos los niveles.

Durante la gala, Petal Paws fue galardonado como Best Trending AppGallery Game, un reconocimiento que lo distingue entre un grupo dinámico de desarrolladores locales e internacionales. El premio subraya tanto la popularidad del juego entre los jugadores como el papel de AppGallery a la hora de ayudar a los desarrolladores a llegar a audiencias de todo el mundo.

"El premio Leading App Store Experiencea es una prueba del compromiso de nuestro equipo por ofrecer incansablemente la mejor experiencia a nuestros usuarios cada día", declaró Jaime Gonzalo, vicepresidente de Huawei Mobile Services Europe. "Nos enorgullece igualmente que Petal Paws haya sido reconocido como Best Trending AppGallery Game, un reflejo del increíble talento de nuestra comunidad de desarrolladores".

"AppGallery ha experimentado un crecimiento extraordinario en un mercado altamente competitivo y actualmente es considerada la tercera tienda de aplicaciones más grande por número de usuarios. Esperamos seguir ayudando a desarrolladores de todo el mundo a expandir sus negocios, a la vez que deleitamos a los fans con campañas y ofertas de primer nivel en nuestro amplio catálogo de juegos", añadió.

Desde que se llevó a cabo su lanzamiento en 2018, AppGallery se ha convertido en una de las principales plataformas de aplicaciones del mundo, ofreciendo una amplia gama de juegos populares a nivel global y aplicaciones locales. Huawei mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con sus socios, mejorando la experiencia tanto para desarrolladores como para usuarios mediante una colaboración mutuamente beneficiosa.

Estos premios llegan durante una semana clave para el ecosistema de juegos de Huawei en Gamescom 2026, donde HUAWEI AppGallery y HUAWEI GameCenter llevan la emoción directamente al recinto ferial de Colonia. Aprovechando el éxito de años anteriores, AppGallery regresa con recompensas exclusivas, ofertas por tiempo limitado y promociones seleccionadas para títulos destacados, además de experiencias de juego interactivas y actividades para la comunidad. Con más de mil minijuegos, HUAWEI GameCenter continúa conectando a los jugadores con títulos de primer nivel y privilegios VIP, reforzando el compromiso de Huawei de ofrecer experiencias de juego accesibles, gratificantes y centradas en el jugador en todo el mundo.

Más información sobre AppGallery en https://consumer.huawei.com/es/mobileservices/appgallery.

Consulta los ganadores de los premios Mobile Games Awards 2026 en: https://www.pocketgamer.biz/mga2026/winners.