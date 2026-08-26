HUAWEI AppGallery remporte le prix de la meilleure Leading App Store Experience aux Mobile Games Awards 2026

COLOGNE, Allemagne, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- AppGallery, la boutique d'applications mondiale de Huawei et un pilier de l'écosystème de Huawei, s'est vu décerner le prix Leading App Store Experience lors de l'édition 2026 des Pocket Gamer Mobile Games Awards, qui s'est tenue hier lors d'un gala professionnel à Cologne dans le cadre de la semaine de la Gamescom. Ce prix récompense l'engagement constant d'AppGallery en faveur de l'excellence, ainsi que la qualité de l'expérience qu'elle offre tant aux joueurs qu'aux développeurs.

HUAWEI AppGallery has been recognised with the Leading App Store Experience award at the Mobile Games Awards 2026 during Gamescom week in Cologne. The award celebrates AppGallery’s commitment to delivering a high-quality experience for players and developers, with a growing catalogue of global and local games, exclusive in-game offers and gaming initiatives.

Cette distinction témoigne de la contribution significative d'AppGallery auprès des joueurs et des développeurs de jeux, notamment grâce à son catalogue en constante expansion de jeux internationaux et locaux, ainsi qu'aux offres et initiatives exclusives proposées au sein des jeux, qui ont rendu l'expérience de jeu plus enrichissante pour les joueurs de tous niveaux.

Au cours de cette soirée, le jeu Petal Paws a également été sacré Best Trending AppGallery Game, ce qui le distingue comme un titre phare parmi un vivier dynamique de développeurs internationaux et locaux. Ce prix met en avant à la fois la popularité du jeu auprès des joueurs et le rôle joué par AppGallery pour aider les développeurs à toucher un public international.

« Le prix Leading App Store Experience témoigne de l'engagement de notre équipe à rechercher sans relâche, jour après jour, la meilleure expérience possible pour nos utilisateurs », déclare Jaime Gonzalo, vice-président de Huawei Mobile Services Europe. « Nous sommes tout aussi fiers de voir Petal Paws désigné comme Best Trending AppGallery Game, ce qui témoigne de l'incroyable talent de notre communauté de développeurs. »

Et d'ajouter : « AppGallery a connu une croissance remarquable sur un marché très concurrentiel et est désormais largement considérée comme la troisième boutique d'applications en termes de nombre d'utilisateurs. Nous espérons continuer à aider les développeurs du monde entier à faire grandir leur activité tout en offrant aux fans des campagnes et des offres exceptionnelles, à travers notre vaste catalogue de jeux phares ».

Depuis son lancement en 2018, AppGallery s'est imposée comme l'une des principales boutiques d'applications au monde, proposant un large éventail de jeux populaires à l'échelle mondiale et d'applications locales. Huawei reste déterminé à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires afin d'améliorer l'expérience des développeurs et des utilisateurs grâce à une collaboration mutuellement bénéfique.

Ces récompenses interviennent au cours d'une semaine historique pour l'écosystème gaming de Huawei à la Gamescom 2026, où HUAWEI AppGallery et HUAWEI GameCenter font monter l'ambiance au salon de Cologne. Dans la lignée des années précédentes, AppGallery revient avec des récompenses exclusives, des offres à durée limitée et des promotions sélectionnées avec soin parmi les titres phares, ainsi que des expériences de jeu interactives et des animations communautaires. Avec plus d'un millier de mini-jeux à son actif, HUAWEI GameCenter continue de proposer aux joueurs des titres de premier plan et des privilèges VIP, renforçant ainsi l'engagement de Huawei à offrir partout dans le monde des expériences de gaming accessibles, stimulantes et centrées sur le joueur.

Pour en savoir plus sur AppGallery, rendez-vous sur : https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery.

Découvrez la liste des lauréats des Mobile Games Awards 2026 sur : https://www.pocketgamer.biz/mga2026/winners.